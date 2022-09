Back to School: fino al 70% su abbigliamento sportivo uomo/donna su eBay Vi presentiamo le migliori promozioni eBay su abbigliamento sportivo uomo/donna per il Back to School: le sneakers Vans, le Converse, la t-shirt Levi’s, la tuta Givova e molto altro ancora, in sconto fino al 71%.

Il ritorno tra i banchi di scuola si avvicina ed è importante iniziare l'anno scolastico con il guardaroba adatto. Glamour ma comodo al tempo stesso, l'outfit casual è perfetto per essere alla moda ogni giorno, senza però rinunciare al comfort.

A questo proposito, il noto retailer online eBay propone una serie di promozioni moda uomo/donna per il Back to School, tra t-shirt, sneakers e altri articoli delle migliori marche.

Di seguito, potrete trovare le offerte eBay più vantaggiose su tute, magliette, scarpe e abbigliamento sportivo, in sconto fino al 71%: dalla t-shirt di Vans, alla tuta Givova, passando per le sneakers Chuck Taylor All Star di Converse e non solo.

Sconti eBay su abbigliamento sportivo per il Back to School

Ma quali sono gli sconti eBay più vantaggiosi su abbigliamento e scarpe sportivi per il Back to School? Ecco una selezione degli articoli più convenienti, realizzati con materiali di elevata qualità e prodotti dai migliori brand: Vans, Converse, Givova, Kappa, Levi's e molto altro

-71% sulle scarpe Superga Classic Uomo/Donna: adatte a ogni stagione, le sneakers Superga non hanno bisogno di molte presentazioni. Perfette da abbinare a un jeans e a un outfit casual, sono ideali da indossare tutti i giorni, non solo a scuola. Sono disponibili in tantissimi colori e misure. Sono caratterizzate da una tomaia in tela di cotone, occhielli in alluminio con logo inciso, chiusura con lacci in cotone e suola in gomma naturale vulcanizzata.

-66% sulla tuta Givova uomo/donna: ideale per giocare a basket e fare sport durante l'ora di educazione fisica, questa tuta Givova è realizzata in materiali di alta qualità. Comoda e pratica, è adatta a tutte le stagioni. Il pantalone presenta la chiusura con zip sul fondo e l'elastico in vita, mentre la felpa si può indossare anche aperta, abbinata a una t-shirt.

-62% sulla tuta unisex di Kappa: semplice, casual e super confortevole, questa tuta unisex è adatta sia da indossare a scuola che a casa. È realizzata in felpa garzata, possiede una vestibilità ottima ed è composta da una felpa chiusa e un pantalone con polsino sul fondo. È disponibile in rosso, grigio, blu e nero e in tutte le taglie dalla L alla XXL.

-57% sulle sneakers Diadora uomo modello Jog Light C: ottime da indossare con un outfit casual, queste sneakers sono adatte anche per la corsa leggera. Sono disponibili in 5 colorazioni diverse e vengono realizzate in materiali di alta qualità. Sono dotate di tomaia in nylon e tessuto, traspirante e anti-odore, chiusura con lacci in cotone e suola in gomma compatta e intersuola leggera E.V.A .

-50% sulla polo uomo di U.S. Polo: comoda e senza tempo, la polo uomo è perfetta da indossare sia su jeans che su pantaloni cargo. È realizzata in 100% Cotone Piquet con il logo Double Horsemen cucito sul petto. È disponibile in tantissimi colori – dal rosso al rosa, passando per il blu, il bianco e molti altri – e in tutte le taglie dalla S alla 5XL.

-41% sulla t-shirt uomo di Vans: adatta a un outfit casual, questa t-shirt è comoda e alla moda. Viene realizzata in 100% cotone e presenta il logo del brand stampato sul petto. Ha una vestibilità classica ed è disponibile in nero, un colore adatto anche agli abbinamenti più eccentrici. Infine, è possibile acquistarla nelle taglie XS e S.

-40% sulla t-shirt donna di Levi's: casual e alla moda, la t-shirt Levi's non ha bisogno di grandi presentazioni. Perfetta da indossare all'interno di un jeans dello stesso brand, presenta un design monocolore nero, con logo del marchio stampato in rosso scuro. È caratterizzata dal girocollo con impuntura triangolare e maniche corte ed è prodotta in 100% cotone. Si può acquistare nelle taglie XS, S e M.

-35% sulle scarpe unisex Vans Old Skool: adatte a ogni stagione, questa scarpe Vans rappresentano davvero un jolly. Infatti, si possono abbinare non solo a un paio di comodi jeans, ma anche a vestiti e gonne casual. Sono provviste di robusta tomaia in tela e pelle scamosciata, decorata con l'iconica stampa checkerboard, punta rinforzata e suola originale in gomma con motivo a griglia.

-35% sulle sneakers unisex Converse Chuck Taylor All Star: classiche, comode e sempre alla moda, anche le sneakers Converse rappresentano una garanzia in termini di comfort, design e qualità dei materiali. Adatte a tutti gli outfit casual, presentano la tomaia in tela bianca con patch sulla caviglia e suola in gomma vulcanizzata. Sono disponibili in tutte le misure dal 35 al 44.