video suggerito

Costumi per seno piccolo: bikini push up, fasce e costumi interi in tendenza per l’estate 2025 I costumi da bagno per seno piccolo non sono solo imbottitura e push up: ci sono altri modelli che permettono di valorizzare le proprie forme e creare degli effetti ottici per far sembrare il seno più grande. Ecco quali sono i modelli di tendenza per l’estate 2025 per chi ha un seno piccolo: balze, volant e proposte per chi ha il seno piccolo e i fianchi larghi. Con un ospite d’eccezione: il costume intero per seno piccolo. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Spesso, chi ha un seno piccolo ha difficoltà a trovare un costume da bagno che valorizzi le proprie forme, creando degli effetti ottici che facciano sembrare il seno più grande.

Non solo imbottitura: ci sono tanti modi per valorizzare le proprie forme e "riempire" la zona del torace con un costume per seno piccolo. Spazio a volant, balze, applicazioni, decorazioni ed altri elementi che aumentano il volume del seno, oltre al classico push up che fa sembrare il seno più grande, regalando una taglia in più in un batter d'occhio.

Vediamo quali sono le tendenze di costumi per seno piccolo per questa estate 2025: bikini push up e non, ma anche costumi interi davvero molto belli. Una volta capito quali costumi stanno bene non solo con il vostro seno piccolo, ma anche con le vostre forme, non vi resterà che darvi allo shopping, in store oppure online su piattaforme come Amazon.

Leggi anche Festa delle Offerte di Primavera 2025: i prodotti in offerta su Amazon e i migliori sconti da non perdere

Bikini push up con volant per seno piccolo e cadente

Bikini Longra Nuova con effetto velluto e balze

Il modello preferito da chi ha il seno piccolo è il classico bikini con triangolo imbottito: in alternativa, si preferisce un reggiseno con imbottitura e ferretto, che può rivelarsi molto utile per ingannare lo sguardo maschile, ma può rivelarsi anche molto scomodo perchè il costume si asciugherà più lentamente.

Sia i triangoli imbottiti che i reggiseni possono tuttavia avere delle coppe estraibili, che magari possono essere sostituite con i cosiddetti pesciolini realizzati in silicone, più comodi e più facili ad asciugarsi. Tra le varie alternative di costumi da bagno per seno piccolo, sicuramente le coppe riescono a dare un effetto ottico migliore: attenzione però a scegliere una taglia giusta, altrimenti il rischio è di creare l'effetto "vuoto" e rendere chiaro a tutti l'inganno dell'imbottitura.

Bikini Beikoard bicolor con fantasia e reggiseno imbottito

Non serve, comunque, avere un'imbottitura poderosa: anche i triangolini striminziti, arricchiti con balze, volant ed elementi decorativi, possono rappresentare una valida alternativa per essere belle e sexy anche con un seno piccolo. Le più coraggiose potranno osare con le trasparenze, ovvero con bikini che hanno il triangolo semitrasparente: un elemento supersexy che chi ha il seno abbondante può solo sognare di indossare, e che invece le donne con seno piccolo possono sfoggiare senza il rischio di apparire volgari.

Bikini Lialbert a righe con balza e triangolo imbottito

Per quanto riguarda lo slip, se siete molto magre ma toniche l'ideale è uno slip striminzito, magari con il lato b in mostra. Sarebbe meglio evitare troppe balze sul pezzo di sotto del bikini, in modo da non neutralizzare l'effetto "volume" dato con le applicazioni sul reggiseno o sul triangolo.

Bikini con fascia imbottita per seno piccolo e piatto

Bikini con reggiseno a fascia push up e stampa effetto pitonato

Se hai una taglia zero o una prima misura, il modo migliore per creare un effetto volume è scegliere un bikini con fascia imbottita, oppure arricchita con balze e volant. Spazio a colori e fantasie con cui sbizzarrirsi, con il trend animalier che ci ha accompagnato nel 2024 e che siamo pronte a sfoggiare anche in spiaggia.

Si tratta di una soluzione perfetta sia per un fisico filiforme che per abbronzare le spalle senza il segno di laccetti o altro; se poi avete una bella struttura superiore, quindi spalle e deltoidi abbastanza allenati, l'effetto sarà davvero meraviglioso.

Bikini Dolceriva con fascia e volant sulla parte superiore e posteriore

Un altro vantaggio della fascia è la sua grande comodità e la possibilità di scegliere tra moltissime tipologie e modelli: con scollo a cuore, con o senza imbottitura, con decorazioni e applicazioni, o con la possibilità di aggiungere un laccetto dietro al collo se si fa sport in spiaggia o semplicemente si vuole stare più comode.

E poi, diciamocelo, la fascia è davvero elegantissima, e se la può permettere soltanto chi ha un seno molto piccolo: scatenerete l'invidia delle vostre amiche prosperose.

Top e balze per chi ha il seno piccolo

Bikini con top imbottito e stampa a tema galassia

Non solo triangoli imbottiti, reggiseni con coppe e ferretto e bikini con fascia: anche i costumi due pezzi con un top ampio sono un'ottima idea per chi cerca un costume da bagno per seno piccolo, in modo da creare un effetto ottico di volume e "pienezza".

Bikini con top imbottito con spalline removibili e stampa tropical

Grazie alla forma morbida e alle balze, i bikini con top riescono a equilibrare la proporzione tra il torace e il bacino soprattutto per chi ha una forma del corpo che tende alla pera; anche in questo caso, chi ha delle spalle ben allenate può puntare su un modello che le lasci scoperte, in modo da metterle in bella mostra durante le giornate al mare.

Circa lo slip, ci sono moltissime alternative: dalla vita alta ai modelli striminziti, l'importante è che vi faccia stare comode e vi permetta di sentirvi bellissime, valorizzando le vostre forme.

Seno piccolo e fianchi larghi? La soluzione è bicolor

Bikini ITISME bicolor con balza e slip a vita alta

Non tutte le donne con un seno piccolo hanno anche dei fianchi stretti: le ragazze dalla forma a pera hanno infatti un seno abbastanza piccolo, ma dei fianchi larghi e un lato b di tutto rispetto.

Per loro, che si trovano a dover valorizzare il seno e minimizzare la zona del sedere e delle cosce, può essere di grande aiuto il bikini "spezzato", ovvero con lo slip e il reggiseno di due colori diversi.

Bikini INSTINNCT spezzato con top a balze e stampa tropical

I modelli di bikini spezzato con slip a vita alta vengono inoltre incontro a chi è piccina dalla vita in su e più "abbondante" dai fianchi in giù, creando un meraviglioso effetto pin-up dal sapore retro ma decisamente chic e sexy.

Costume intero per seno piccolo? La scelta più chic

Costume intero Rcool con elementi decorativi e ampio scollo

Chi crede che il costume intero sia off limits per chi ha un seno piccolo, non ha guardato i modelli di tendenza dell'estate 2024: il costume intero è scomodo per una serie di motivi (ci si abbronza male ed è difficile da sfilare), ma è indubbiamente uno dei modelli più eleganti in assoluto per la moda mare.

Chi cerca un costume intero per seno piccolo ha l'imbarazzo della scelta, a patto di puntare su modelli arricchiti con balze e decorazioni e profondamente scollati, in modo da creare un effetto vedo non vedo impossibile per chi ha un seno prosperoso, ma decisamente sexy per chi ha la fortuna di avere un seno che entra in una coppa di champagne.

Costume intero Nlife a fantasia con balza e spalle scoperte

Per chi ha un seno molto piccolo e vuole provare a indossare un costume intero, anche in questo caso le balze e i volant possono venire in aiuto: modelli con le spalle scoperte e con dettagli increspati sul giroseno, in modo da creare un effetto volume e valorizzare le forme del corpo.

Costumi per seno piccolo: trucchi e consigli per ingannare l'occhio

Come abbiamo visto, chi ha il seno piccolo può scegliere molti modelli di costume da bagno per valorizzare le forme e "ingannare" lo sguardo maschile. Dopo aver mostrato tutte le possibilità di costumi per seno piccolo, ecco alcuni trucchi e consigli per rendere perfetto l'effetto finale, evitando di acquistare dei costumi che sembrano giusti ma che in realtà non vanno bene per chi ha un seno piccolo.

Sì alle fantasie, no all'effetto teen

Abbiamo ribadito a più riprese che l'utilizzo di colori sgargianti, ma soprattutto di pattern e fantasie, è molto consigliato per chi ha un seno piccolo; attente però a non scegliere delle fantasie "infantili" come fiorellini, pois o altri elementi che potrebbero farvi sembrare una bambina.

Sì a tutti i materiali, purchè siano strutturati

A differenza delle vostre amiche prosperose e curvy, voi potete davvero indossare quello che volete e non vi fate solitamente problemi sulla qualità dei materiali: nel caso del costume per seno piccolo, però, sarà importante scegliere per il reggiseno un materiale strutturato, non troppo sottile, che vi permetta di aggiungere volume anche senza utilizzare necessariamente l'imbottitura.

Imbottitura: maneggiare con cura

Il push up è uno dei rimedi magici più utilizzati da chi ha il seno piccolo, ma non bisogna abusarne: c'è differenza tra una lieve imbottitura e un corpetto di gommapiuma, quindi utilizzate l'imbottitura con moderazione e non fatevi prendere troppo la mano, soprattutto nei casi in cui non ce n'è davvero bisogno.

Attenzione alla scelta della taglia

Scegliere la taglia giusta è importante sempre, ma nel caso del reggiseno di un costume per donne con il seno piccolo è davvero fondamentale. Sono molte a credere che una taglia più grande possa contribuire a far sembrare il seno stesso più grande, ma in realtà il rischio è che si crei un "vuoto" tra l'imbottitura del reggiseno e il vostro seno. Se notata, questa cosa può vanificare tutti i vostri sforzi per ingannare l'occhio. Scegliete quindi un reggiseno che sia della vostra taglia, e che magari vi stia anche leggermente stretto.

Dove acquistare i costumi per seno piccolo

Bikini con triangolo imbottito, modelli con reggiseni imbottiti, spalle scoperte con i bikini a fascia e modelli interi: i costumi per seno piccolo sono di molte tipologie, colori e fantasie, e sono perfetti per valorizzare le forme e ingannare lo sguardo, dando l'illusione di avere una taglia in più.

Tutti i costumi che abbiamo selezionato in questo articolo sono acquistabili su Amazon: il leader mondiale dell'e-commerce propone una selezione vastissima di modelli di tendenza per l'estate 2024, e offre chiaramente la possibilità di effettuare gratuitamente il reso qualora la taglia non vada bene o, semplicemente, il modello che avete visto online non vi convinca troppo. Ma noi siamo certe che, se acquisterete uno di questi modelli e lo indosserete, non vorrete toglierlo più di dosso.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.