In offerta il letto contenitore salvaspazio con materasso in regalo Dormire correttamente è fondamentale per ricaricare le energie e iniziare la giornata nel migliore dei modi. Abbiamo selezionato per voi le migliori offerte della settimana dedicate alla camera da letto.

Dormire correttamente è fondamentale per ricaricare le energie e iniziare la giornata nel migliore dei modi. La scelta del materasso migliore alle proprie esigenze è un passaggio fondamentale, bisogna valutare tutte le opzioni e alternative disponibili, partendo dal classico materasso a molle ai più innovativi in memory foam. Emma Materasso però ha deciso di sviluppare un prodotto unico sul mercato in grado di unire il meglio delle varie tipologie di materassi, aggiungendo anche i vantaggi di un materiale innovativo in grado di regolare il calore disperdendo quello in eccesso prodotto dal nostro corpo, così da equilibrare la temperatura durante il sonno, in ogni stagione dell'anno, e trovare il connubio perfetto tra sonno e relax.

-10% di sconto sul Letto contenitore salvaspazio + Materasso Emma Hybrid Luxe in regalo

I prodotti Emma Materasso sono in offerta con sconti fino al 60%, tra le occasioni imperdibili vi segnaliamo la combinazione Letto contenitore salvaspazio + il materasso Emma Hybrid Luxe in regalo. Se invece siete in cerca solo di un materasso nuovo per sostituire il vecchio non più tanto confortevole, abbiamo selezionato per voi le migliori offerte della settimana.

In offerta al 60% di sconto il materasso termoregolatore per l'inverno

-60% di sconto sul Materasso Emma Hybrid Luxe, con tecnologia termo regolatrice Diamond Degree ThermoSync e integra un intero strato di memory foam con particelle termoregolanti. Il perfetto allineamento spinale è garantito da Emma Hybrid Luxe grazie alla sua conformazione multizone, che si adatta alle curve del corpo e ai movimenti durante il sonno. Il rivestimento elastico termoregolatore è completamente traspirante, sfoderabile e lavabile e garantisce un ambiente fresco e asciutto. Infine, la schiuma di supporto conferisce stabilità agli strati superiori, favorendo l'ottimale allineamento della colonna vertebrale durante il sonno.

Oltre al materasso innovativo di Emma, sono disponibili altre imperdibili offerte sullo store Emma Materasso, dedicate a tutti i prodotti, mentre per chi cerca prodotti dedicanti all'infanzia vi segnaliamo anche le opzioni migliori su cuscini e materassi dedicati ai bambini su Amazon.

Oltre il 50% di sconto su tutti i prodotti di Emma Materasso

Ecco quali sono i prodotti da scegliere per dormire bene tutto l'anno. Approfitta delle offerte attuali e scegli tra una vasta gamma di articoli per un sonno rigenerante. Queste le migliori soluzioni per adulti:

-65% di sconto su Cuscino Memory Foam Luxe di Emma Materasso, dotato di tecnologia termo regolatrice Diamond Degree ThermoSync che dissipa il calore in eccesso e aiuta a mantenere una temperatura di sonno ottimale. Presenta strati interni rimovibili che permettono di personalizzare l'altezza e la rigidità del cuscino. Grazie al rivestimento termoregolatore rimovibile, la fodera è completamente lavabile in lavatrice.

-50% di sconto sul Topper Luxe di Emma Materasso, dotato di schiuma traspirante con tecnologia ThermoSync Diamond Degree con particelle rinfrescanti che dissipano calore e umidità in eccesso. Il rivestimento esterno è realizzato in fibra climatizzata e lavabile in lavatrice a 40°C.

-50% di sconto sul cuscino Cervicale Emma Materasso, la soluzione ideale per dire addio ai dolori cervicali: la sua forma anatomica segue le linee del collo, grazie alla doppia onda con due altezze che si adatta alla posizione di sonno assunta. La traspirabilità e il comfort sono garantiti dal memory interno realizzato in parte con schiume sostenibili ed eco-friendly.