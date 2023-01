Come vestirsi a Carnevale in coppia: travestimenti e idee orginali I travestimenti di coppia ideali per Carnevale da poter acquistare online: abbiamo selezionato i più economici, i più originali e i più divertenti, da proporre con la propria metà o con un’amica.

Avete già scelto il vostro costume per il Carnevale 2023? Se avete ancora le idee confuse, potrebbe tornarvi utile qualche nostro suggerimento.

Per esempio, di seguito vi lasciamo qualche spunto per eventuali costumi di Carnevale di coppia da acquistare su Amazon: potete riproporli con un'amica, con vostra sorella o vostro fratello oppure con il vostro partner. Ce ne sono, infatti, di adatti a tutti i gusti e a tutte le idee.

Dopo aver trovato il travestimento giusto, non vi resterà che procurarvi gli accessori mancanti e pensare al trucco.

Vestiti di coppia per amiche per Carnevale

Se avete in programma di andare ad una festa di Carnevale con la vostra più cara amica, potrebbe essere carino acquistare dei vestiti uguali o comunque coordinati.

Per esempio, potreste pensare di vestirvi entrambe da ballerine del Moulin Rouge, un travestimento che non passa mai di moda e che può essere declinato in diversi modi. Infatti, sebbene il colore, i ricami e gli accessori siano facilmente riconoscibili, è possibile scegliere tra modelli più o meno scollati e più o meno succinti. Ecco alcune delle alternative che avete su Amazon:

Sempreverde e semplice da reperire è anche il costume da suora, ideale per rendere omaggio al famoso film Sister Act. Dopo esservi procurate il costume, non vi servirà altro che un crocifisso da appendere al collo, qualora non fosse compreso nella confezione. In questo caso, non dovrete preoccuparvi neanche troppo del trucco.

Ancora, se volete puntare sulla simpatia e sulla tenerezza, voi e le vostre amiche potete pensare di trasformarvi in dei bellissimi unicorni. Anche questo travestimento è semplice: basta una tuta aderente celeste o rosa e il copricapo che riprende le sembianze dell'animale fantastico, è il gioco è fatto. Ecco copricapi, maschere e tute che potrebbero tornarvi utili:

Travestimenti di coppia per adulti per il Carnevale 2023

Come ci si veste per una festa di Carnevale quando si è in coppia? Se il tema non è legante, voi e il vostro partner potete optare per qualcosa di generico, ma comunque d'effetto. Pe esempio, potete optare per un abbigliamento che ricordi gli anni Ottanta, la musica e le feste divertenti. Ecco alcuni tutoni colorati che fanno al caso:

Se siete una coppia che ha una passione smodata per il cibo, ciò che vi rappresenterà al meglio saranno dei costumi che vi faranno sembrare degli alimenti. Per esempio, potete travestirvi da spicchi di pizza: su Amazon trovate in vendita il costume nella versione per lui e nella versione per lei. O forse preferite essere l'uovo e il bacon che nei piatti americani vanno sempre d'accordo? O ancora, che ne direste di travestirvi da simpatici fagiolini che ricordano a tutti che il momento di cominciare la dieta?

State, invece, cercando qualcosa di più classico? allora potreste pensare d'impersonare una coppia di gangster o un principe con la sua principessa. In alternativa, potete indossare gli abiti più eleganti che avete e impreziosirli con delle maschere veneziane, semplici e di facile reperibilità, ma sempre d'effetto.

Vestiti di Carnevale per coppie amanti dei cartoni animati e dei film

Se rientrate nella categoria dei cosiddetti nerd, vi stuzzicherà certamente l'idea di riprodurre, in occasione del Carnevale, i vostri film, serie tv e cartoni animati preferiti. Tra i film, sicuramente vanno molto di moda quelli legati ai supereroi, come Batman e Robin, Superman e Supergirl, ma non solo: vi proponiamo anche un sempreverde Grease o un più recente Avatar.

Tra i cartoni animati, invece recuperiamo i travestimenti classici, legati alle favole Disney, come quelli di Alladin e Jasmine o Belle e la Bestia, ma anche quelli più moderni, come quelli che rendono omaggio a Diabolik ed Eva Kant, e gli intramontabili Braccio di Ferro e Olivia.

Costumi di Carnevale per famiglie o gruppi di amici

Non solo costumi di coppia, molte idee possono essere sfruttate anche in gruppo. Per esempio, che ne dite di riprodurre i personaggi di Scooby Doo? Su Amazon trovate i costumi di tutti i componenti della banda: da Scooby a Shaggy, Velma, Daphne e Fred:

E come non pensare a Harry Potter? Ciascuno di voi può acquistare la casacca corrispondente alla propria casa del cuore – vi sentite Grifondoro, Corvonero, Tassorosso o Serpeverde? – e sfidare gli amici a colpi di incantesimi e pozioni:

Vi piacciono i Flinstones? Su internet si trovano i costumi ispirati a tutta la famiglia e ai loro amici e animali domestici, per un fantastico viaggio nella preistoria:

Dove comprare e quanto costano i costumi di Carnevale di coppia

Se avete le idee chiare sul travestimento da acquistare, potete cercarlo e comprarlo anche online: ad esempio, su Amazon c'è un'intera sezione dedicata ai costumi di Carnevale. Solitamente, un costume ben accessoriato può arrivare a costare anche più di 30-40 euro. Approfittando delle offerte e delle occasioni, però, si può ottenere un notevole risparmio.