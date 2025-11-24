Black Friday Week: sconti fino al 75% su tutto il necessario per la camera da letto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La settimana del Black Friday è ufficialmente iniziata. Il venerdì nero è atteso per il 28 novembre, ma già da oggi è possibile approfittare di tantissimi sconti per rinnovare la propria camera da letto, acquistando un nuovo materasso, un topper, un kit di cuscini o un letto di Emma Materassi.

I prodotti di Emma Materassi sono progettati per assicurare il riposo ideale e garantire il massimo comfort, grazie a tecnologie che riducono la pressione sulle spalle e sulla schiena e che si adattano perfettamente al peso e alla forma del vostro corpo. Il Black Friday Week è il momento migliore per ottenere tutto il necessario per un sonno di qualità a prezzi super vantaggiosi, con sconti oltre il 70%.

Materassi, cuscini e topper fino al 75% di sconto

Se desiderate sostituire il vecchio materasso o correggerlo con un buon topper, magari affiancando un comodo cuscino che vi assicuri un riposo eccellente, il Black Friday Week è l'occasione giusta per ottenere la straordinaria qualità degli accessori per la camera da letto di Emma Materassi a prezzi convenienti. Questi prodotti sono realizzati con materiali premium e offrono comodità e sostegno ottimali. Vediamo insieme tutte le offerte da non lasciarsi scappare.

Materasso Gel Plus Emma Elite

-75% di sconto sul materasso Gel Plus Emma Elite, un modello con sistema a molle divise in 7 zone mirate per garantire un supporto ottimale per tutto il corpo. Gli starti superiori sono costituiti da schiuma SupportBase, che riduce la pressione su spalle e schiena, schiuma in Memory Adapt, responsabile della corretta distribuzione del peso, e schiuma Airgocell altamente traspirante. La fodera premium Emma è morbida al tatto e confortevole per la pelle.

Materasso a Molle Emma Premium

-55% di sconto su Emma Premium, il materasso a molle insacchettate con 5 zone di supporto mirate, uno strato di schiuma SupportBase che allevia la pressione sui punti sensibili e uno strato in MemoryAdapt che vi consente di muovere senza sforzo, adattandosi perfettamente al vostro corpo. Completano il quadro uno strato in Airgocell altamente traspirante e una morbida fodera molto delicata sulla pelle.

Materasso Memory Emma Smart

-30% di sconto sul materasso Memory Emma Smart, che garantisce il supporto ideale per tutte le corporature. Si tratta di un modello in memory foam con uno strato inferiore progettato per aderire perfettamente al telaio del letto, uno strato di schiuma SupportBase e uno MemoryAdapt, uno strato ultra traspirante Airgocell. Anche questo materasso è rivestito dalla morbida fodera Emma.

Topper Emma Elite

-40% di sconto sul topper Emma Elite, un modello che integra nello strato superiore un rivestimento a nido d'ape termoregolante, così da impedire alla pelle di surriscaldarsi o di avvertire pressione. Lo strato Emma AirGrip si adatta perfettamente a tutte le posizioni e ai movimenti notturni, assicurando un sonno rapido e comodo. Lo strato a cellule aperte lascia respirare il topper, mentre l'ultimo in schiuma di supporto HRX offre il giusto sostegno in qualsiasi posizione.

Kit 2 Cuscini Memory Elite

-60% di sconto sul kit di due cuscini del modello Memory Elite, costituito da uno strato inferiore adattabile che riduce la pressione, uno strado in schiuma HyperSoft, uno strato elastico HyperGel e una cover morbida al tatto. Tutti gli strati sono rimovibili, ciò consente di trovare sempre il giusto supporto per il vostro collo. Inoltre, grazie alla tecnologia AirGrip a nido d'ape, Memory Emma Elite assorbe perfettamente la pressione e garantisce una sensazione di freschezza.

Kit 2 Cuscini Microfibra Elite

-60% sul kit di due cuscini Microfibra Elite, soffici e morbidi, ma allo stesso tempo in grado di assicurare un sostegno ottimale. Il modello presenta all'interno due strati: il primo è più spesso ed incorpora un'imbottitura in fibra cava di alta qualità per supportare in maniera decisa collo, testa e spalle; il secondo, più sottile, è realizzato sempre in fibra cava, ma può essere rimosso per regolare l'altezza del cuscino e adattarlo alla propria posizione di riposo.

Kit Cuscino Memory Premium 2×1

-50% sul kit di due cuscini Memory Emma Premium, realizzati con uno strato inferiore in schiuma viscoelastica che offre una sensazione di leggerezza su tutto il collo, distribuendo il peso in maniera uniforme. La parte superiore è in memory foam con tecnologia ThermoSync per mantenere sempre la temperatura ideale e poggia su un livello centrale in schiuma HRX, un morbido supporto adatto a tutte le posizioni di riposo. La fodera traspirante garantisce la circolazione d'aria ottimale ed è rimovibile e lavabile in lavatrice.

Kit 2 Cuscini Memory Comfort

-40% di sconto sul kit di due cuscini Memory Comfort, costituito da tre strati interni: la schiuma viscoelastica alla base che offre il sostegno ideale per collo e testa; la schiuma Hypersoft intermedia per offrire il giusto spessore a chi dorme di lato; e la morbida schiuma Hypergel che mantiene il cuscino fresco grazie alla sua capacità traspirante. Il tutto è ricoperto dal morbido rivestimento termoregolatore, in grado di regolare il clima del sonno e l'umidità per un riposo sempre fresco.