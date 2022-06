Idee regalo per chi inaugura una casa nuova: 16 proposte originali e utili Cosa regalare a chi inaugura una nuova casa? Ecco 16 idee regalo, originali e utili, adatte anche a chi ha già tutto: la planetaria, i portachiavi personalizzati, la pianta portafortuna, il vaso di design e tanto altro.

Inaugurare una casa nuova rappresenta una tappa fondamentale nella vita di una coppia, di una famiglia o di un individuo, da condividere e celebrare assieme alle persone più care. In queste occasioni, infatti, si organizza un evento informale, per riunire amici e parenti e mostrare loro il nuovo ambiente. Nei paesi anglosassoni, poi, è prevista una vera e propria festa di accoglienza, nota come Housewarming Party.

Naturalmente, per augurare prosperità e dimostrare il proprio affetto, è buona norma scegliere un regalo all'altezza della situazione. Se i proprietari della nuova casa non hanno stilato una lista desideri, le idee a disposizione per stupirli e renderli felici non mancheranno di certo: potrete spaziare tra il settore dell'arredamento, della cucina o scegliere un oggetto personalizzato o portafortuna.

Di seguito, vi proponiamo i 16 regali più originali e utili da fare quando si visita la casa nuova di amici o parenti, adatti anche a chi ha già tutto.

Dal Ficus Ginseg, una pianta di buon auspicio, alla lampada moderna, passando per il vaso a forma di cuore o per la set di calici Thun: tra le proposte troverete tantissimi articoli, alcuni più costosi, e altri più economici, tutti disponibili nella sezione di Amazon dedicata ai regali per una casa nuova.

Idee regalo per una casa nuova: 16 proposte inedite e funzionali

Se vi state chiedendo cosa regalare agli amici o ai parenti che inaugurano la nuova casa, vogliamo proporvi 16 soluzioni regalo, adatte a tutti i gusti e le tasche.

Dall'arredo agli elettrodomestici da cucina, passando per i gadget personalizzati: troverete tantissime idee, originali e utili al tempo stesso.

1. Portachiavi: il regalo economico ma originale

Se desiderate regalare agli amici che inaugurano la casa nuova un gadget originale ed economico al tempo stesso, vi proponiamo il set di portachiavi di Rebundex. Realizzato in acciaio inossidabile, comprende due portachiavi a forma di piccola casa e un ciondolo su cui è incisa la frase beneaugurante "nuova casa, nuova avventura, nuovi ricordi".

2. Set di calici Thun: il regalo tradizionale per la casa nuova

Quando s'inaugura una casa nuova, regalare delle stoviglie si rivela sempre un'idea apprezzata. Tuttavia, se siete in cerca di una proposta tradizionale ma inedita al tempo stesso, vi proponiamo il set di Thun, composto da sei calici in vetro decorati.

Questi ultimi sono perfetti per rallegrare la tavola e portare un po' di primavera durante un pranzo o una cena con degli ospiti, grazie ai dettagli floreali che li caratterizzano. Infine, hanno una capacità di 280 ml ciascuno.

3. Pianta da interno: l'idea regalo classica per una coppia

Quando si inaugura una casa nuova, uno dei regali più classici e apprezzati è sicuramente una pianta da interni. Per questa ragione, vogliamo consigliarvi di scegliere il Ficus Ginseng di Flob, piccolo e semplice da tenere in vita, perfetto per augurare fortuna e prosperità.

Questo bonsai ornamentale necessita di poche cure, preferisce un terreno fresco e drenato e non ama le temperature troppo basse. In questo caso, è inserito in un vaso in cemento fatto a mano, in grado di ricreare le condizioni ottimali per la crescita della pianta stessa.

4. Cornice digitale: il regalo per chi ha già tutto

Inaugurare una casa nuova significa dare inizio a una nuova esperienza di vita, che porterà con sé nuovi ricordi e momenti speciali. Per custodire al meglio questi ultimi, vi suggeriamo di regalare la cornice digitale di SeeKool, perfetta da donare a chi ha già tutto.

Questo dispositivo restituisce, sullo schermo da 10 pollici, foto in alta definizione, nitide e brillanti. Si adatta a ogni ambiente e supporta diversi attacchi: USB, MMC, SD,MS, SDHC (fino a 32G). Infine, permette anche di riprodurre video.

5. Il tappeto di Amazinggirl: l'idea regalo per una casa moderna

Se già conoscete l'arredamento della nuova casa e intendete regalare un oggetto utile e di elevato qualità, potreste optare per il tappeto di Amazinggirl, adatto soprattutto a un appartamento dal design moderno.

Realizzato in morbido tessuto di peluche è ideale sia per il soggiorno che per la camera da letto. È caratterizzato da una fantasia geometrica a rombi e ha una dimensione di 100 x 160 cm. In più, è semplice da pulire e adatto anche a chi soffre di allergia.

6. Planetaria: il regalo per gli amici che amano cucinare

Quando si inaugura una casa nuova, la cucina può diventare un'ottima fonte da cui attingere per le idee regalo . Tra i tanti elettrodomestici presenti in commercio, vi suggeriamo di acquistare la planetaria e impastatrice di Kichot, ottima per sperimentare ai fornelli.

Questo dispositivo è dotato di un'ampia ciotola da 4,5 litri e permette di lavorare fino a un 1 Kg di farina per volta. Prevede 10 velocità e assicura il massimo dei risultati, grazie ai tre accessori inclusi. Infine, è silenzioso e possiede un livello di rumorosità pari a 70 dB.

7. Appendichiavi: il regalo utile per la casa nuova di un uomo

Perfetto per tenere in ordine le chiavi appena si entra in casa, l'appendichiavi di Anshuke è un regalo utile, da fare a un uomo che inaugura il suo nuovo appartamento.

Caratterizzato da un design lineare e minimal, è dotato di sei ganci, per appendere borse e ombrelli, e di un ripiano superiore. È realizzato in acciaio inossidabile e antigraffio, e ha un'alta capacità di carico. Infine, è perfetto da applicare dietro le porte, sia con delle viti che con il nastro adesivo.

8. Diffusore: il regalo per profumare il nuovo ambiente

Se volete rendere felici i vostri amici con un regalo utile e originale, potreste optare per il diffusore di Beper, perfetto per donare al nuovo ambiente un piacevole profumo.

Dotato di serbatoio da 100 ml, si attiva mediante cavo USB e, una volta inserita l'essenza desiderata, purifica l'aria, migliora l'umore e allevia lo stress. In più, è caratterizzato da un cappuccio in ceramica decorato, adatto anche agli arredamenti più classici.

9. Tagliere: il regalo per un aperitivo nella casa nuova

Per inaugurare una casa nuova, non c'è niente di meglio di un aperitivo tra amici, magari con del buon vino e il tagliere in bambù di Lintry, ottimo per impiattare salumi e formaggi con stile.

Scenografico e robusto, il vassoio è dotato di 4 cassetti estraibili e comprende anche una forchetta e un coltellino per formaggi. Ha una diametro di 37 cm ed è anche semplice da pulire.

10. Set di coltelli: il regalo artistico per la cucina

Se siete in cerca di un regalo classico, ma al tempo stesso utile e artistico, potreste optare per il set di coltelli di Chef's Vision, ispirato ai dipinti più celebri.

Ergonomici e realizzati in materiali di alta qualità, questi coltelli sono caratterizzati da una stampa sulla lama, raffigurante le più importanti opere d'arte: dalla "Notte stellata" di Van Gogh alla "Ragazza con l'orecchino di Perla", passando per "L'urlo di Munch" e tanti altri.

11. Albero della vita: l'idea regalo portafortuna per la casa

Se intendete regalare un complemento d'arredo unico e di buon auspicio, vogliamo suggerirvi l'albero della vita di Jsdde, completamente realizzato a mano in pietra naturale di avventurina e rame.

È provvisto di un elegante vaso in ceramica ed è perfetto da posizionare sia in salotto che in camera da letto. È disponibile in diverse tonalità e tipologie di pietre, ma l'avventurina verde da noi proposta rimanda al chakra del cuore, e augura prosperità e amore.

12. Lampada: l'idea regalo funzionale per una casa nuova

Se conoscete già l'arredamento della casa da inaugurare, potreste considerare l'acquisto della lampada da salotto di Alampia, ottima sia per illuminare la stanza che come vero e proprio oggetto di arredamento funzionale.

Quest'ultima, infatti, include un paralume con luce regolabile a tre intensità e tre mensole, ciascuna delle quali è in grado di reggere fino a 2,5 Kg. È semplice da montare ed è adatto anche alla camera da letto o all'ufficio.

13. Estrattore: l'elettrodomestico inedito per la casa nuova

Regalare un'elettrodomestico per la cucina è sempre un'ottima idea, soprattutto quando i destinatari del dono inaugurano una casa nuova. Per evitare di acquistare i dispositivi più classici, come la planetaria o il frullatore, potreste optare per l'estrattore di Amzchef: un'idea regalo originale e utile.

Provvisto di un sistema a 7 spirali, questo spremiagrumi estrae tutti i tipi di frutta e verdura e sfrutta la potenza del motore a bassa velocità per preservare le proprietà e le vitamine degli alimenti. Infine, è silenzioso e semplice da pulire.

14. Tazze: il regalo personalizzato per una coppia di sposi

Per chi è in cerca di un regalo originale e simpatico, il set di tazze in ceramica di Tougo potrebbe essere il pensiero ideale, perfetto per le coppie sposate.

È realizzato in ceramica di alta qualità, con base in sughero e coperchio in silicone, perfetto per preservare il calore della bevanda. Viene venduto in un'elegante confezione regalo nera e dorata.

15. Vaso di design: il regalo decorativo per la casa nuova

Sempre per restare in tema arredamento, quale miglior regalo per una casa nuova di un oggetto di design? Il vaso Love In Bloom di Seletti, ad esempio, è senza dubbio una proposta innovativa e sorprendente.

È realizzato in fine porcellana bianca ed è caratterizzato da una particolare forma a cuore. Infatti, presenta dei fori per i fiori in corrispondenza delle principali vene e arterie cardiache.

16. Libro: l'idea regalo per organizzare gli spazi

Se chi inaugura la casa nuova è un amante dell'ordine e dell'arredamento minimalista, potreste regalare La casa felice di Julie Carlson e Margot Guralnick: un libro di consigli su come organizzare gli spazi e rendere l'ambiente domestico funzionale e vivibile.

Scritto dalle fondatrici del sito Remodelista.com, punto di riferimento per l'interior design statunitense, il volume fornisce anche soluzioni di riciclo, per sfruttare al meglio gli angoli più nascosti della propria abitazione.