I migliori illuminanti corpo per far risplendere l’abbronzatura in estate L’illuminante corpo è un cosmetico che mette in risalto l’abbronzatura, aiutandoti a farla durare di più. Un prodotto versatile disponibile in crema, spray oppure olio che va incontro alle esigenze di tutti i tipi di pelle. Con questa guida scoprirai come distinguerli e come trovare l’illuminante perfetto per te.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli illuminanti corpo sono dei cosmetici che aiutano a rendere l'incarnato più luminoso. Così come gli illuminanti viso, i body glow contengono glitter e micro-elementi di diversa natura e dimensione che riflettono la luce, valorizzando le zone dove vengono applicati. Solitamente, sono utilizzati per valorizzare gambe, braccia, spalle, collo e décolleté.

Si rivelano molto utili soprattutto d’estate, poiché aiutano non solo a mettere in risalto la pelle abbronzata, ma anche a prendersene cura. Molto spesso, infatti, gli illuminanti corpo sono arricchiti di ingredienti con proprietà idratanti, che agiscono in profondità, rendendo la pelle più sana.

I body glow tra cui scegliere sono tantissimi e si differenziano tra loro per le modalità di applicazione e per il risultato finale. Per acquistarli, basta recarsi nei migliori negozi di cosmetica o affidarsi ai maggiori e-commerce come Amazon, che nella sua sezione dedicata agli illuminanti corpo permette di trovare soluzioni per ogni esigenza.

Leggi anche Migliori cuscini in memory foam del 2022: guida ai 13 modelli più comodi per dormire bene

In questa guida troverete tutto quello che serve per un acquisto consapevole, scoprendo quali sono le migliori marche per gli illuminanti corpo come Cocosolis, Kiko, Senso Naturale e Nuxe e come capire qual è il prodotto adatto a voi.

I 15 migliori illuminanti per l'estate 2022

Di seguito trovate alcuni tra i migliori illuminanti corpo in vendita. Abbiamo selezionato i migliori per rapporto qualità/prezzo e i migliori per ogni tipologia: a olio, in crema o nella versione spray. Per ogni prodotto vi segnaliamo le caratteristiche principali e le modalità di applicazione.

1. Cocosolis Glow

L'olio illuminante corpo che non macchia

Glow di Cocosolis

Glow di Cocosolis è un illuminante corpo dalla consistenza oleosa che, grazie alle sue proprietà, migliora visibilmente l'aspetto della pelle. La sua formula si compone di ingredienti biologici estratti a freddo come l'olio di mandorle dolci, per un'idratazione profonda, l'olio di cetriolo, per un'azione rinfrescante, e la vitamina E naturale, per una migliore elasticità.

Con questo olio la pelle appare fin da subito più idratata e levigata e la presenza di finissimi glitter dorati esalta il colore dell'abbronzatura, rendendola ancora più luminosa.

Applicazione: massaggiare il prodotto sulla pelle subito dopo la doccia, per idratarla e nutrirla a fondo.

Pro: la formula contiene ingredienti biologici che aiutano a rendere la pelle più morbida e elastica.

Contro: la formula non protegge dai raggi solari essendo priva del fattore SPF, ma è perfetta per idratare e nutrire la pelle dopo l'esposizione.

2. Senso Naturale Olio corpo solido illuminante

L'olio illuminante che non unge

Olio corpo solido illuminante di Senso Naturale

L'olio corpo solido illuminante Senso Naturale è perfetto per chi ama viaggiare e cerca un prodotto pratico e compatto. La sua consistenza solida, infatti, gli permette di essere facilmente trasportato, perfino in aereo, senza alcun tipo di difficoltà. Pratico e maneggevole è privo di parabeni, siliconi e petrolati.

L‘effetto shimmer che dona all'incarnato un bagliore satinato deriva dalla presenza nella sua formula delle miche naturali, dei minerali atossici naturalmente brillantanti, che insieme alle vitamine A, E, B e F tirano fuori le migliori qualità della pelle.

Applicazione: stendere l'olio solido direttamente sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento.

Pro: un prodotto estremamente pratico che dona un effetto shimmer satinato senza ungere.

Contro: potrebbe macchiare i vestiti se non fatto asciugare del tutto, ma basta lasciarlo assorbire per pochi minuti per evitare questo inconveniente.

3. L'Erbolario Bouquet d'oro

Illuminante in spray per corpo e capelli

Polvere spray illuminante Bouquet d’Oro dell’Erbolario

La polvere illuminante spray Bouquet d'Oro dell'Erbolario si adatta a tutti i tipi di pelle, anche la più secca e spenta grazie all'estratto di Giaggiolo, una pianta nota per le sue capacità idratanti.

Con una semplice nebulizzazione la zona desiderata viene cosparsa finissimi glitter dorati e resa luminosa. Veloce da usare grazie all'erogatore a pompetta, può essere utilizzato anche sui capelli, che appaiono subito più lucenti.

Applicazione: vaporizzare lo spray sul corpo e i capelli tenendo una distanza minima di 15 cm e facendo attenzione a non fare entrare il prodotto in contatto con gli occhi.

Pro: facile da applicare può essere utilizzato per dare un tocco shimmer anche ai capelli.

Contro: la fragranza non è molto forte, diventando il prodotto ideale per chi cerca una soluzione delicata e per chi non vuole rinunciare al proprio profumo.

4. L'Erbolario Crema illuminante doposole

La crema corpo illuminante con brillantini

Crema illuminante doposole L’Erbolario

La crema illuminante doposole dell'Erbolario concilia due esigenze: nutrire e valorizzare la pelle. La sua formula è ricca di ingredienti dalle proprietà benefiche come l'olio di mango, l'olio d'oliva e la crusca che permettono alla pelle di recuperare il suo equilibrio dopo una giornata sotto i raggi del sole. Le particelle di mica, invece, esaltano l'abbronzatura con un effetto shimmer naturale ma che non passa inosservato.

La consistenza è morbida e vellutata, molto piacevole a contatto con la pelle, anche nelle giornate più calde, ed è facile da stendere su tutto il corpo.

Applicazione: stendere la crema su tutto il corpo massaggiando delicatamente fino a completo assorbimento.

Pro: un perfetto compromesso per nutrire e illuminare la pelle in un solo gesto.

Contro: il risultato finale è ben visibile, sebbene possa apparire troppo naturale per chi cerca un body glow molto evidente.

5. Nuxe Huile prodigieuse or

L'olio illuminante low cost

Nuxe Huile prodigieuse or

L'olio secco illuminante Huile Prodigieuse Or di Nuxe idrata e illumina anche la pelle più secca grazie all'olio di noce di macadamia contenuto nella sua formula. Adatto a ogni tipo di tonalità di carnagione, questo olio permette di donare alla pelle un effetto satinato color oro grazie alla presenza di madreperle dorate. La profumazione, invece, è dolce e floreale, caratterizzata da note di fiore d’arancio, magnolia e vaniglia.

Applicazione: massaggiare con dolcezza il prodotto sulle zone da illuminare con movimenti liscianti.

Pro: un prodotto ricco di proprietà nutritive per corpo e capelli a rapido assorbimento e dal prezzo contenuto.

Contro: l'assenza di un erogatore spray potrebbe rendere difficoltoso prelevare completamente il prodotto, ma che può essere raccolto con l'aiuto di un pennello o versandolo prima su una mano e poi sul corpo.

6. Moroccanoil Olio corpo scintillante

L'olio corpo ricco di antiossidanti

Olio corpo scintillante di Moroccanoil

L'olio corpo scintillante di Moroccanoil illumina la tua pelle con i minerali perlacei dalla lucentezza delicata che si fondono con il colorito senza alterarlo. L'olio di argan, l'olio di semi e gli antiossidanti nutrono la pelle e la aiutano ad avere un aspetto più bello e sano.

Il profumo del prodotto è avvolgente, grazie alla presenza dell'argan, dell'ambra speziata e delle note floreali che rendono la fragranza unica nel suo genere.

Applicazione: agitare bene il prodotto prima di applicarlo in poche gocce direttamente sulla zona da illuminare.

Pro: la formula è a rapido assorbimento ed è caratterizzata da una profumazione floreale.

Contro: per alcuni utenti la luminosità di una sola applicazione è troppo leggera, ma basta stratificare il prodotto per raggiungere lo scintillio desiderato.

7. That'so Glowy Gold

L'olio illuminante con azione anti-età

Olio illuminante Glow di That’so

L'olio secco brillantante di Glowy Gold di That's so è un cosmetico a base di olio di canapa e olio di riso che con i loro antiossidanti rallentano il processo di invecchiamento, idratando e mantenendo morbida la pelle.

La polvere dorata di cui è arricchito dona un immediato effetto shimmer, valorizzando soprattutto la pelle abbronzata, mentre la fragranza è dolce e floreale grazie alle note di gelsomino e ambra.

Applicazione: agitare bene prima dell'uso e massaggiare con movimenti circolari nelle zone da illuminare.

Pro: un prodotto dalla formula ricca di antiossidanti che idrata la pelle e la mantiene giovane.

Contro: proprio per la sua formula ricca non è adatta a pelli grasse, che possono comunque utilizzare il prodotto applicandone piccole quantità.

8. Cuccio Naturalé Bronze shimmer butter

Il bronze illuminante dalla formula cruelty free

Bronze shimmer butter di Cuccio Naturalé

Bronze shimmer butter di Cuccio Naturalé è un burro dalla consistenza morbida e leggera. Facile da stendere sulla pelle, uniforma l'incarnato mettendo in risalto l'abbronzatura e illumina le zone desiderate con brillantini dorati.

La formula senza parabeni e cruelty free a base di olio di Moringa e il burro di semi di Mango rende questo prodotto particolarmente idratante e rivitalizzante, grazie anche all'apporto di acidi grassi, Omega-9 e vitamine C e E che nutrono la pelle in profondità.

Applicazione: stendere il prodotto su gambe, décolleté e braccia per un effetto shimmer immediato e idratazione profonda.

Pro: morbido e leggero non appesantisce la pelle e la sua formula è priva di parabeni e cruelty free.

Contro: l'effetto finale è piuttosto discreto, ma riesce a valorizzare e illuminare la pelle abbronzata anche di sera.

9. Nip+Fab Glow Getter

L'olio corpo illuminante che idrata e lenisce

Olio illuminante corpo Glow Getter di NIP+FAB

L'olio illuminante Glow Getter di NIP+FAB lenisce e idrata la pelle. Gli ingredienti principali di questo prodotto sono l'olio di girasole, dalle proprietà calmanti e l'olio di jojoba, che aumenta la morbidezza e l'elasticità. Un prodotto perfetto per nutrire la pelle esposta al sole per molto tempo.

La presenza di finissimi brillantini dorati permettono a chi lo sceglie di illuminare il proprio incarnato abbronzato con una luce calda nelle tonalità dell'oro.

Applicazione: agitare prima dell'uso e massaggiare con movimenti liscianti sulle zone da illuminare.

Pro: il prodotto contiene ingredienti idratanti e molto nutrienti per la pelle.

Contro: la formula ricca di pigmenti e brillantini potrebbe macchiare i vestiti, ma basta una buona asciugatura per ovviare al problema.

10. Kiko Milano Holiday Gems Sparkle Drops

L'illuminante liquido adatto a corpo e viso

Kiko Milano Holiday Gems Sparkle Drops

L'illuminante Holiday Gems Sparkle Drops di Kiko Milano è un body glow in forma liquida, oftalmologicamente testato, che può essere usato in tutta sicurezza non solo per dare un punto luce nuovo sul corpo ma per valorizzare il viso.

La formula dalla consistenza molto fluida è arricchita di microperle altamente pigmentate che rendono la pelle particolarmente luminosa, soprattutto quando è esposta alla luce diretta.

Applicazione: prelevare il prodotto con il pratico dosatore e stenderlo con attenzione direttamente sulle zone da illuminare.

Pro: l'effetto finale è molto strong rendendo la pelle molto luminosa e glitterata.

Contro: secondo alcuni utenti l'effetto sul viso è molto evidente e innaturale, ma massaggiando il prodotto in piccole quantità e con attenzione il risultato sarà più discreto.

11. Nivea Crema corpo Illuminante Naturale

La crema illuminante corpo per pelli secche

Nivea Crema Corpo Illuminante Naturale

La Nivea Crema Corpo Illuminante Naturale è una lozione pensata per offrire un'idratazione profonda. Anche la pelle più secca può ritrovare il suo equilibrio e acquisire una maggiore luminosità, grazie alla presenza di ingredienti nutrienti come la vitamina E, che aiuta la pelle a mantenere la propria naturale umidità e a essere più elastica.

Le gocce di illuminante presenti nella formula migliorano l'aspetto della pelle sin dalla prima applicazione, dandole un aspetto più sano e luminoso.

Applicazione: massaggiare la crema direttamente sulle zone da illuminare con movimenti circolari, fino a completo assorbimento.

Pro: le gocce di illuminante donano una luminosità naturale e brillante sulla pelle.

Contro: alcuni utenti hanno rilevato che al momento dell'applicazione la crema ha un odore particolarmente forte, che però si attenua in poco tempo.

12. Wonder Company Body bronze Glow

La crema illuminante che stimola l'abbronzatura

Body Bronze Glow di Wonder Company

Body bronze Glow di Wonder Company è una crema illuminante dopo sole, morbida e leggera al tatto e dall'assorbimento rapido. La sua formula è molto ricca e si caratterizza per la presenza della vitamina E e olio di carota, che contribuiscono a nutrire la pelle in profondità, mentre l'estratto di alghe è in grado di aumentare la quantità di melanina e accelerare l'abbronzatura.

Il finish luminoso che esalta la pelle abbronzata è dato dai piccoli pigmenti che ne migliorano l'aspetto con i loro riflessi dorati.

Applicazione: stendere il prodotto la sera dopo la doccia, per un'idratazione profonda e un risultato migliore.

Pro: una lozione che aiuta ad abbronzarsi e nutre la pelle in profondità.

Contro: l'effetto shimmer è discreto, ma ben visibile anche con poca luce.

13. Biopoint Crema corpo Express illuminante spray

Lo spray illuminante ad azione istantanea

Biopoint Crema corpo Express illuminante spray

La Crema corpo Express illuminante spray di Biopoint è un prodotto fresco e leggero, pensato per chi non tollera nel periodo estivo prodotti corposi, ma non vuole rinunciare a una pelle luminosa. Grazie alla sua formula, aiuta a dare maggiore luminosità alla pelle senza appesantirla.

I suoi punti di forza si trovano nell'applicazione, molto facile e immediata grazie alla vaporizzazione, e nella rapida assorbenza, che permette di dare luce alla pelle in poco tempo.

Applicazione: vaporizzare il prodotto direttamente su braccia, gambe e petto tenendo una distanza di circa 10 cm.

Pro: un prodotto facile da usare e che offre risultati immediati

Contro: la leggerezza del prodotto non consente un'idratazione profonda e per questo è adatto a pelli normali oppure abbinato a creme idratanti più corpose.

14. Nabla Body Glow Sugar Babe

L'olio illuminante per pelli chiare e scure

Body Glow Sugar Babe di Nabla

Il Body Glow Sugar Babe di Nabla è un olio-gel illuminante trasparente perfetto su ogni incarnato. Una volta applicato si sfuma e si integra con il colore naturale, senza creare macchie o discromie, ma lasciando uno strato sottile di glitter in oro rosa.

La particolare texture semi-liquida lo rende facile da stendere su tutto il corpo e le proprietà idratanti aiutano a rendere la pelle più liscia e morbida. La sua formula, inoltre, è 100% cruelty free e vegan.

Applicazione: massaggiare il prodotto sulle zone da illuminare, lasciando che si uniformi all'incarnato.

Pro: la formula contiene ingredienti esclusivamente 100% vegan e non è testato sugli animali.

Contro: alcuni utenti hanno percepito una sensazione collosa sulla pelle dopo l'applicazione, ma che non crea un reale fastidio.

15. Iconic London Prep-set-glow spray

L'illuminate corpo spray che rinfresca e idrata

Iconic London Prep–Set–Glow Spray

L'Iconic London Prep-set-glow spray è uno spray corpo che in poche nebulizzazioni rinfresca la pelle donandole un effetto shimmer grazie alle particelle dai riflessi dorati. Un body glow che rinfresca la pelle e la nutre grazie alla formula 100 % vegana ricca di antiossidanti, tè verde e vitamina E.

Un prodotto altamente versatile che può essere utilizzato come illuminante corpo per valorizzare la pelle abbronzata, oppure come primer prima dell'applicazione del trucco e come fissante make up.

Applicazione: vaporizzare il prodotto direttamente sulle zone da illuminare, tenendo una distanza di 10-15 centimetri evitando il contatto diretto con gli occhi.

Pro: un prodotto versatile adatto anche alla pelle più delicata del viso.

Contro: alcuni clienti hanno trovato la vaporizzazione piuttosto corposa, ma si asciuga in poco tempo ed è senza sprechi.

Come scegliere l'illuminante

Trovare e scegliere il giusto illuminante corpo non è complesso come può sembrare. Bisogna tenere conto di pochi aspetti: la tonalità del proprio incarnato, le proprietà del prodotto, il risultato finale desiderato e la consistenza.

Tonalità dell'incarnato

Per evitare discromie e macchie è importante tenere conto della tonalità dell'incarnato. L'illuminante deve avere un colore che non stravolga quello naturale. Una pelle chiara, per esempio, sarà maggiormente valorizzata da un illuminante perlaceo, invece una pelle olivastra o scura, come quella abbronzata, sarà perfettamente illuminata da prodotti nelle tonalità dell'oro.

Proprietà

Prima di acquistare un prodotto di cosmesi è bene leggere attentamente il suo INCI, ovvero l'elenco degli ingredienti che lo compongono, per assicurarsi che abbia tutto ciò che è necessario alla propria pelle. Ovviamente, questo discorso vale anche per gli illuminanti.

Chi ha la pelle molto secca, ad esempio, avrà bisogno di un prodotto ricco di vitamine, burro di karité, oli ed estratti vegetali, ideali per mantenere la pelle sempre idratata.

Se, invece, si acquista un body glow doposole, è bene controllare che contengano sostanze utili a rinfrescare e lenire eventuali rossori, come l'estratto di aloe vera.

Nel caso in cui la formula del prodotto contenga attivatori di melanina, sarebbe bene che fosse presente anche un fattore di protezione, in modo da poter utilizzare l'illuminante per stimolare la melanina e ottenere un'abbronzatura più intensa, senza però rovinare la pelle.

Risultato finale

Il risultato finale che più si desidera porterà a scegliere un prodotto più o meno glitterato e della giusta nuance, scegliendo tra un effetto di maggiore impatto oppure più delicato e naturale. Molto spesso basta utilizzare più o meno prodotto per avere un risultato diverso, ma tenere conto della pigmentazione del body glow permette di evitare sprechi ed essere realmente soddisfatti della scelta.

Tipologie di illuminanti

Le principali tipologie in cui si trovano gli illuminanti corpo sono tre:

crema

olio

polvere spray

Le creme illuminanti corpo sono la soluzione ideale per chi ha una pelle spenta, tendente all'essere secca e asfittica, e desidera averla più luminosa e nutrita a fondo. Le migliori soluzioni sono quelle dalla consistenza vellutata e leggera che non appesantiscono e ostruiscono i pori.

Gli oli corpo illuminanti non solo nutrono la pelle, idratandola negli strati più interni, ma donano anche un effetto lucido, e quindi, un risultato ancora più intenso. Non tutti gli oli hanno bisogno di molto tempo per essere assorbiti e per questo possono essere adatti anche a chi cerca una soluzione veloce.

Gli spray illuminanti sono una soluzione salva-tempo, perfetta per chi vuole illuminare il proprio colorito ambrato in facili nebulizzazioni. I body glow in spray permetteranno alla polvere glitterata di attecchire sulla pelle e darle tutta la luminosità cercata, senza la preoccupazione di dover massaggiare e stendere con cura il prodotto.

Marche

I brand che si occupano di illuminanti per il corpo sono tantissimi e si diversificano per fasce di prezzo e qualità di ingredienti. I marchi come Essence, Kiko, Sephora, Astra e Nivea oppure L'Erbolario e Biopoint sono sicuramente tra i più noti al grande pubblico per l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Tuttavia, non vanno dimenticati altri brand di spessore come Nabla, Cocosolis, Wonder Company, That'so, Nip+Fab, Nuxe, Senso Naturale e Moroccanoil che propongono prodotti che riescono ad andare incontro ai gusti e ai bisogni più vari.

Come si usa e dove mettere l'illuminante

La regola di fondo di cui si deve tenere conto per applicare l'illuminante nei punti giusti è una sola: nelle zone sporgenti. Infatti, è proprio lì che la luce va a colpire solitamente e l'illuminante permette di enfatizzare l'effetto.

Tuttavia è possibile utilizzare i body glow anche per attirare attenzione su specifiche parti del corpo che in quel momento si vogliono mettere in mostra, sfruttando la luce dei glitter e dei pigmenti. Alcuni esempi potrebbero essere:

braccia e spalle, per un effetto "Sun Kiss"

e spalle, per un effetto "Sun Kiss" clavicole , per snellire la parte alta del busto

, per snellire la parte alta del busto seno , per dargli maggior volume

, per dargli maggior volume gambe, per portare l'attenzione su di loro. Per esempio quando si indossano abiti corti o spacchi vertiginosi.

Come applicare l'illuminante corpo

Gli illuminanti possono avere diverse consistenze, texture e modalità di erogazione. Ciascun tipo ha tecniche di applicazione proprie che permettono di ottenere il massimo dei risultati. Tuttavia ci sono alcuni passaggi sempre validi e che si adattano a ogni prodotto.

Per prima cosa è importante avere una pelle ben detersa e asciutta. Soprattutto quando si utilizza prodotti oleosi, bisogna eliminare i residui di acqua per permettere al prodotto di essere ben assorbito e avere una buona resa.

Se il body glow che avete scelto è in spray, può essere direttamente nebulizzato sulla pelle e lasciato asciugare per qualche minuto. Se invece è un olio o una crema, il prodotto può essere sia steso direttamente sulla zona da illuminare sia prelevato con le dita o con un pennello.

Utilizzare le dita per massaggiare il prodotto con movimenti circolari o liscianti permette di renderlo più morbido e di farlo penetrare a fondo nella pelle. Questa tecnica è indicata soprattutto per i prodotti ricchi di proprietà idratanti che così potranno raggiungere anche gli strati più profondi.

Il pennello invece, preferibilmente a setole strette, permette un'applicazione molto più precisa ed è un'ottima soluzione quando si vuole dare luce a punti specifici come le clavicole e il décolleté.

Una volta che il prodotto è stato steso a dovere va lasciato asciugare all'aria per qualche minuto, in modo che i glitter e tutti gli elementi illuminanti si possano fissare alla pelle senza rischiare che si spostino o che macchino vestiti e accessori.

Dove comprare i migliori illuminanti

Comprare gli illuminanti è molto semplice: basta recarsi ai grandi rivenditori di cosmetici come Douglas e Sephora.

Tuttavia, qualora non siano presenti nella propria città oppure il prodotto desiderato non sia disponibile in negozio, Amazon diventa un'ottima alternativa, potendo assicurare un vasto assortimento e tempi di consegna molto più veloci rispetto alla media a prezzi vantaggiosi.