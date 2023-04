In offerta su Amazon al 40% il regolabarba 10-in-1 per lo styling completo Continuano le offerte Amazon. Oggi vi segnaliamo il regolabarba 10in1 di Braun, per tagliare e rifinire con efficienza barba e capelli. Inoltre, abbiamo individuato altri prodotti di Braun, ma anche di Philips e Panasonic, per uno styling quotidiano e completo.

Non si fermano le offerte Amazon. Anche oggi tanti prodotti scontati, tra cui gli articoli per uno styling completo. Infatti, indipendentemente dal modo di portare barba e capelli, con lunghezza corta, media o lunga, di sicuro dovete tagliare o rifinire i peli, che alle volte possono essere difficili da eliminare. Quindi, abbiamo selezionato una serie di rasoi, regolabarba e tagliacapelli, che possono aiutarvi nel curare il vostro look giornaliero. In particolare, vi segnaliamo il regolabarba e tagliacapelli 10in1 di Braun, per una rasatura rapida ed efficiente.

Regolabarba e tagliacapelli 10in1 di Braun

-40% di sconto su Braun Regolabarba Tagliacapelli Uomo Rasoio Incluso: è un regolatore 10-in-1 che taglia e rifinisce i peli, sul viso ma anche su altre parti del corpo. È dotato di una testina con area di taglio più ampia, per tagliare più rapidamente ed efficacemente. Ha un motore AutoSense che assicura una rasatura e una rifinitura migliore e più precisa, inoltre anche le lame sono maggiormente affilate per eliminare i peli di qualsiasi lunghezza. Il dispositivo è impermeabile, inoltre ha una batteria con autonomia di 100 minuti, con ricarica rapida per ogni esigenza quotidiana.

Altre 8 migliori offerte per lo styling completo

Se volete prendere in considerazione altri prodotti di Braun, abbiamo selezionato cinque articoli per rasare e rifinire i peli. Inoltre, abbiamo individuato anche tre prodotti di Philips e Panasonic per uno styling completo e quotidiano.

-41% di sconto su Braun Tagliacapelli Uomo: il dispositivo ha due pettini per 17 impostazioni di lunghezza differenti. Il più piccolo consente di creare 8 stili più corti dai 3-24mm. Il pettine più grande consente di creare 8 stili più lunghi da 14-35mm. Inoltre, è disponibile un'impostazione aggiuntiva senza pettine, per un taglio extra-corto.

-37% di sconto su Braun Regolabarba Tagliacapelli Uomo: ha lame più affilate di lunga durata per tagliare peli e capelli in modo efficace, indipendentemente dalla lunghezza. È dotato di pettini corti e lunghi per rifinire al meglio la barba, creando linee precise sul collo e sulle guance. La tecnologia AutoSense adatta la potenza alla lunghezza e alla densità della barba, per tagliare senza problemi.

-35% di sconto su Philips Shaver series 1000: è un rasoio elettrico dotato di 27 lame autoaffilanti progettate per ottenere il massimo della precisione. Le testine sono flessibili e oscillanti in 4 direzioni, per adattarsi meglio alle curve del viso. Il design è ergonomico per un'impugnatura facile, inoltre nella confezione è incluso un regolabarba a scomparsa per dare una forma definita a baffi, barba e basette.

-30% di sconto su Braun Series 5: è dotato di tre lame flessibili con sistema EasyClean per adattarsi meglio ai contorni del viso. Ha la tecnologia AutoSense che rende più efficace la rasatura su barbe lunghe e increspate. Include un accessorio regolabarba per creare stili diversi, da 0,5 a 0,7mm di lunghezza.

-30% di sconto su Philips Shaver series 5000: è un rasoio da uomo dotato di 45 lame autoaffilanti ad alte prestazioni che rimuovono in modo rapido ed efficace i peli. Il dispositivo può contare sulla tecnologia SkinIQ che si adatta alla densità dei peli per un comfort maggiore sulla pelle. Inoltre, ha il sensore intelligente Power Adapt, che regola la potenza di taglio per una rasatura più delicata e facile da effettuare.

-23% di sconto su Braun Rasoio Series 9 Pro: efficace su barbe di 1, 3 o 7 giorni. È dotato di una testina con cinque elementi di rasatura tra cui il rifinitore ProLift, che taglia delicatamente ed efficacemente tutti i peli. Il dispositivo è impermeabile, quindi può essere usato con schiuma, gel e sotto la doccia. Si ricarica in una stazione intelligente che lo pulisce e lo lubrifica. Ha un'autonomia fino a 6 settimane senza cavo.

-23% di sconto su Braun Series 7 Rasoio elettrico: è un rasoio elettrico da barba con testina flessibile a 360 gradi, che si adatta a tutti i peli per ottenere una rasatura migliore. Facile da maneggiare grazie al manico ergonomico, può essere usato sotto la doccia grazie alla funzione Wet&Dry. Inoltre, include un accessorio rifinitore per baffi e basette.

-20% di sconto su Panasonic Er-Gb80-H503 Regolabarba: è un regolabarba ma anche un tagliacapelli. Ha un pettine per capelli regolabile per una lunghezza che va dagli 11 ai 20mm, per tagliare anche intorno alle orecchie e sulla nuca. Riguardo la barba, il taglio va da 1 a 20mm con il pettine, mentre parte da 0,5mm senza rifinitore.