video suggerito

Parte oggi 21 novembre la Black Friday Week 2024 di Amazon: sconti da non perdere oltre il 50% Il Black Friday 2024 è previsto per venerdì 29 novembre, ma grazie alla Black Friday Week, gli sconti sono già disponibili da oggi 21 novembre e saranno attivi fino a lunedì 2 dicembre, giorno del Cyber Monday. Che stiate cercando elettrodomestici per la cucina, smartphone, smart tv, computer, dispositivi tecnologici oppure capi d’abbigliamento firmati, su Amazon potete trovare già numerosi sconti per tutta la settimana che precede il venerdì nero. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Black Friday 2024 è alle porte: il venerdì nero, l'evento americano ormai famoso anche in Italia, quest'anno, è previsto per il 29 novembre. Ma, attenzione, perché su Amazon le offerte sono già attive in occasione della Settimana del Black Friday a partire da oggi 21 novembre e saranno disponibili fino a 2 dicembre, data che corrisponde al Cyber Monday.

Le offerte disponibili sono numerose e coinvolgono tutte le categorie merceologiche: si possono acquistare smartphone, smart tv, dispositivi per rendere la casa smart e computer, ma anche accessori alla moda, elettrodomestici per la cucina e per la pulizia della casa e dispositivi per la cura della persona. Insomma, ce n'è davvero per tutti, se si riesce a valutare quali sono le offerte più convenienti e gli sconti che non è il caso di perdere.

Vi consigliamo di avere bene in mente cosa volete acquistare, per fare ricerche mirate e procedere velocemente all'acquisto senza rischiare di non trovare più ciò che desiderate.

Leggi anche I migliori illuminanti per il viso dal comprare nel 2024

Cosa comprare su Amazon in occasione della Settimana del Black Friday 2024 a meno della metà del prezzo

Volete approfittare del Black Friday 2024, ma non sapete da dove cominciare? Veniamo in vostro aiuto, riportandovi di seguito quali sono i prodotti con gli sconti più convenienti riferiti alle diverse categorie merceologiche. Le offerte sono già attive su Amazon, le trovate nella sezione dedicata alla Black Week 2024; quindi non vi resta che scegliere cosa acquistare tra i prodotti che abbiamo selezionato per voi.

Smartphone

Se stai cercando un nuovo smartphone, sappi che puoi trovare in offerta modelli di ultima generazione rilasciati da marchi top di gamma nel settore e appartenenti a diverse fasce di prezzo. Per esempio, sono in offerta smartphone a marchio Samsung, Apple e Xiaomi.

Pc

Che sia fisso o portatile, non si può non avere un pc che sia prestante e veloce, per lavorare, guardare film o creare progetti. Quello che conta è che la RAM sia capiente e il processore integrato di ultima generazione, in modo da assicurarvi il massimo dei risultati qualsiasi sia il motivo per cui ne volete comprare uno. Noi vi segnaliamo modelli HP, Apple, Lenovo e Acer, tra i migliori in offerta in questo momento.

Tablet

Un tablet è un buon compromesso tra uno smartphone e un pc, perché può essere portato in giro in modo pratico, ma ha uno schermo più grande di quello di un telefonino. Per questo Black Friday 2024, oltre agli evergreen Samsung e Apple, troviamo in sconto anche Huawei, Honor e Lenovo, con prezzi leggermente più bassi e prestazioni che non hanno nulla da invidiare.

Smart tv

Volete acquistare una smart tv che vi faccia pensare di essere al cinema ogni volta che guardate un film? Allora non potete perdere i dispositivi messi in sconto da Panasonic, Hisense e Toshiba, che rimandano colori vividi, navigano su internet con velocità e sono sottili e perfetti per qualsiasi tipo di arredamento.

Smart watch

Eleganti o sportivi che siano, gli smart watch sono sempre utili per tenere traccia di chiamate e notifiche senza dover avere sempre il telefono a portata di mano. Su Amazon, al momento, si trovano in sconto sia modelli da donna che modelli da uomo.

Friggitrici ad aria e altri elettrodomestici per la cucina

Cuochi provetti a rapporto, ce n'è anche per voi: se stavate aspettando il momento giusto per acquistare una friggitrice ad aria, un frullatore e altri elettrodomestici che possono rendere più veloce la preparazione dei vostri manicaretti, questo potrebbe essere il momento giusto, approfittando degli sconti sui marchi Philips, Girmi, Moulinex e Ariete.

Rasoi, silk-épil e tutto ciò che serve per prendersi cura di sé

Anche prendersi cura di sé è importante! A tal proposito, non ci si può non affidare ai dispositivi a marchio Braun e Philips, pensati per ogni tipo di pelle e per ottenere risultati impeccabili risparmiando sull'estetista.

Robot aspirapolvere e altri elettrodomestici per la pulizia della casa

In questa settimana di anticipo sulle offerte dedicate al Black Friday sono coinvolti anche robot aspirapolvere e lavapavimenti, aspirapolvere senza fili e aspirabriciole. I marchi che vi consigliamo sono Rowenta, Hoover e Black+Decker.

Dispositivi Amazon per rendere la casa intelligente

Ad un prezzo scontato trovate già anche i dispositivi domotici che renderanno la vostra casa intelligente: Echo Dot, Fire Tv, Echo Show e altri.

Capi d'abbigliamento e accessori alla moda

Vi piace essere alla moda? Allora gli sconti riservati a Timberland, Polo Club, Levi's e Swarovski fanno al caso vostro e sono già presenti sulla piattaforma di Amazon.

Non solo Amazon: altri siti su cui acquistare durante il Black Friday 2024 con sconti vantaggiosi

Il Black Friday non è arrivato in anticipo solo su Amazon; sono numerosi i siti e le piattaforme e-commerce che mettono a disposizione importanti offerte fin da ora. Attenzione ai siti su cui navigate, però, perché potreste incorrere in truffe e sconti fasulli.

Per esempio, se volete acquistare elettrodomestici, dispositivi elettronici, smartphone, computer e smart tv, potete confrontare quello che trovate su Amazon con le offerte disponibili su Mediaworld e Unieuro.

O, ancora, per l'abbigliamento potete dare uno sguardo ai siti monomarca come Zara o a quelli generalisti come Zalando, su cui trovate anche accessori per completare l'outfit ed essere sempre alla moda e originali.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.