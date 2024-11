Black Friday Week 2024 di Amazon: oltre il 45% di sconto su rasoi ed epilatori per uomo e donna

video suggerito

La Black Friday Week 2024 è in corso su Amazon, fin dallo scorso venerdì 22 Novembre, e continuerà con offerte davvero imperdibili fino al prossimo lunedì 2 Dicembre, giorno del Cyber Monday.

Tra i tantissimi prodotti in sconto, troviamo anche prodotti pensati per la cura della persona e della propria igiene personale, sia per uomo sia per donna: parliamo di epilatori, rasoi elettrici e depilatori della marca Braun, una delle migliori sul mercato. Di seguito vi riportiamo i migliori sconti che potete trovare sui prodotti Braun per uomo e donna durante questa Black Friday Week 2024 di Amazon, in offerta fino al 46%.

Le migliori offerte sui prodotti Braun per uomo e donna in sconto fino al 45%

La cura della persona è un aspetto fondamentale per la nostra igiene personale, e uno degli step più importanti è quello della depilazione – sia per gli uomini sia per le donne. Rasoi elettrici, regola barba, depilatori ed epilatori a luce pulsata per le gambe, il viso o le ascelle sono solo alcuni dei tantissimi prodotti in sconto durante questa Black Friday Week 2024 su Amazon. Abbiamo raccolto per voi le migliori offerte dei prodotti Braun per uomo e donna, specifici per le più varie esigenze, con sconti fino al 46%.

-46% di sconto sul rasoio elettrico Braun barba e capelli MGK5410: pensato per soddisfare più necessità in un unico rasoio, possiede degli accessori per rifinire la rasatura di barba, orecchie e naso e anche eventuali tagli di capelli in casa. Molto facile da usare, è efficace su qualsiasi lunghezza di peli con pettini fissi di 1 & 2 mm, ed è impermeabile al 100%.

-33% di sconto sul regolabarba Braun EasyClick: grazie alle sue 3 lame flessibili, la testina del rasoio si adatta ai contorni di viso per una precisione nella regolatura di barba e capelli. Con la tecnologia AutoSense viene rilevata la potenza la potenza da utilizzare in base alla densità della barba.

-31% di sconto sul rasoio elettrico Braun regolabarba 9517s: un rasoio perfetto per ogni tipo di barba (1, 3 o 7 giorni) possiede 5 elementi di rasatura sincronizzati per rendere ogni passata efficace e precisa, anche sui peli più difficili, senza però irritare la pelle. Il rasoio è impermeabile al 100% e pensato per durare anni.

-28% di sconto sull'epilatore elettrico Braun silk-épil 5: la tecnologia MicroGrip permette alle pinzette sulla testina di rimuovere anche i peli più corti, che non verrebbero rimossi con una semplice ceretta. All'interno della confezione è inclusa anche una spazzola esfoliante, insieme a un cappuccio rifinitore per ottenere la massima precisione anche nelle aree più sensibili del corpo.

-27% di sconto sul Braun Silk-expert Pro 5 Epilatore PL5140: un prodotto utile per trattamenti su tutto il corpo (sul viso, sulle braccia, sulla schiena e sulle gambe), la luce pulsata si adatta automaticamente alla tonalità della pelle grazie alla tecnologia Skin-Protection MAX, senza danneggiarla e offre risultati duraturi in sole 2 settimane, con delle sedute di 10 minuti in casa propria.

-24% di sconto sul Braun Silk-épil Wet & Dry: grazie al suo manico ergonomico, il depilatore è utilizzabile anche sott'acqua, sulla pelle bagnata, e ciò rende la depilazione molto meno dolorosa; ciò è anche possibile grazie ai rulli massaggianti presenti sulla testina. Si può utilizzare quante volte si vuole, e non sono presenti al suo interno, sostanze chimiche dannose per la pelle.

-24% di sconto sul rasoio elettrico Braun autonomo senza fili: la tecnologia SkinShield di cui è dotato questo rasoio riduce al minimo graffi e tagli nelle aree più sensibili della pelle; è dotato di diversi pettini per lunghezze diverse che si vogliono ottenere. Dispone di un'ottima autonomia di 100 minuti, ed è utilizzabile sia a secco sia sotto l'acqua.

-20% di sconto sul rasoio elettrico per viso Braun Face: facile da utilizzare, questo rasoio per viso da donna è delicato e discreto, trasportabile ovunque e molto preciso, da utilizzare anche nella zona bikini, grazie alla Smartlight integrata nel rifinitore.

-19% di sconto sull'epilatore Braun silk-épil 7: utilizzabile sia a secco sia sotto l'acqua, o nella vasca o in doccia, grazie alla sua testina ampia e ai rulli massaggianti alternati alle micro pinzette, la depilazione risulta precisa e confortevole, con una durata totale di 4 settimane.

-18% di sconto sull'epilatore a luce pulsata Braun Skin I-Expert: seguendo un regime di trattamento rigoroso, i risultati saranno visibili già a partire dal primo utilizzo; è fornito di un'applicazione che fornisce una guida attiva durante ogni utilizzo, con riscontri in tempo reale sugli effetti sulla pelle; il sensore per la protezione della pelle adatta in modo automatico i flash emessi dalla luce pulsata per difenderla da eventuali danni prodotti dagli UV.

-18% di sconto sul Braun Silk-épil 9 Flex: la particolarità di questo depilatore è la flessibilità della sua testina che riesce ad adattarsi a ogni area della pelle, catturando anche i peli più corti e difficili da raggiungere normalmente. Inoltre, in base alla pressione esercitata sulla pelle, la velocità viene regolata automaticamente, passando dalla modalità normale a quella delicata, grazie alla tecnologia Smart Touch.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.