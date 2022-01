Dove trovare le calze della Befana più desiderate dai bambini: da Harry Potter a Me contro Te Tante alternative per la calza della Befana per i più piccoli acquistabili su Amazon, dedicate ai personaggi amati dai bambini come Harry Potter o i Me Contro Te, per chiudere con dolcezza le feste natalizie.

La notte dell'Epifania è uno dei momenti più amati dai bambini, ansiosi di ricevere ogni tipo di dolci e leccornie: per rendere speciale il 6 gennaio 2022 niente di meglio di una calza della Befana dedicata a loro, che oltre a cioccolato e caramelle contenga anche tanti giochi e gadget dei loro personaggi preferiti.

Online si trovano diverse alternative di calze già piene, pronte da regalare, perfette per chi non ha molto tempo da dedicare alla preparazione della calza della Befana.

Noi abbiamo selezionato le 13 migliori calze della Befana da acquistare su Amazon per far felici i più piccoli, come quelle di Harry Potter o dei Me Contro Te, la classica ma sempre gradita calza della Befana Kinder e persino una calza salata per chi non ama troppo i dolci.

1. Calzettone Harry Potter

Sorprese dedicate al maghetto più famoso del mondo nel calzettone di Harry Potter, che contiene tanti gadget a tema magia, come gli amati personaggi in versione pupazzo o una bacchetta magica per lanciare incantesimi proprio come nei film.

2. Calzettone 2022 Me Contro Te

Non dolcetti ma tanti gadget nel calzettone dei Me contro Te, la coppia di Youtuber amata dai più piccoli. Microfono, cuffie, mini doll e tante altre sorprese tutte da scoprire, più una tasca posteriore per inserire snack o caramelle.

3. Calza della Befana Kinder

La calza della Befana Kinder racchiude gli snack più amati, come le famose barrette Kinder Cioccolato, i Kinder Cereali, i Kinder Bueno e i Kinder Maxi, per un totale di 10 pezzi tutti da gustare.

4. Calza della Befana Barbie 2022

Per un'Epifania all'insegna del rosa niente di meglio della calza della Befana di Barbie dedicata al mondo della cucina, con ciotole, cucchiaini dosatori e ricettario perfetti per preparare tante golose ricette. La calza contiene inoltre una Bambola Barbie Glitz, una Bambola Chelsea, una tovaglietta e stickers colorati.

5. Calza della Befana Peppa Pig 2022

I più piccoli potranno divertirsi con le sorprese della calza della Befana di Peppa Pig, che contiene due personaggi del cartone e tanti giochi da scoprire. In più, sul retro del cartoncino c'è un disegno da colorare, mentre all'interno della calza un codice per accedere a contenuti extra.

6. Calzettone LOL Surprise

Una borsetta, un flappy band, un braccialetto con charm più un'altra sorpresa nel calzettone LOL Surprise, le bamboline alla moda tutte da collezionare. Sul retro della calza c'è anche una tasca da riempire con dolcetti o altri gadget.

7. Calzettone Disney Frozen II

Giochi ispirati ai protagonisti del famoso film Disney nel calzettone di Frozen, che contiene un paraorecchie, una squishy surprise, un personaggio che si illumina e un altro gadget a sorpresa. Anche in questo caso, la tasca posteriore permette di personalizzare la calza aggiungendo altre piccole sorprese.

8. Calza della Befana Marvel Avengers

Gli amanti dei supereroi apprezzeranno la calza della Befana degli Avengers, la squadra di personaggi con poteri speciali protagonista dei film Marvel. Tanti gadget a tema per rivivere le avventure degli eroi più amati e sconfiggere i cattivi.

9. Calza della Befana Marvel Spider-Man

Dedicata ad uno dei supereroi più conosciuti e amati, la calza della Befana di Spider-Man sorprenderà i più piccoli con un assortimento di prodotti Hasbro Marvel tutti da scoprire, per divertirsi entrando nel fantastico mondo dell'Uomo Ragno.

10. Calza della Befana degli Azzurri

La calza della Befana degli Azzurri è l'ideale per i tifosi della Nazionale italiana, che vogliono celebrare la propria passione anche durante l'Epifania. Tanti dolcetti e un po' di carbone da regalare a piccoli e grandi campioni.

11. Calza della Befana Calciatori Panini

Un tuffo nel passato con la calza Calciatori Panini, che oltre a tavolette di cioccolato al latte e gelées alla frutta contiene una bustina di figurine. La calza adatta a chi è cresciuto collezionando le celebri figurine ma anche alle nuove generazioni di appassionati di calcio.

12. Calza della Befana Ferrero

Piccole golose praline nella calza della Befana Ferrero Collection che contiene 5 confezioni dei famosi cioccolatini: 2 di Ferrero Rocher, 2 di Ferrero Raffaello e 1 di Ferrero Rondnoir, che faranno felici gli amanti del cioccolato in tutte le sue forme.

13. Calza della Befana salata 2022

Ben 26 snack monoporzione nella calza della Befana salata, perfetta per chi a dolci e caramelle preferisce patatine e salatini. Per non rinunciare alla tradizione, però, l'apericalza contiene anche due snack dolci a sorpresa.

Dove acquistare le calze della Befana più amate dai bambini

Nei giorni che precedono l'Epifania, supermercati e negozi di alimentari offrono tante alternative a chi è in cerca di una calza da regalare, ma è online che si trova l'assortimento maggiore. Noi vi abbiamo proposto delle alternative disponibili su Amazon, ma se non siete ancora soddisfatti potete andare a curiosare nella sezione dedicata all'Epifania, dove troverete sicuramente ciò che fa al caso vostro.