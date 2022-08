Back To School: fino a 70% di sconto su PC, tablet, zaini, sneakers e accessori scolastici su eBay Le scarpe da tennis Superga, lo zaino di Gola, la t-shirt Levi’s e tanti altri articoli: ecco le migliori offerte di eBay per il Back to School su PC, tablet, zaini, sneakers e accessori scolastici, con sconti fino al 70%.

Manca davvero poco al ritorno tra i banchi di scuola e, per affrontare al meglio l'anno scolastico 2022/23, i futuri alunni avranno bisogno degli strumenti giusti.

PC, tablet, zaini, sneakers e accessori scolastici: eBay offre tantissime offerte per il Back to School. Perché non approfittarne e arrivare preparati al primo suono della campanella?

Di seguito, troverete le promozioni più vantaggiose del noto online retailer su articoli per la scuola, prodotti e venduti dai migliori brand: le scarpe da tennis Superga, lo zaino di Gola, la t-shirt Levi's e molto altro, con sconti fino al 70%.

Sconti Back to school di eBay su PC, tablet, zaini, sneakers e accessori per la scuola

Ma quali sono le migliori offerte Back to School di eBay su PC, tablet, zaini, sneakers e accessori per la scuola?

Ecco una selezione degli sconti più convenienti del noto market-place per iniziare il nuovo anno scolastico con la giusta grinta: la t-shirt da uomo di Vans, le sneakers Adidas Stan Smith, il notebook Lenovo e non solo.

-70% sulla scarpe da tennis Superga Classic: semplice e comoda, ma al tempo stesso versatile e alla moda, la scarpa da tennis Superga è perfetta sia per l'attività sportiva leggera che da indossare tutti i giorni, in abbinamento a un look casual e glamour. Presenta una tomaia in tela di cotone traspirante, interno sfoderato, logo stampato sul retro, occhielli in alluminio con logo inciso e suola in gomma naturale vulcanizzata.

-59% sullo zaino per la scuola e il lavoro Or@mi: perfetto sia da portare al lavoro che a scuola, questo zaino ha un design elegante, semplice e funzionale. Infatti, possiede moltissime tasche, ottime per tenere ordinati quaderni, libri e altri accessori per la scuola. In più, è realizzato in nylon con imbottitura interna anti-impatto. È disponibile in nero, blu, grigio e rosso.

-50% sullo zaino XXL di Gola: ideale per tenere in ordine e portare i quaderni e i libri per la scuola, questo zaino è resistente e originale. Infatti, è caratterizzato da un design vintage, con stampa della bandiera inglese. In più, è anche utile e funzionale, grazie non solo alla tasca centrale ampia, ma anche a quelle interne, perfette per riporre penne o altri articoli di cancelleria. È provvisto di spallacci imbottiti e misura 31 x 41 x 20 cm.

-41% sulla t-shirt da uomo nera di Vans: casual, comoda e alla moda, la t-shirt Vans è ottima da indossare tutti i giorni, abbinata a un jeans e a un paio di sneakers. È realizzata in 100% cotone e presenta il logo del brand stampato sul petto. Ha una vestibilità normale ed è disponibile nelle taglie XS e S.

-38% sul notebook Lenovo V15-IGL da 15,6 pollici: per scrivere appunti e preparare presentazioni, il notebook Lenovo è lo strumento ideale. Monta una RAM da 4 GB e una memoria esterna SSD da 256 GB, utile ad archiviare senza intoppi tantissimi files e documenti. È provvisto di GPU Intel UHD Graphics 600 e di un processore Intel Celeron N, efficiente e veloce. Infine, presenta un design minimal ed elegante, ed è ottimo anche per lavorare.

-31% sulle scarpe Adidas Stan Smith: non hanno bisogno di tante presentazioni le scarpe Adidas Stan Smith. Le sneakers per eccellenza, infatti, presentano la classica chiusura con lacci, tomaia e fodera in pelle, soletta OrthoLite e suola in gomma, comoda e ideale per attutire gli urti. Sono adatte sia all'utilizzo su campo da tennis che da indossare tutti i giorni, per essere sempre alla moda senza rinunciare al comfort.

-30% sulla t-shirt da uomo Levi's nera: perfetta per ogni occasione, da indossare sopra un paio di jeans o dei pantaloni beige, questa t-shirt di Levi's è un capo pass-par-tout. Infatti, è realizzata in jersey di cotone 100%, morbido al tatto e traspirante, e presenta il logo del brand ricamato sul petto.

-20% sul tablet Xiaomi Mi Pad 5: scontato in occasione degli Xiaomi Days, il Mi Pad 5 è il dispositivo tech indispensabile per prendere appunti e raccogliere documenti. Presenta un display LCD da 11 pollici, con risoluzione massima di 2560 x 1600 pixels, una RAM da 6 GB e una memoria esterna da 128 GB. Monta il processore Snapdragon 860, potente e ultra-veloce. È disponibile in nero e in bianco.

-10% sul diario scolastico 2022/23 di Chiara Ferragni: per iniziare l'anno scolastico con un tocco glamour in più, vi proponiamo il diario/agenda 16 mesi della collezione Back to School 2022/23 di Chiara Ferragni per Pigna. Caratterizzato da una copertina in morbido peluche rosa con logo Eyelike, include anche gli adesivi con tutti i personaggi del mondo della celebre influencer.