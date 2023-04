In offerta al 40% su Amazon l’epilatore viso per baffetti e sopracciglia Continuano le offerte Amazon. Oggi vi segnaliamo l’epilatore di Braun, ideale per il viso e in particolare per baffetti e sopracciglia. Inoltre, abbiamo selezionato anche altri prodotti di Braun, Philips e Remington, per eliminare e rifinire i peli.

Le offerte Amazon continuano su tanti prodotti, compresi gli articoli riguardanti l'epilazione del viso, ideali per baffetti e sopracciglia. Infatti, l'uso di questi dispositivi consente di migliorare la pelle, rivitalizzandola e rendendola liscia e morbida, oltre che di eliminare tutti i peli in modo permanente anche per quattro settimane. Dunque, vi segnaliamo le migliori offerte sugli epilatori, nello specifico abbiamo individuato il Braun Face Spa, che toglie e rifinisce i peli dal viso e lo pulisce.

In offerta su Amazon l'epilatore Braun Face Spa 830

-40% di sconto su Braun Face Spa 830: oltre alla funzione di epilatore, grazie a una testina ultrasottile con dieci micro aperture, che cattura anche i peli più piccoli rimuovendoli alla radice è dotato di testina intercambiabile adatta alla pulizia del viso, che esfolia delicatamente senza irritare la pelle. A ogni utilizzo lascia la pelle del viso liscia fino a quattro settimane. La confezione include un rasoio impermeabile da poter usare sotto la doccia.

Altre offerte imperdibili su epilatori viso per baffetti e sopracciglia

Se cercate altri prodotti di Braun per l'epilazione del viso, vi segnaliamo altri cinque epilatori. Inoltre, abbiamo individuato anche altri tre prodotti di Philips e Remington, per una scelta più ampia.

-50% di sconto su Braun Silk-épil 9 Depilatore Donna 9-in-1: è un set completo per la depilazione di tutto il corpo, viso compreso. Infatti, attraverso la tecnologia SensoSmart viene esercitata meno pressione sulla pelle, per rendere l'epilazione meno dolorosa. Inoltre, il kit include tre spazzole per il viso, più efficaci rispetto alla pulizia manuale.

-35% di sconto su Mini Epilatore Braun Face: è un mini epilatore elettrico con un design di piccole dimensioni per essere usato ovunque. È dotato di luce SmartLight per una precisione maggiore, inoltre rimuove i peli delicatamente grazie al sistema di taglio rotante e alla lamina di protezione.

-35% di sconto su Philips BRE225/00 Satinelle Essential: è un epilatore elettrico compatto con cavo. Consente di inserire due velocità per rimuovere i peli più sottili e spessi, inoltre garantisce un'ottima presa grazie al design ergonomico. La testina può essere rimossa per essere lavata e pulita.

-20% di sconto su Braun Silk-expert Pro 5 Epilatore Luce Pulsata: il dispositivo è dotato di un'ampia testina, più altre due testine di precisione, da usare su tutte le zone del corpo e del viso. Permette di inserire fino a tre impostazioni differenti, per avere maggiore delicatezza sulla pelle. Inoltre, consente di ridurre in modo permanente i peli in quattro settimane.

-17% di sconto su Philips HP6393/00 Satin Compact Plus: è un rifinitore per la rimozione facile e veloce dei peli dal viso e dal resto del corpo. È di piccole dimensioni, per essere portato anche in viaggio. In particolare, ha una testina di precisione che se usata con lunghezza da 2 a 4mm è utile per le sopracciglia, mentre se usata con lunghezza da 8mm è ideale per il resto del viso.

-16% su Braun FaceSpa Pro SE912: è un dispositivo per l'epilazione, la pulizia e il rassodamento della pelle. Rimuove anche i peli più sottili dal viso, tramite dieci micro fori, garantendo una pelle liscia. È dotato di testina tonificante che rilascia piccole vibrazioni, per stimolare la cute.

-16% di sconto su Remington Epilatore Smooth and Silky EP7: l'epilatore è dotato di un sistema a 40 pinzette, per catturare anche i peli più corti. La luce di precisione rende più facile il lavoro permettendo di individuare i peli, per avere risultati che durano fino a quattro settimane.

-15% di sconto su Braun Silk-expert Pro 3: è un epilatore a luce pulsata veloce e preciso sulla pelle. Grazie alla tecnologia SkinPro adatta automaticamente la potenza alla tonalità di pelle, emettendo impulsi di luce ogni 0,6 secondi per aumentare la velocità e la copertura.