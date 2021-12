I 10 migliori giochi da tavolo per divertirsi a Capodanno In occasione del Capodanno vi proponiamo i migliori 10 giochi di società disponibili su Amazon, per trascorrere il primo giorno dell’anno divertendosi in compagnia: Scarabeo, Jumanji, Taboo e tanti altri giochi da tavolo originali e simpatici.

Quando si avvicina Capodanno siamo soliti riunirci intorno a un tavolo, a mangiare, chiacchierare ma, soprattutto, a trascorrere il tempo tra giochi e risate.

Dalla classica Tombola, tradizionale ma senza tempo, ai giochi più innovativi e moderni, le festività sono il momento perfetto per sfoderare la propria maestria in fatto di carte, pedine e mosse vincenti.

In occasione del primo giorno dell'anno vogliamo stupirvi con i migliori 10 giochi da tavolo per il Capodanno 2022, acquistabili su Amazon, nella sezione dedicata ai giochi di società.

Dal classico Risiko! ma in versione Batman, fino al gioco da tavolo di Jumanji, passando per Taboo, per lo Scarabeo o, ancora, per Il Mercante in fiera: tante proposte per iniziare l'anno con il piede giusto.

1. Su una scala da uno a T-Rex di Asmodee

Prezzo: 20,28 euro

Per chi ama divertirsi con il mimo e le imitazioni, Su una scala da uno a T-Rex di Asmodee è il party game ideale per il Capodanno 2022, perfetto sia per gli esperti che per i novelli giocatori.

A ogni giocatore sono assegnate una carta "numero" e una carta "azione". La prima indica l'intensità dell'imitazione, da 1 a 10, la seconda, invece, suggerisce cosa deve essere mimato. Questo gioco è immediato e divertente, ma anche caotico e assurdo, e di certo metterà d'accordo tutti, grandi e piccini.

2. Il Risiko! edizione Batman di Spin Master

Prezzo: 34,90 euro

A chi è alla ricerca di un grade classico dei giochi da tavolo, ma ha anche bisogno di un twist in più, consigliamo il Risiko! Batman di Spin Master, una riedizione originale e divertente del gioco omonimo.

Durante la partita, ogni partecipante impersona uno dei supercriminali di Gotham City, che vogliono impossessarsi della città, attaccandone i vari distretti. L'azione potrebbe risultare semplice se non ci fosse l'imprevisto: l'icona di Batman, che scende in campo a sconfiggere il nemico, liberare il distretto conquistato e ribaltare le sorti del gioco.

3. Obscurio di Asmodee

Prezzo: 39,89 euro

Se siete alla ricerca di un gioco collaborativo, in cui ognuno ha un ruolo fondamentale per la riuscita della partita, vi proponiamo Obscurio di Asmodee.

Questo family game è ambientato in una biblioteca labirintica, da cui i Maghi dovranno scappare grazie all'aiuto di un libro magico, il Grimorio, che indica loro le porte da aprire. Tuttavia, tra di loro si nasconde un Traditore. Riusciranno i partecipanti a smascherarlo e a fuggire finalmente dal luogo sinistro?

4. Lo Scarabeo di Spin Master

Prezzo: 19,90 euro

Se desiderate organizzare una serata con un tradizionale gioco da tavolo, non potrete non prendere in considerazione lo Scarabeo di Spin Master.

Semplice e intuitivo, questo gioco da tavolo consiste nel formare il maggior numero di parole in un tempo prestabilito, scandito da una clessidra. Questo scarabeo, però, possiede una particolarità: una veste grafica nuova e una maggiore cura dei dettagli, come dimostrano le tessere in legno con le lettere dell'alfabeto.

5. Il mercante in fiera di Clementoni

Prezzo: 17,30 euro

Per trascorrere un Capodanno all'insegna della tradizione, il Mercante in fiera di Clementoni è il gioco di società che diverte e unisce adulti e bambini.

Questa edizione Deluxe, poi, contiene 40 carte di ottima qualità, illustrate e dipinte con colori brillanti ed è in grado di mantenere alta l'attenzione di un gran numero di partecipanti. Questo passatempo, infatti, è perfetto per le tavole con ospiti numerosi e riesce a conquistare proprio tutti, dai veterani ai neofiti del gioco.

6. Il gioco da tavolo Game Off

Prezzo: 13,99 euro

Pensato per i giocatori più competitivi, che vogliono a tutti i costi ottenere la vittoria, il gioco di società Game Off diventerà pane per i loro denti a Capodanno.

Comprende 120 duelli, veloci, divertenti ed esclusivi, in cui poter sfoggiare i propri poteri di corpo, mente, coraggio, abilità e fortuna. Gli avversari sono scelti casualmente, mentre gli spettatori devono giudicare le performances. La vittoria spetta a chi per primo è vincitore in ognuna delle categorie previste.

7. Passa la bomba di Giochi Uniti

Prezzo: 18,90 euro

A chi cerca un gioco di parole innovativo e simpatico per il Capodanno 2022, consigliamo Passa la bomba di Giochi Uniti.

Questo gioco linguistico è in grado di mantenere sempre alta la tensione. A ogni round, infatti, si pesca una carta/sillaba e si lancia il dado, che deciderà la posizione di quest'ultima nella parola da pronunciare. Ogni giocatore deve passare la bomba al suo vicino il più velocemente possibile, dopo aver formulato la parola, per evitare che l'ordigno esploda tra le sue mani.

8. Jumanji il gioco di Spin Master

Prezzo: 32,71 euro

Per i fan del film d'avventura Jumanji, l'omonimo gioco tavolo di Spin Master è ideale per cominciare l'anno al meglio.

Ogni giocatore si cala nei panni di un avventuriero, la cui missione è raggiungere per primo il centro della giungla e gridare "Jumanji!". Il gioco, custodito in una preziosa scatola in legno massiccio, prevede però che tutti i partecipanti collaborino, perché la perdita della vita di uno solo significa la fine del gioco per tutti.

9. Il gioco da tavolo Dixit di Asmodee

Prezzo: 24,65 euro

Se vi interessa un gioco che sia in grado di coinvolgervi e stimolare la vostra fantasia a Capodanno, vi consigliamo Dixit di Asmodee.

I giocatori si lasciano ispirare dalle immagini oniriche delle carte, illustrate da famosi artisti di tutto il mondo. Il Narratore di turno descrive i disegni e i personaggi dipinti sulla sua carta, mentre gli altri partecipanti tentano di indovinarla.

10. Taboo di Hasbro

Prezzo: 23,50 euro

Se vi divertono i quiz e le sfide, dovreste provare Taboo di Hasbroo, un gioco classico ma sempre esilarante, che di certo non annoierà voi e i vostri ospiti il primo giorno dell'anno.

La partita prevede delle squadre da due. Ogni giocatore deve cercare di far indovinare la parola scritta sulla carta senza però utilizzare i termini proibiti, mettendo in campo fantasia, creatività e, perché no?, le proprie doti da mimo: per un Capodanno ricco di allegria e grasse risate.