Amazon Prime Day: oltre il 50% di sconto su Silk-épil, epilatori a luce pulsata e rasoi elettrici Tanti sconti con gli Amazon Prime Day su epilatori a luce pulsata, silk-épil e rasoi elettrici per lui e per lei a marchio Braun. Ecco la lista dei migliori dispositivi scontati, con saldi che arrivano al 55%.

Il Prime Day 2022 è arrivato. Da oggi fino alle ore 23.59 di domani 13 luglio 2022, Amazon avrà in offerta migliaia di prodotti di bellezza e cura del corpo, inclusi i dispositivi per avere una pelle perfettamente liscia, o una barba sempre curata dallo styling perfetto. Ma come fare a individuare le occasioni migliori?

Di seguito abbiamo selezionato per voi le 10 proposte migliori su Silk-épil, rasoi elettrici e gli epilatori a luce pulsata di Braun, i top di gamma quando si parla di epilazione e rasatura, con sconti che superano il 50%.

Le migliori occasioni del Prime Day su rasoi ed epilatori elettrici

Precisi e maneggevoli, gli epilatori Braun permettono di ottenere una pelle liscia e depilata in pochi minuti, senza irritazioni. Grazie agli Amazon Prime Day è possibile acquistare silk-épil e rasoi elettrici a prezzi scontanti anche del 55%.

-55% di sconto su Braun Face Spa 830 Bianco: un depilatore preciso con spazzola di pulizia. Grazie alla testina sottile e le 10 microfessure, riesce a rimuovere anche i peli più sottili, per una pelle liscia senza irritazioni. La spazzola, invece, massaggia la pelle e deterge delicatamente i pori con le sue micro-oscillazioni. In ogni confezione sono inclusi anche una pochette e uno specchio illuminato.

-52% di sconto su Braun Silk-épil 9 Flex SE 9020: epilatore elettrico per donna con una testina completamente flessibile. Maneggevole ed ergonomico grazie all'impugnatura antiscivolo, è un depilatore impermeabile, utilizzabile anche sotto la doccia. Grazie alla tecnologia MicroGrip (40 pinzette) la pelle resta liscia a lungo, mentre la tecnologia SensoSmart attenua il dolore della depilazione applicando la giusta quantità di pressione. Inoltre, in ogni confezione è presente anche una spazzola esfoliante, che rimuove le cellule morte e le impurità in pochi minuti.

-50% di sconto su Braun Series 6, Rasoio Elettrico Barba, 60-B4500cs Blue: un rasoio elettrico per una barba definita e una pelle senza irritazioni. Grazie al SensoFlex, la testina oscillante dermatologicamente testata, questo rasoio si adatta per ridurre al minimo la pressione, limitando le irritazioni e gli arrossamenti sulle pelli sensibili. Le lamine SensoFoil, invece, sono progettate per una rasatura profonda e il massimo confort.

-48% di sconto su Braun Regolabarba Tagliacapelli MGK3242 All-in-One Nero e Blu: Un regolabarba e tagliacapellli per uomo ricaricabile e tutto-in-uno. Ogni confezione include: un rasoio da collo Gillette SkinGuard, per una rasatura pulita senza irritazioni anche sulla pelle sensibile, un tagliacapelli con 13 diverse impostazioni di lunghezza e una batteria NiMH, che offre 80 minuti di attività con una ricarica di 8 ore.

-46% di sconto su Braun Silk-épil 9 9-890: un epilatore donna con ampia testina flessibile, per una depilazione semplice ed efficace. Grazie alla tecnologia MicroGip (40 pinzette) riesce a catturare anche i peli più corti e sottili per un risultato che dura settimane.Un dispositivo 100% impermeabile, che può essere usato in vasca o in doccia senza rischi. Nella confezione è incluso il bikini styler, per un'epilazione precisa, e una testina rasoio elettrico da usare nelle zone più sensibili.

-40% di sconto su Braun Silk-expert Pro 5 Epilatore Luce Pulsata PL5115 Bianco e Argento: un depilatore dalla testina ampia per eliminare definitivamente i peli in modo facile e veloce. Grazie al sensore SensoAdapt, Braun Silk-expert Pro 5 si adatta alla tonalità della pelle in modo automatico, per essere efficace e sicuro. Le tre impostazioni di delicatezza, invece, assicurano il massimo confort. In ogni confezione è presente una custodia per la corretta conservazione e un rasoio Gillette Body.

-38% di sconto su Braun Silk-épil 5 5-820: un dispositivo delicato per chi ha le pelle sensibile. Dotato di un cappuccio massaggiante ad alta frequenza con vibrazioni pulsate attive, il Braun Silk-épil 5 riduce la sensazione di dolore sulla pelle. Grazie alla tecnologia MicroGrip (28 pinzette) e la testina bikini styler è un depilatore donna che rimuove i peli con facilità anche dalle ascelle e dalle ginocchia, mentre il rasoio elettrico incluso permette d'intervenire nelle zone più sensibili.

-37% di sconto su Braun Face Spa BS1000 Bianco: depilatore viso per donna con design compatto. Grazie alla tecnologia wet&dry può essere utilizzato senza rischi sia a secco sia sotto l'acqua. Con questo rasoio elettrico potrete rendere liscia e depilata ogni parte del corpo senza sforzo e senza irritazioni, incluse le zone più sensibili. In ogni confezione è presente un pennellino per la corretta pulizia del rasoio.

-32% di sconto su Braun Series 5, Rasoio Elettrico B4650cs Nero e Blu: un rasoio elettrico per barba con 3 lame flessibili che seguono con precisione i contorni del viso per una rasatura facile ed efficace. Il sistema EasyClean, inoltre, permette di pulire rapidamente il rasoio senza dover rimuovere la testina. Un dispositivo 100% impermeabile, che può essere usato sia a secco che sotto la doccia.

-26% di sconto su Braun Regolabarba Tagliacapelli MGK7320 All-in-One Girgio Argento: molto più di un semplice regola barba e taglia capelli, è un vero e proprio kit per la cura dello stilyng da uomo. La testina del rasoio elettrico da barba ha un’area di taglio ampia, rendendo la rasatura veloce ed efficiente. Il motore AutoSense e il pettine di precisione, invece, permettono di ridefinire baffi, pizzetto e barba incolta.