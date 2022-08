Back To Office: fino al 55% di sconto su portatili, tablet e materiale da ufficio Pronti per il back to office? Ecco 10 prodotti eBay da acquistare per riprendere al meglio: tablet, portatili e altri dispositivi con sconti fino al 55%.

Agosto è ormai giunto al termine, e per molti le ferie sono solo un piacevole ricordo. E se bambini e ragazzi devono ancora attendere qualche giorno per il Back to School, per i lavoratori e le lavoratrici è tempo di ripartenze.

Che voi siate dipendenti, imprenditori o liberi professionisti, date uno sguardo alle proposte eBay per il Back to Office: sul noto e-commerce troverete tablet, pc portatili, auricolari e altro materiale da ufficio con sconti fino al 55%.

Le offerte eBay per il Back To Office

Sia per chi lavora da casa che per chi invece va in ufficio è importante avere a disposizione i giusti strumenti che possano facilitare l'attività lavorativa, permettendo di effettuare call, consultare documenti o aggiornare file in maniera rapida ed efficace. Proprio per permettervi di ricominciare al meglio dopo le vacanze abbiamo selezionato 10 prodotti perfetti per il ritorno in ufficio, da acquistare su eBay con sconti fino al 55%.

-55% di sconto su Lenovo Tab M10 Plus: caratterizzato da un design moderno con corpo in metallo, questo tablet Wi-Fi proposto da Lenovo offre prestazioni davvero elevate in rapporto al prezzo contenuto. Ha uno schermo da 10,3 pollici, un processore Mediatek Helio P22T, memoria interna da 64 GB e RAM da 4 GB. Segnaliamo anche la presenza di due altoparlanti Dolby Atmos, che garantiscono un suono nitido e coinvolgente. Il sistema operativo è Android 9.0.

-44% di sconto su Notebook Asus Chromebook: leggero ma allo stesso tempo resistente a urti e cadute accidentali, questo pc Asus è perfetto da portare sempre con sé. Ha uno schermo da 15,6 pollici, una batteria che garantisce fino a 11 ore di autonomia – perfetto dunque per chi lavora fuori casa – e un processore Intel Dual-core che lo rende estremamente veloce e performante. Lo spazio di archiviazione è di 64 GB, la RAM di 4 GB, e il sistema operativo Chrome OS.

-42% di sconto su RealMe Tablet Pad: la sottile cornice del display da 10,4 pollici e la potente batteria da 7100 mAh che assicura circa 12 ore di riproduzione video fanno di questo tablet di RealMe un dispositivo perfetto sia per lavorare che da utilizzare durante il tempo libero. Il processore è Mediatek Helio G80, la memoria interna è da 64 GB – espandibili fino a 1 TB – mentre la RAM è da 4 GB. Facile da utilizzare anche in modalità multitasking, ha Android 11 come sistema operativo.

-40% di sconto su Apple iPad Air: passiamo ora ad un dispositivo ricondizionato in buone condizioni (con piccoli segni di usura appena visibili), l'iPad Air di Apple nella versione Wi-Fi da 16 GB. Leggero e compatto, è l'ideale per chiunque cerchi un tablet dalle alte prestazioni con un'ottima durata della batteria, circa 10 ore. Ha schermo IPS LCD da 9,7 pollici, RAM da 1 GB e processore Apple A7. Il sistema operativo, come per tutti i dispositivi Apple, è iOS.

-37% di sconto su Hard Disk esterno Toshiba Canvio Basics: con una capacità di 1 TB, questo hard disk esterno targato Toshiba è l'alleato perfetto per catalogare e conservare file, immagini e documenti, liberando così spazio sul pc. Utilizza la tecnologia USB 3.2 Gen 1, molto più veloce della precedente USB 2.0, con cui pure è compatibile. È inoltre pronto all'uso con Microsoft Windows, per cui non necessita dell'installazione di un software per il trasferimento dei dati.

-36% di sconto su Notebook Lenovo IdeaPad 3: progettato per offrire prestazioni di alto livello, l'IdeaPad Lenovo è adatto sia per lavorare che per rilassarsi guardando film oppure ascoltando musica. Garantisce inoltre la massima sicurezza grazie al lettore di impronte digitali e all'otturatore fisico per la webcam. Ha uno schermo da 15,6 pollici, un processore Intel Core i3, una memoria interna da ben 512 GB e una RAM da 8 GB. Il sistema operativo è Windows 10 Home.

-33% di sconto su Oppo Enco Buds W12: grazie ad un'autonomia di ben 24 ore, gli auricolari wireless in-ear prodotti da Oppo sono perfetti per effettuare videochiamate con i colleghi dovunque voi siate. Sono infatti dotati di cancellazione del rumore, per cui possono essere utilizzati con tranquillità anche fuori casa. Si connettono in pochi secondi allo smartphone tramite Bluetooth 5.2, sono leggeri ed ergonomici, per garantire il massimo comfort durante l'uso.

-33% di sconto su Monitor LED Asus Eye Care: la principale caratteristica di questo Monitor Asus è la presenza di tecnologie certificate che consentono di non affaticare gli occhi durante l'uso, rendendolo dunque ideale per chi trascorre molte ore al giorno davanti al computer. Può essere posizionato su una scrivania o fissato alla parete, ha uno schermo retroilluminato Full HD da 23,8 pollici e un angolo di visione grandangolare pari a 178 IPS, per offrire sempre colori vividi e uniformi.

-32% di sconto su Notebook Asus Vivobook: il secondo pc Asus che vi proponiamo presenta lo stesso telaio rinforzato del modello visto in precedenza, studiato per fornire allo stesso tempo stabilità e resistenza e dunque perfetto per chi si sposta molto per lavoro. Lo schermo è da 15,6 pollici, lo spazio di archiviazione da 512 GB, la RAM da 8 GB, mentre come processore c'è un Intel Core i5 di decima generazione. Il sistema operativo, in questo caso, è Windows 11 Home.

-30% di sconto su Notebook Dell Inspiron 15: concludiamo la nostra selezione con questo notebook Dell potente, veloce nell'esecuzione dei comandi e progettato per l'uso quotidiano dentro e fuori casa. Schermo Full HD, antiriflesso e retroilluminato da 15,6 pollici, processore Intel Core i5 di undicesima generazione, memoria da 512 GB, RAM da 8 GB e Windows 11 Home come sistema operativo sono le principali caratteristiche tecniche che ne fanno un dispositivo fortemente competitivo.