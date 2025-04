Guerra a Gaza, Idf: “Lanciata nuova offensiva di terra a est della City”, almeno 112 morti in 24 ore, le news in diretta

Gli aggiornamenti sulla guerra a Gaza di oggi, venerdì 4 aprile. L'idf ha annunciato che è stata una "nuova offensiva di terra a est di Gaza City" per "ampliare la zona di sicurezza all'interno del territorio palestinese". Non si fermano gli attacchi: almeno 112 palestinesi sono rimasti uccisi nelle ultime 24 ore in vari attacchi israeliani su tutta la Striscia di Gaza, inclusi donne e bambini, secondo i media locali. Ieri Hamas ha annunciato di aver respinto l'ultima contro-proposta israeliana per una tregua nella Striscia.

4 minuti fa 10:49 Hamas: "Due nostri dirigenti uccisi in attacco Idf" Due dirigenti delle Brigate Ezzedin al Qassam, braccio armato di Hamas, sono stati uccisi nell'attacco aereo israeliano sulla città costiera di Sidone. Lo hanno reso noto le stesse Brigate. Il comandante Hassan Farhat è stato ucciso "nel suo appartamento nella citta' di Sidone, nel sud del Libano, insieme alla figlia martire Jenan Hassan Farhat e a suo figlio" Hamza, anch'egli membro dell'ala militare del gruppo palestinese, è stato annunciato. A cura di Ida Artiaco 26 minuti fa 10:27 Netanyahu ricevuto da Orban, l'incontro in Ungheria nonostante il mandato d'arresto Cpi Il premier ungherese, Orban, è stato il primo leader a estendere un invito a Netanyahu, assicurando che non avrebbe eseguito il mandato d'arresto nei confronti di quest'ultimo, affermando che la decisione della CPI "interviene in un conflitto in corso, per scopi politici". Il governo ungherese ha poi annunciato la decisione di ritirarsi dalla Corte penale internazionale. A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 09:44 Raid Israele su Libano, ucciso dirigente Hamas con 2 figli a Sidone Un membro di spicco di Hamas oltre a suo figlio e sua figlia sono stati uccisi in un attacco israeliano all'alba nella città di Sidone, nel sud del Libano, riferisce una fonte palestinese all'Afp. L'attacco ha preso di mira l'appartamento in cui alloggiavano l'uomo e i suoi due figli adulti, ha detto la fonte, che ha chiesto l'anonimato. L'agenzia di stampa ufficiale Ana ha riferito di tre morti in un attacco "ostile" con un drone che ha preso di mira un'area residenziale della città, nonostante il cessate il fuoco in vigore tra Libano e Israele. A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 09:44 Almeno 19 morti in attacchi israeliani a Khan Younis Almeno 19 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi aerei lanciati questa mattina dalle forze israeliane contro un edificio a sud-est di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa, riferendo anche di diversi feriti. Nella sola giornata di ieri sono stati almeno 112 i morti nei raid israeliani nell'enclave palestinese, di cui 70 nell'area di Gaza City. A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 09:38 Egitto condanna gli attacchi israeliani in Siria e a Gaza L'Egitto ha condannato i recenti attacchi israeliani in Siria, definendola una "flagrante violazione del diritto internazionale". Il Cairo ha inoltre condannato l'attacco dello Stato ebraico contro una struttura dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi a Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza, che ha ucciso 19 persone. L'edificio ospitava centinaia di sfollati palestinesi. A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 09:32 Forze Israele: "Cominciate operazioni di terra nel nord per ampliare zona cuscinetto" Le Forze di difesa di Israele (Idf) che hanno cominciato a condurre operazioni di terra nell'area di Shujaiya, nel nord della Striscia di Gaza, lo hanno fatto per "espandere la zona cuscinetto lungo il confine". Lo ha riferito una nota delle Idf su Telegram, in cui si legge: "Come parte dell'attività, le truppe hanno eliminato numerosi terroristi e smantellato le infrastrutture terroristiche di Hamas, tra cui un centro di comando e controllo che serviva ai terroristi di Hamas per pianificare ed eseguire attacchi terroristici". A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 09:26 Onu: "65% della Striscia Gaza soggetta a restrizioni o sgomberi" Il 65% della Striscia di Gaza è soggetta a divieto di accesso ("no-go"), o sottoposto ordine di sfollamento israeliano, oppure a restrizioni che impongono il permesso israeliano alle operazioni umanitarie: lo denuncia l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) su X, dove appare una cartina che mostra le zone vietate all'accesso. "Tutti i valichi sono completamente chiusi per i rifornimenti in arrivo, ormai da 2 mesi" e "le operazioni umanitarie sono ostacolate", scrive l'Ocha. Dalla cartina si desume che le zone di libero accesso e circolazione comprendono solo le zone di Gaza City con una porzione del nord, di Khan Yunis e Deir al-Balah e quindi una porzione della costa meridionale. Off-limits è una fascia che segue tutti i confini sia con Israele che con l'Egitto, la zona meridionale di Rafah, parte della costa e la fascia che taglia in due la Striscia est-ovest a nord di Deir al-Balah e a sud di Gaza City. A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 09:19 Media: "Almeno 112 morti in 24 ore in raid Israele su Gaza" Almeno 112 palestinesi sono rimasti uccisi nelle ultime 24 ore in vari attacchi israeliani su tutta la Striscia di Gaza, inclusi donne e bambini. Almeno 33, di cui 18 bambini, risultano essere morti in tre raid separati su altrettante strutture, ex scuole, che ospitano sfollati palestinesi nella zona di Gaza City. Lo scrive Al Jazeera, che cita fonti locali, inclusa la protezione civile di Gaza. A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 09:17 Idf: "Lanciata nuova offensiva di terra a est di Gaza City" L'esercito israeliano (Idf) ha annunciato di aver lanciato una nuova offensiva di terra a est di Gaza City questa mattina per espandere la zona di sicurezza che ha stabilito all'interno del territorio palestinese. "Nelle ultime ore… le truppe hanno iniziato a condurre attività di terra nell'area di Shejaiya nel nord di Gaza, al fine di espandere la zona di sicurezza", ha affermato l'esercito in una dichiarazione. A cura di Ida Artiaco