I migliori calendari dell’Avvento beauty 2024: i più desiderati del momento

Siete pronti ai calendario dell'Avvento 2024? In vendita se ne trovano davvero tanti, di tutti i tipi, ma quelli più ricercati e desiderati sono senza dubbio i calendari dell'Avvento beauty. Quali sono quelli più interessanti da acquistare quest'anno? Scopriamolo insieme e prepariamoci a scartare ombretti, rossetti, profumi, tinte labbra, blush, fondotinta, creme, lozioni da bagno e tanto altro, in versione mini size e non solo dall'8 al 24 dicembre 2024.

I migliori calendari dell'Avvento beauty del 2024

Ecco quali sono i migliori calendari dell'Avvento tra cui poter scegliere quest'anno per una coccola personale o per sorprendere chi si ama.

Douglas

Il calendario dell'avvento di Douglas è sicuramente tra i più richiesti per questo 2024. All'interno si trovano prodotti per il make up, ma non solo. Nelle caselline potrete trovare anche maschere per il viso, creme, saponi profumati e lozioni per i capelli. Insomma, tutto il necessario per prendersi cura di sé a 360°.

Make my Heart Sparkle di Essence

Più economico, ma comunque ricco di prodotti è il Make my Heart Sparkle di Essence. Al suo interno trovate matite per gli occhi, una palette di ombretti, eyeliner, lipgloss, smalti, un illuminante, delle creme mini size, pennelli trucco e persino una pochette.

Moving Lights di Sephora

Neanche gli amanti dei prodotti Sephora rimarranno delusi. Il Moving Lights contiene smalti, scrub, tinte labbra, matite, creme e maschere adattate ad ogni tipo di pelle: tutto l'occorrente per prendersi cura di sé da sole o in compagnia di qualche amica, per essere in perfetta forma durante le feste.

L'Oréal Paris

Un sempre verde è il calendario dell'Avvento 2024 di L'Oréal Paris. Anche in questo caso i prodotti disponibili riguardano il make up e la skin care: il marchio è garanzia di qualità e ogni prodotto è adatto a qualsiasi tipo di pelle, anche quelle delicate.

A Beauty tale di Wycon

Le ragazze che sognano di sentirsi delle vere principesse ameranno sicuramente il calendario dell'Avvento 2024 "A Beauty tale" di Wycon, il marchio di prodotti caratterizzati da un buon rapporto qualità/prezzo e adatti a chi ha un budget non troppo eccessivo.

Accentra

Se amate i prodotti bio, allora non potete perdere il calendario dell'Avvento 2024 di Accentra. Grazie ai 24 prodotti presenti sotto le caselline da aprire, potete apprezzare non solo creme e maschere, ma anche lozioni profumate, per una serata come alla spa.

Bottega Verde

A proposito di prodotti biologici e adatti anche alle pelli più delicate, adatto come regalo ad amiche, mamme, sorelle e fidanzate, ma anche a un lui è il calendario dell'Avvento di Bottega Verde. Al suo interno ci sono creme, lozioni dopobarba, shampoo e bagnoschiuma.

