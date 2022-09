Back To Home: fino al 50% di sconto su TV, elettrodomestici e dispositivi per la casa su eBay Smart TV, elettrodomestici per la casa e accessori per l’allenamento sono in offerta su eBay con sconti fino al 50%: ecco i 9 prodotti migliori perfetti per il Back to Home.

Settembre, si sa, è mese di rientri dalle ferie e ripresa della routine quotidiana. I "ritorni" più tipici sono il Back to Office, già avvenuto per quasi tutti i lavoratori, e il Back to School, per cui la gran parte degli studenti deve attendere ancora qualche giorno, ma ce n'è un altro da non sottovalutare: stiamo parlando del Back to Home, il ritorno a casa dopo le vacanze.

Se la prospettiva di ricominciare le vostre attività quotidiane non vi sembra allettante, potete provare a rendere la ripresa più facile approfittando delle offerte eBay su elettrodomestici, TV e tanti altri dispositivi per la casa: potreste ad esempio acquistare un nuovo televisore per godervi la stagione sportiva in HD, un tapis roulant o una cyclette per concedervi qualche ora settimanale di attività fisica, oppure una macchina da caffè che vi aiuti ad iniziare la giornata con il piede giusto.

Qualunque sia la vostra scelta, questo è il momento giusto per aggiungere prodotti al carrello: oltre alle promozioni sui singoli articoli che arrivano fino al 50% di sconto, eBay mette a disposizione degli utenti un coupon per un extra sconto del 15%. Inserite il codice SETT22 al momento del pagamento per avere subito fino a 100 euro di sconto a fronte di una spesa minima di almeno 15 euro. Il coupon scade alle 23.59 del 25 settembre, e può essere utilizzato 2 volte da ogni utente.

Le migliori offerte eBay per il Back to Home

Elettrodomestici e dispositivi elettronici possono rendere più facili e veloci le piccole incombenze quotidiane, come cucinare o fare il bucato, e si rivelano alleati indispensabili per svolgere determinate attività, ad esempio guardare film o partite oppure allenarsi. Subito dopo l'estate, anche queste attività possono rivelarsi faticose senza il giusto aiuto: ecco allora 9 prodotti tech e per la casa che abbiamo selezionato per voi, perfetti per ricominciare con il piede giusto.

-50% di sconto sull'Asciugatrice Candy Smart: appartenente alla classe energetica A++, quest'asciugatrice è l'elettrodomestico perfetto da acquistare in vista dell'inverno. Permette infatti di asciugare fino a 10 kg di bucato ad ogni ciclo, con programmi che durano dalle 2 alle 5 ore a seconda del carico. Si controlla facilmente con il display frontale, è dotata di timer ed ha una potenza sonora di 66 decibel.

-50% di sconto sul Tapis roulant YM Tap 70: compatto e pieghevole, questo tapis roulant ha un design salvaspazio che lo rende adatto anche a piccoli ambienti. È pensato per effettuare camminate veloci con una velocità massima di 7 km/h, sconsigliato invece per correre. Il display touch consente di visualizzare la velocità impostata, la distanza percorsa, il tempo di allenamento e le calorie bruciate.

-43% di sconto sulla Cyclette professionale Homcom: con sellino e manubrio regolabili su 7 livelli di altezza e manopola per gestire l'intensità della pedalata, la cyclette Homcom è ideale per tonificare braccia, addome e gambe senza andare in palestra. Dotata di ruote e vano portabottiglie, ha un display LCD che tiene traccia di tempo, velocità, distanza e calorie bruciate.

-36% di sconto sulla Macchina da caffè DeLonghi: per gli amanti del caffè non c'è niente di meglio di una tazzina fumante per iniziare bene la giornata. La macchina da caffè firmata DeLonghi è facile da usare, funziona sia con caffè macinato che con cialde, può preparare contemporaneamente due caffè e ha un serbatoio per l'acqua da 1 litro.

-34% di sconto sulla Smart TV Hisense: schermo LED da 55 pollici Ultra HD 4K per la smart tv Hisense, dotata di sistema operativo Vidaa e controllabile tramite l'assistente vocale Alexa. Offre la possibilità di collegarsi al Wi-Fi di casa e di utilizzare le principali piattaforme di streaming, da Netflix ad Amazon Prime Video.

-31% di sconto sulla Smart TV Samsung: ancora una smart TV ma stavolta proposta da Samsung, con schermo LED da 50 pollici Ultra HD 4K. La TV può essere collegata alla rete tramite Wi-Fi o cavo LAN, ha porte USB e HDMI e sistema operativo Tizen OS, mentre gli assistenti vocali compatibili sono Google Assistant e Alexa.

-27% di sconto sul Forno per pizza Ariete: perfetto per preparare pizze come in pizzeria ma anche per tostare il pane e scaldare diversi tipi di alimenti, questo forno elettrico di forma circolare è realizzato interamente in acciaio inossidabile, ha un coperchio dotato di pratiche maniglie e il timer integrato che consente di impostare il tempo di cottura a seconda di cosa si intende cuocere al suo interno.

-18% di sconto sulla Friggitrice ad aria Aigostar: una frittura light e senza grassi è possibile grazie alla friggitrice ad aria di Aigostar con cestello antiaderente da ben 7 litri, adatto per cuocere alimenti per circa 6-10 persone. Il display consente di scegliere uno tra i 7 programmi preimpostati oppure di regolare tempi e temperatura, che arriva fino a 200 gradi.

-17% di sconto sul Tappeto magnetico Technotraining: dotato di inclinazione regolabile su tre livelli, questo tappeto magnetico può simulare la pendenza di una salita per rendere l'allenamento ancora più intenso. Ottimo sia per correre che per camminare, ha un comodo display per monitorare tempo, distanza, velocità e calorie bruciate.