I 12 migliori detersivi per lavatrice: quali scegliere per un bucato pulito e igienizzato Qual è il miglior detersivo per lavatrice? Ecco 12 prodotti, in polvere, liquidi o in capsule, che vi aiuteranno a ottenere un bucato pulito e profumato: quello di Dixan, il super ecologico di Wave, il più igienizzante di Lysoform e tanti altri.

Scegliere il detersivo giusto per la lavatrice è importante per avere capi non solo profumati, ma soprattutto puliti e igienizzati.

È necessario, dunque, prendere in considerazione non soltanto il fattore profumazione, ma anche l'efficacia del detergente sulle macchie, così come la tipologia e il colore del tessuto.

Per aiutarvi nella scelta del prodotto più adatto alle vostre necessità abbiamo selezionato di seguito i 12 migliori detersivi per il bucato, liquidi, in polvere o in capsule, valutati sulla base delle recensioni Amazon e disponibili sul market-place online, nella pagina dedicata ai prodotti per la pulizia dei capi.

Da quello più profumato di Dixan, a quello ecologico di Wave Washing, passando per quello igienizzante di Lysoform: tanti bisogni da soddisfare e tante proposte tra cui dover solo scegliere.

Ma quali sono i detersivi migliori per ottenere un bucato impeccabile?

Nella guida di seguito troverete i migliori prodotti detergenti per lavatrice: il Dixan super profumato, l'Omino Bianco per capi scuri e neri, quello di Miele per i bianchi, il Dash Pods anti-odore e tanti altri, ognuno con una propria azione specifica.

1. Il detersivo liquido di Dixan

Il detersivo più profumato

Prezzo: 12,90 euro

Confezione: 4 flaconi da 20 lavaggi, per un totale di 80 lavaggi

A chi è in cerca di un prodotto per lavatrice dal profumo intenso, avvolgente e duraturo consigliamo il detersivo alla lavanda di Dixan, il migliore per profumazione.

In formulazione liquida, penetra in profondità nelle fibre dei tessuti e rimuove anche i residui più ostinati di sporco, mantenendosi delicato sulla pelle. Protegge i capi dalla formazione dei pallini, è adatto anche ai lavaggi a basse temperature (20°) e dona al bucato freschezza e brillantezza.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon il prodotto non solo è super profumato, ma lascia anche i capi morbidi e puliti a fondo. Inoltre, presenta un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Pro: il detersivo ha un gradevole odore di lavanda, è delicato sulla pelle ma elimina le macchie in profondità. Inoltre, offre una piacevole sensazione di freschezza sui capi.

Contro: gli utenti non lamentano particolari problemi riguardanti il prodotto, ottimo per tutti i tipi di tessuti ed efficace sulle macchie.

2. Il detersivo in capsule Dash Pods all in 1

Il miglior detersivo anti-odore

Prezzo: 19,99 euro

Confezione: 2 da 43 lavaggi, per un totale di 86 lavaggi

Se avete intenzione di acquistare un detersivo che elimini alla fonte gli odori più sgradevoli, vi proponiamo quello in capsule di Dash, il miglior detergente anti-odore.

Il prodotto è formulato per neutralizzare le particelle di cattivo odore e rilasciare un fresco profumo. Inoltre, possiede uno straordinario potere pulente ed è semplice da utilizzare, grazie al sistema di pods, capsule predosate con la giusta quantità di detergente. È adatto anche ai lavaggi a basse temperature, per un maggiore risparmio di acqua ed energia.

Gli utenti Amazon si ritengono soddisfatti dell'acquisto e apprezzano soprattutto la tecnologia di Dash Pods, che consente di risparmiare sulla dose di prodotto, ben proporzionata al carico della lavatrice.

Pro: il detersivo ha una forte azione anti-odore ed è efficace sulle macchie più difficili da eliminare. È dotato del sistema in capsule, che permette di avere il massimo dei risultati con la giusta dose di prodotto.

Contro: alcuni utenti Amazon non sono avvezzi al tipo di detersivo in caps, ma si tratta di una questione soggettiva e la maggior parte di essi, al contrario, ritengono sia un metodo comodo e anti-spreco.

3. Il detersivo in capsule di Lysoform

Il miglior detersivo igienizzante

A chi è attento soprattutto alla disinfezione profonda dei tessuti suggeriamo il detersivo in capsule di Lysoform, il migliore per efficacia igienizzante.

Dotato di un forte potere smacchiante, rimuove lo sporco più ostinato e igienizza le fibre tessili in profondità, garantendo l'eliminazione di germi e batteri. È adatto anche alle basse temperature ed è semplice da utilizzare, grazie al sistema di capsule, che rilasciano il prodotto durante il lavaggio.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon il prodotto ha un'efficacia comprovata ed è in grado di disinfettare i capi e lasciarli morbidi e puliti.

Pro: il detersivo combina l'azione pulente a quella disinfettante, igienizzando i tessuti e rimuovendo germi e batteri.

Contro: alcuni clienti Amazon ritengono che il profumo rilasciato dal prodotto sia piuttosto blando. Tuttavia, il leggero odore floreale è apprezzato da altri utenti, che acquistano il detersivo soprattutto per la sua profonda efficacia disinfettante.

4. Il detersivo in polvere di Bioform

Il miglior detersivo in polvere per bianchi e colorati

Prezzo: 6,90 euro

Confezione: 5,5 Kg

A chi è in grado di dosare con precisione la quantità di detersivo necessaria al carico della lavatrice suggeriamo la confezione risparmio di Bioform, il miglior detergente in polvere per il bucato.

Arricchito con un attivatore sbiancante a base di ossigeno, è efficace anche a basse temperature su bianchi e colorati, elimina germi e batteri e lascia i tessuti brillanti e morbidi.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon il prodotto presenta una forte azione disinfettante, ha un prezzo conveniente e un'efficacia pulente senza pari.

Pro: questo detersivo in polvere ha una forte azione sbiancante, pulisce a fondo e dona una piacevole sensazione di freschezza sulla pelle. Inoltre, è ideale anche per i lavaggi a basse temperature.

Contro: la maggior parte dei clienti Amazon non ha riscontrato particolari criticità legate al prodotto, che ha soddisfatto tutte le aspettative.

5. Il detersivo in capsule Bio Presto Power Caps Color

Il miglior detersivo per capi colorati

Prezzo: 22,90 euro

Confezione: 2 da 60 lavaggi, per un totale di 120 lavaggi

A chi veste soprattutto con capi colorati e desidera il miglior detersivo formulato per questa tipologia di tessuti proponiamo quello in capsule di Bio Presto, arricchito con olii essenziali profumati.

Queste capsule pulenti contengono un'azione quadrupla sui colorati: pulente, smacchiante, sbiancante e igienizzante. Rimuovono le macchie anche più ostinate e sono già efficaci per i lavaggi a 20°.

Secondo le opinioni dei clienti Amazon il prodotto soddisfa in pieno le aspettative, ha una forte azione pulente, non scolorisce i capi e li rende morbidi e profumati.

Pro: il detersivo è formulato per il lavaggio dei colorati, lascia i capi morbidi, puliti e freschi. È adatto anche alle temperature più basse ed è predosato in capsule pulenti.

Contro: alcuni utenti Amazon ritengono che il prodotto sia alquanto blando nella pulizia. Tuttavia, per un pulito più profondo o un carico della lavatrice più consistente basterà raddoppiare la dose di caps da utilizzare.

6. Il detersivo liquido di Napisan

Il detersivo migliore per rimuovere le macchie ostinate

Prezzo: 8,99 euro

Confezione: 3 da 23 lavaggi, per un totale di 69

Pensato soprattutto per l'abbigliamento sportivo e i tessuti sintetici, il detersivo liquido di Napisan è il prodotto migliore per rimuovere le macchie più difficili.

Grazie alla tecnologia Odor Stop elimina i cattivi odori, rimuovendo germi e batteri. Inoltre, è attivo anche a basse temperature, smacchia in profondità e garantisce una freschezza di lunga durata.

Stando alle recensioni Amazon il prodotto garantisce un bucato pulito, fresco e igienizzato a lungo, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e neutralizza lo sporco senza rovinare i capi.

Pro: il detersivo è ideale per capi tecnici, sportivi o sintetici, elimina le macchie più resistenti e dona ai tessuti una freschezza e una morbidezza uniche.

Contro: i clienti Amazon non lamentano criticità in relazione al prodotto, che presenta una forte efficacia pulente a un prezzo conveniente.

7. Il detersivo per lavatrice liquido di Nuncas

Il miglior detersivo ipoallergenico

Prezzo: 6,90 euro

Quantità: 1 l

A chi è in cerca del miglior detersivo ipoallergenico ed ecologico consigliamo quello naturale di Nuncas, realizzato con il 100% di principi attivi di origine vegetale.

Prodotto nel rispetto dell'ambiente e della salute dei consumatori, questo detergente per lavatrice non contiene nichel ed è progettato soprattutto per i tessuti delicati. Inoltre, è inserito in un flacone in plastica riutilizzata, 100% riciclabile.

Secondo le recensioni dei clienti Amazon il prodotto, sebbene formulato con ingredienti vegetali, lascia i capi puliti, freschi e igienizzati, e dona ai tessuti un delicato profumo.

Pro: ipoallergenico e indicato per i tessuti delicati, questo detersivo presenta una profonda azione pulente e igienizzante. È vegetale, rispettoso dell'ambiente e del PH della pelle.

Contro: gli utenti Amazon sono soddisfatti dell'acquisto e lo consigliano anche per la profumazione leggera e gradevole.

8. Il detersivo liquido di Omino Bianco

Il miglior detersivo delicato

Prezzo: 17,99 euro

Confezione: 2600 ml x 3

Se cercate il prodotto più delicato per il bucato, con una fragranza leggera e durevole, vi suggeriamo il detersivo concentrato di Omino Bianco.

Arricchito con una piacevole essenza di muschio bianco, rispetta tutti i tessuti, dalla seta ai sintetici, ed è dermatologicamente testato, adatto anche alle pelli sensibili. Inoltre, grazie alla nuova formula concentrata, consente di ottenere un bucato pulito con una minore quantità di prodotto.

Secondo gli utenti Amazon, il detersivo rende i tessuti morbidi e puliti, igienizzandoli in profondità. Inoltre, è apprezzato per il profumo gradevole di muschio bianco.

Pro: delicato sui tessuti e sulla pelle, il prodotto ha una profonda azione pulente e igienizzante, grazie alla potente formula concentrata, arricchita con essenza di muschio bianco.

Contro: il prodotto soddisfa le aspettative dei clienti Amazon, che ne approvano l'azione pulente e igienizzante.

9. Il detersivo in fogli Wave Washing Classic

Il miglior detersivo ecologico

Prezzo: 26,80 euro

Confezione: 128 lavaggi

Per chi è attento all'ambiente e alla sostenibilità, il detersivo in fogli Wave Washing Classic è il miglior prodotto ecologico, compostabile e senza plastica.

Predosato in comodi fogli biodegradabili, è adatto a tutti i tipi di tessuti e di lavatrici ed è 100% solubile, anche in acqua fredda. Pulisce a fondo senza inquinare, ed è adatto anche al lavaggio a mano.

Stando alle recensioni degli utenti Amazon la resa del prodotto è ottima: basta mezzo foglio per un lavaggio da 5 Kg. Inoltre, il detersivo conferisce ai capi un profumo leggero e gradevole, è semplice da utilizzare e occupa pochissimo spazio.

Pro: il prodotto è ecologico, plastic free, ma anche efficace. Pulisce in profondità, igienizza e si scioglie in acqua al 100%, senza inquinare.

Contro: alcuni clienti Amazon hanno criticato i fogli di detersivo perché racchiusi in un involucro simile alla plastica. In realtà, il materiale del packaging è anch'esso 100% biodegradabile.

10. Il detersivo liquido per lavatrice Winni's Naturel

Il miglior detersivo per la pelle dei bambini

Prezzo: 4,49 euro

Confezione: 800 ml

Se desiderate il prodotto per il bucato più delicato sulla pelle del vostro bambino, vi suggeriamo il detersivo vegetale Winni's Naturel, ipoallergenico, con formula ecodermocompatibile.

Testato per il nichel, cobalto e cromo, è realizzato con materie prime di origine vegetale e tensioattivi biodegradabili, da fonti rinnovabili. È ideale per pelli sensibili e formulato con materie prime pregiate ed enzimi, per combattere le macchie che si formano sui capi dei bambini e limitare al minimo il rischio di allergie cutanee.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, il prodotto supera persino le aspettative, ha una fragranza leggera ma duratura ed è approvato dalle mamme, che lo acquistano per la pelle delicata dei loro bambini.

Pro: il detersivo è formulato con ingredienti di origine vegetale, ideato per trattare i vestiti di neonati e bambini. Il suo profumo delicato, inoltre, costituisce un beneficio ulteriore rispetto all'efficacia pulente e igienizzante.

Contro: alcuni clienti Amazon non amano la profumazione del prodotto, ma si tratta di opinioni soggettive, che non ne mettono in dubbio l'efficacia sulla pelle delicata.

11. Il detersivo in polvere Miele Ultrawhite

Il miglior detersivo per i bianchi

Prezzo: 24,99 euro

Confezione: 2,7 Kg, 49 lavaggi

A chi è alla ricerca del miglior detersivo sbiancante suggeriamo quello in polvere Ultrawhite di Miele.

Formulato con ingredienti innovativi, il prodotto è progettato per rendere puliti e freschi i capi bianchi. È in grado di donare brillantezza, grazie all'elevato contenuto di ossigeno attivo e di eliminare anche le macchie più difficili, come quelle di vino rosso. Inoltre, è ideale da utilizzare nella lavatrice Miele.

Gli utenti Amazon comprendono la ragione per cui il costo del detersivo sia più elevato rispetto alla media, e definiscono ineguagliabile il candore donato anche ai capi ingrigiti dal tempo.

Pro: il detersivo ha un effetto sbiancante immediato e rende i capi bianchi più brillanti e puliti, grazie all'azione dell'ossigeno attivo.

Contro: il prezzo del prodotto è più alto rispetto alla media, ma la qualità ne giustifica il costo.

12. Il detersivo liquido per lavatrice Omino Bianco

Il miglior detersivo per capi scuri

Prezzo: 16,99 euro

Confezione: 1000 ml x 4

Per gli amanti dei vestiti neri, il detersivo Nero Intenso di Omino Bianco è il migliore per i capi scuri, ideale per chi teme i tessuti sbiaditi.

Progettato per preservare i capi neri e scuri, ridona intensità ai tessuti, previene la formazione di fastidiosi pelucchi ed è dotato della tecnologia no transfer, che consente di lavare assieme ai vestiti scuri anche quelli con parti chiare e colorate. Inoltre, può essere utilizzato anche per il lavaggio a mano, diluito in acqua tiepida o fredda.

Gli utenti Amazon si dichiarano soddisfatti del prodotto, della sua azione pulente ma non aggressiva.

Pro: il detersivo è realizzato per capi neri, protegge il colore scuro dallo sbiadimento, evita la formazione di pelucchi ed è adatto anche al lavaggio a mano.

Contro: il prezzo del prodotto è di poco superiore alla media, ma comunque ragionevole e proporzionato alla sua efficacia.

Come scegliere il miglior detersivo per lavatrice

Per scegliere il miglior detersivo per lavatrice è necessario considerare diversi fattori. Vediamo insieme quali.

Tipologia di detersivo per lavatrice

Il detersivo per lavatrice è reperibile in quattro diverse formule:

Detersivo per lavatrice liquido: si tratta del detersivo più utilizzato, si scioglie in acqua senza lasciare tracce ed è indicato per macchie di olio e grasso. Deve essere ben misurato, per evitare il problema della schiuma non risciacquata o, al contrario, dei vestiti ancora sporchi per un dosaggio troppo basso.

Detersivo per lavatrice in capsule: è il formato di detersivo più comodo, già dosato e spesso contenente già ammorbidente. Attenzione, però, il numero di capsule da inserire in lavatrice dipende dal carico di vestiti. Se quest'ultimo, infatti, è di grandi dimensioni, è bene fare uso di due caps per un bucato pulito e profumato.

Detersivo per lavatrice in polvere: è il detersivo adatto soprattutto per i capi chiari e bianchi, poiché spesso addizionato con sostanze o principi attivi ad azione sbiancante.

Detersivo per lavatrice in fogli: è la formula più innovativa ed ecologica, si scioglie in acqua senza lasciare residui ed è 100% biodegradabile.

Tipologia di capo

Prima di scegliere un detersivo è necessario comprendere la qualità e il colore dei tessuti che intendiamo lavare. Se, ad esempio, il nostro bucato è composto da capi in seta, è bene optare per detersivi delicati. Se, invece, il carico contiene capi scuri, dovremmo utilizzare un prodotto per i neri, in grado di mantenere viva la colorazione.

Prezzo

Il prezzo è un fattore importante per chi decide di porsi un budget. Scegliere prodotti in offerta o confezioni convenienza potrebbe essere un'ottima soluzione, per non rinunciare alla qualità ma senza dover spendere troppo.

Profumo

La profumazione è una variabile da non sottovalutare. Scegliere detersivi di cui amiamo la fragranza ci consentirà di essere a nostro agio nei vestiti che indossiamo. Meglio preferire profumi leggeri e delicati, che amplificano la sensazione di pulito.

Azione igienizzante

Una delle azioni fondamentali di un detersivo per lavatrici è senza dubbio quella igienizzante. Ogni giorno siamo in contatto con germi e batteri, che devono essere correttamente eliminati con prodotti disinfettanti per il bucato.

Impatto sull'ambiente

Da non sottovalutare, l'impatto ambientale è una variabile sempre più considerata. I prodotti ecologici o provvisti di packaging sostenibile sono preferibili a quelli che, al contrario contengono sostanze inquinanti o impiegano troppa plastica.

Dove acquistare il detersivo per lavatrice migliore

I detersivi per lavatrice sono facilmente reperibili in commercio. Possono essere acquistati al supermercato, nei negozi di casalinghi o anche online, in confezioni risparmio e in offerta, in particolare su Amazon, nella sezione dedicata ai detergenti per il bucato.