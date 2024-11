I migliori shampoo per capelli grassi: la classifica

video suggerito

La nostra top 3

Gli shampoo per capelli grassi sono prodotti dell'haircare, utili per controllare l'eccessiva produzione di sebo della cute. È proprio il sebo, infatti, la causa del fastidioso effetto sporco e unto a cui sono soggetti moli tipi di capelli, poiché va a ingrassare la radice della nostra chioma. Le cause possono essere differenti: un risciacquo non accurato, lavaggi frequenti, l'utilizzo di shampoo troppo aggressivi e sgrassanti, che causano l'effetto rebound, ovvero il risultato opposto. Gli shampoo per capelli grassi più efficaci sono quelli leggeri, ma con un'azione purificante, seboregolatrice e riequilibrante. Si tratta di prodotti che hanno formulazioni prive di schiumogeni aggressivi. Per selezionare il prodotto più adatto a noi, dobbiamo analizzare gli ingredienti che contiene, per avere un'idea iniziale della sua efficacia. Se il cuoio capelluto è particolarmente grasso, è consigliabile rivolgersi a un dermatologo. La seborrea, infatti, oltre a essere un inestetismo, può comportare un problema dermatologico.

Kérastase Specifique Divalent

Il migliore per cute grassa e punte secche

Consigliato a chi cerca uno shampoo per capelli grassi: senza siliconi; professionale;

Pro: Facile da applicare sul capello, pur nella sua leggerezza regala un effetto schiumoso in fase di lavaggio.

Contro: È più caro di altri prodotti simili.

Lo shampoo Kérastase Specifique Divalent è progettato per la cute grassa. Non solo regolarizza la produzione di sebo e purifica il cuoio capelluto, ma va anche a nutrire le zone sensibili e le punte secche, regalando a tutta la fibra capillare maggiore morbidezza. La sua formulazione contiene glicina, idratante e rafforzante, nonché vitamina B6, che va a rallentare la produzione di sebo. Inoltre è privo di siliconi.

La Saponaria salvia & limone

Il migliore anche per gli uomini

Consigliato a chi cerca uno shampoo per capelli grassi: che idrati la cute; che non irrita; economico

Pro: Ha un ottimo rapporto qualità/prezzo e assicura una pulizia del capello più duratura.

Contro: Per chi soffre di forfora, è consigliabile utilizzare un prodotto specifico.

Lo shampoo salvia e limone di La Saponaria è un prodotto ecologico per i capelli grassi adatto anche per gli uomini; è privo di SLES, OGM, PEG e parabeni e, al contrario, è realizzato con una formulazione ricca di estratti vegetali di salvia, limone e ortica, dalle proprietà normalizzanti e astringenti. Ha, inoltre, delicati tensioattivi ricavati dalla noce di cocco e dal girasole, che contribuiscono a detergere il capello e a bloccare una eccessiva produzione di sebo. Dopo averlo applicato, la cute sarà fresca e bene idratata.

Pantene Pro-V Purifica & Rigenera

Lo shampoo per capelli grassi professionale

Consigliato a chi cerca uno shampoo per capelli grassi: consigliato dai parrucchieri;

Pro: Ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro: Per capelli colorati è consigliabile utilizzare il prodotto specifico della stessa linea.

Il Pantene Pro-V Purifica & Rigenera è lo shampoo ideale per chi ha capelli lunghi, danneggiati dallo styling e inclini ad avere radice grassa e fibre del capello danneggiate. Purifica il cuoio capelluto e dona alla nostra chioma un aspetto sano e rinvigorito. La sua formulazione, dalla consistenza densa, è ricca di acqua di rose, acqua micellare e infuso ProV0% ed è priva di siliconi, parabeni e coloranti. Già dopo la prima applicazione, i capelli risulteranno più corposi e la piega sarà più persistente.

Come scegliere il miglior shampoo per capelli grassi

Per individuare lo shampoo per capelli grassi più adatto al nostro cuoio capelluto, dobbiamo prendere in considerazioni alcuni fattori quali l'azione, gli ingredienti, il pH del prodotto e la marca.

Azione

Per agire in profondità, senza irritare la cute, ma andandola a seccare e a eliminare il sebo in eccesso, lo shampoo per capelli grassi deve svolgere azione:

riequilibrante e sebo-normalizzante , in grado di bilanciare la produzione di sebo della cute, evitando di eliminarlo del tutto. Il sebo, infatti, costituisce una barriera protettiva;

e , in grado di bilanciare la produzione di sebo della cute, evitando di eliminarlo del tutto. Il sebo, infatti, costituisce una barriera protettiva; purificante, per detergere la cute in profondità, senza, però, andare a stressarla.

Allo stesso tempo deve essere leggero, in caso contrario, infatti, andrebbe ad appesantire ulteriormente la chioma, già aggravata dalla produzione di sebo.

Ingredienti

Per selezionare il prodotto più adatto al nostro cuoio capelluto, non possiamo non guardare agli ingredienti che ne compongono la formulazione. È consigliabile optare per shampoo privi di siliconi, SLS, SLES, PEG e parabeni, senza agenti aggressivi e schiumogeni, ma prediligere principi attivi naturali, ricavati da piante quali il tè verde, la lavanda, il rosmarino, l'ortica e il grano.

PH

Il pH di chi ha una cute grassa è tendenzialmente acido, per questo la scelta migliore è utilizzare un prodotto sebo normalizzatore, in grado di creare una condizione del pH simile a quella del cuoio capelluto. Bisogna evitare prodotti con un pH alcalino, ovvero basico, che andrebbe a indebolire il capello e prediligere quelli neutri.

Marca

In commercio esistono differenti marche che hanno dedicato linee specifiche al trattamento dei capelli grassi. Alcune sono disponibili nei supermercati, hanno costi più accessibili e sono pensate per lavaggi frequenti. Altre, invece, includono shampoo più specifici e professionali, ideali come trattamento da utilizzare nel tempo, a cadenza regolare o per periodi limitati. In questo caso possono avere un costo superiore.

Quante volte a settimana bisogna lavare i capelli grassi?

Chi ha un cute grassa lamenta di dover lavare tutti i giorni, o in alcuni casi ogni 48 ore, la propria chioma. Con lo shampoo per capelli grassi giusto, però, questo non sarà più necessario. Una volta trovato il prodotto più adatto per noi, sarà sufficiente lavarli due, massimo tre volte alla settimana, fissando semmai delle scadenze precise. In fase di lavaggio, inoltre, è consigliabile non grattare con le unghie, in modo da non spellare la cute, ma massaggiare con delicatezza e in profondità.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.