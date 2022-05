eDays Week di eBay: le offerte da non perdere su Smartphone e iPhone scontati fino all’80% Smartphone e iPhone in offerta su eBay con sconti fino all’80% in occasione della eDays Week: ecco i 10 modelli Apple, Samsung, Xiaomi e non solo da non perdere.

Avete intenzione di sostituire il vostro telefono con un dispositivo di nuova generazione? Questo è il momento giusto per farlo: su eBay smartphone e iPhone sono in offerta con sconti fino all'80%.

Sul noto e-commerce è infatti in corso la eDays Week, con tantissime promozioni su diverse categorie di prodotti: tra gli smartphone in offerta abbiamo selezionato quelli da non lasciarsi sfuggire perché proposti a prezzi imperdibili. In aggiunta, con il coupon dedicato potete avere uno sconto immediato del 15% che si somma allo sconto sui singoli prodotti.

Come usufruire del coupon per uno sconto aggiuntivo del 15%

Per ottenere uno sconto aggiuntivo del 15% – valido anche sui prodotti in offerta – basta inserire il codice MENO15EDAYS nell'apposito campo al momento del pagamento. Lo sconto massimo totale che può avere ogni utente è di 200 euro, la spesa minima è invece di 15 euro. Il coupon è valido per due utilizzi, ma per approfittarne non c'è tempo da perdere: la promozione scade alle 23.59 del 29 maggio.

eDays Week: smartphone e iPhone in offerta

Ecco le 10 migliori offerte ora in corso su eBay su smartphone e iPhone: dispositivi nuovi o ricondizionati garantiti con sconti fino all'80%. Tra i prodotti che abbiamo selezionato troverete l'iPhone 12 Pro di Apple, il Redmi Note 11 di Xiaomi e ancora smartphone Samsung, Asus, Oppo, Motorola e Realme.

-439€ di sconto sull'iPhone 12 Pro: memoria da 256 GB e display da 6,1 pollici per questo iPhone 12 Pro ricondizionato in buone condizioni e completo di 1 anno di garanzia. Si tratta di uno smartphone dual sim dotato di connettività 5G e tripla fotocamera posteriore. Il sistema operativo è iOS.

-265€ di sconto sull'iPhone 12 Mini: sempre della linea 12 ma in versione Mini, anche questo iPhone è ricondizionato in buone condizioni e garantito 12 mesi. In questo caso il display è da 5,4 pollici, la memoria interna è da 64 GB e le fotocamere posteriori sono due, mentre il sistema operativo è sempre iOS.

-220€ di sconto sull'iPhone 12: l'ultimo smartphone della nostra selezione è ancora un dispositivo Apple, stavolta però nuovo e con garanzia di 2 anni. Parliamo dell'iPhone 12, caratterizzato da un display da 6,1 pollici e una memoria interna da 128 GB e certificato IP68, quindi resistente a schizzi e polvere. Il sistema operativo è iOS.

-80% di sconto sull'Asus Zenfone Max M1: dual sim e con sistema operativo Android, questo smartphone Asus è l'ideale per chi cerca un dispositivo semplice ma dalle buone prestazioni per chiamare, utilizzare social e app di messaggistica e navigare su Internet. Il display è da 5,5 pollici, la memoria interna da 16 GB e la fotocamera posteriore da 13 megapixel.

-71% di sconto sul Realme GT Master Edition: il punto di forza di questo smartphone Realme è indubbiamente la fotocamera posteriore da ben 64 megapixel che consente di scattare immagini in alta risoluzione e registrare video in 4K. La memoria interna da 128 GB, il display da 6,43 pollici e la connettività 5G ne fanno un dispositivo di ottimo livello altamente performante. Il sistema operativo è Android.

-50% di sconto sull'Oppo Find X3 Neo: l'ampio display da 6,55 pollici rende questo modello Oppo perfetto da utilizzare come smartphone da lavoro ma anche come dispositivo per il tempo libero su cui guardare video o navigare in rete in tutta comodità. La connettività 5G e la memoria interna da 64 GB lo collocano inoltre tra gli smartphone Android più completi attualmente in commercio.

-50% di sconto sul Samsung Galaxy A22B: grazie alla potente batteria da 5000 mAh, questo smartphone Samsung assicura un utilizzo prolungato per diverse ore, adatto dunque soprattutto a chi usa lo smartphone per lavoro. Con sistema operativo Android, ha un display da 6,6 pollici, una memoria interna da 64 GB espandibile con MicroSD e tripla fotocamera posteriore da 48 megapixel.

-48% di sconto sullo Xiaomi Redmi Note 11: il sensore di impronte digitali e lo sblocco facciale con AI rendono questo smartphone Xiaomi estremamente affidabile dal punto di vista della sicurezza, il display da 6,43 pollici e la memoria espandibile da 128 GB ne facilitano l'utilizzo quotidiano, la batteria da 5000 mAh, infine, assicura ottime prestazioni. Il sistema operativo è Miui.

-37% di sconto sul Motorola Edge 20 Pro: questo smartphone dual sim Motorola si distingue da altri modelli della stessa fascia di prezzo per il design idrorepellente che lo protegge da rovesciamenti di liquidi e spruzzi e per il Super Zoom 50x della fotocamera posteriore. Il sistema operativo è Android, il display è da 6,7 pollici e la memoria interna da 256 GB.

-26% di sconto sullo Xiaomi Mi 11T Pro: dotato di Xiaomi HyperCharge, questo modello dual sim proposto dal noto brand cinese è in grado di ricaricarsi completamente in soli 17 minuti. Anche il comparto fotocamera è di alto livello, così come l'ampio display da 6,67 pollici. La memoria interna è da 128 GB, il sistema operativo è Miui e lo smartphone è dotato di connettività 5G.