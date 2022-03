12 regali perfetti da fare ad un papà che ama viaggiare e l’avventura Dodici regali originali dedicati ai papà che amano viaggiare e non sanno resistere al richiamo dell’avventura, tra cui zaini, diari di viaggio, bracciale portafortuna e caffettiera portatile: accessori perfetti per stupirli in occasione della Festa del papà.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 19 marzo è un'occasione per celebrare tutti i papà, facendoli sentire speciali con un regalo a loro dedicato, che sia un libro sulle loro passioni o un prodotto hi-tech di ultima generazione. Se vostro padre ama l'avventura ed è sempre pronto a partire, per la Festa del papà potete stupirlo con un'idea regalo a tema viaggio, un oggetto utile e allo stesso originale che lo accompagnerà in giro per il mondo.

Dallo zaino da viaggio super capiente e con tante tasche per organizzare al meglio tutto il necessario alla action cam impermeabile perfetta per riprendere i momenti più belli, passando per la mappa del mondo su cui segnare i paesi già visitati e quelli ancora da esplorare e il diario di viaggio da riempire con foto e racconti delle proprie avventure, abbiamo selezionato 12 regali per un papà che ama viaggiare da acquistare su Amazon.

1. Zaino da viaggio

Quando si viaggia avere tutto ciò che serve a portata di mano è fondamentale, ancor meglio se organizzato e suddiviso a seconda delle occasioni d'uso. Il must have di ogni papà viaggiatore è allora uno zaino da viaggio che sia capiente e comodo da indossare, con tante tasche e spalline ergonomiche. Uno dei prodotti migliori è lo zaino Besttravel, impermeabile, robusto e compatto, adatto per un laptop fino a 17.3 pollici. Le alternative, tuttavia, sono diverse: su Amazon potete trovare il mini zaino Eono ultraleggero e adatto per portare con sé l'essenziale, lo zaino Amazon Basics dalle dimensioni perfette come bagaglio a mano e anche tanti zaini da trekking come questo di Homiee.

Leggi anche Come pulire il parquet: 10 prodotti e consigli efficaci per non rovinare i pavimenti in legno

2. Borraccia termica

Che sia per portare acqua fredda o tè e caffè bollenti, la borraccia termica è perfetta per i papà avventurosi, che amano fare escursioni in mezzo alla natura. Questa di Super Sparrow è realizzata in acciaio inossidabile, mantiene le bevande calde per 24h e fredde per 12h, è priva di BPA e disponibile in diverse dimensioni, da 350ml a 1l. Può essere fissata allo zaino grazie al tappo dotato di anello, oppure trasportata nella custodia in neoprene inclusa; il tappo sport con beccuccio la rende inoltre perfetta da usare con una sola mano.

3. Action cam

Le action cam sono videocamere compatte che grazie alle dimensioni ridotte possono essere facilmente portate con sé o indossate su caschi e fasce da fissare al corpo. Sono l'ideale per riprendere i momenti più belli di un viaggio, perfette per i papà che amano conservare i ricordi delle loro avventure. Il leader in questo settore è certamente GoPro: uno dei modelli più recenti, la GoPro Hero9, è in grado di registrare video in 5K e scattare foto in alta risoluzione, ha doppio display ed è completamente impermeabile. Date le caratteristiche, il prezzo è abbastanza elevato: se cercate un'alternativa più economica, potete optare per la Apexcam M80 air, una action cam multifunzione dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

4. Adattatore universale

Come regalo per i papà giramondo vi consigliamo l'adattatore universale Welly Enjoy IT, da tenere sempre in valigia se ci si sposta spesso tra i diversi continenti. Si tratta di un piccolo cubo adatto per ricaricare pc, smartphone, tablet e macchine fotografiche in oltre 150 paesi, grazie alle quattro spine che si adattano a tutte le prese intercontinentali e alle due porte USB di cui è dotato. Leggero e maneggevole, è un oggetto estremamente pratico e versatile, resistente alle cadute grazie al rivestimento in gomma e sicuro perché provvisto di tasto blocco/sblocco delle spine.

5. Cuscino da viaggio

Se i vostri papà viaggiano spesso in treno o in aereo, il cuscino da viaggio è il regalo giusto per loro: piccolo e facile da trasportare, permette di ricaricare le energie con un breve sonnellino in tutta comodità. Una delle caratteristiche fondamentali di un accessorio di questo tipo è la comodità, necessaria per garantire il massimo comfort a testa, collo e spalle. È quanto assicura il cuscino di Amazon Basics, realizzato in memory foam con un soffice rivestimento felpato rimovibile e lavabile in lavatrice, e dotato di una cinghia elastica che permette di agganciarlo allo zaino o alla valigia.

6. Sacco a pelo

Ai papà che amano il campeggio e le escursioni, non può mancare un sacco a pelo per dormire sotto le stelle, sia d'estate che d'inverno. Questo di KingCamp è un 3 stagioni, adatto per essere utilizzato con temperature tra i 7 e i 12 gradi, realizzato in poliestere resistente e completamente impermeabile. Facile da arrotolare su sé stesso per riporlo nella pratica custodia, può anche essere unito ad un altro sacco a pelo gemello tramite le cerniere laterali, per realizzare in pochi minuti un sacco matrimoniale extra confortevole.

7. Macchina da caffè portatile

In viaggio non sempre è facile bere un caffè, soprattutto se si prediligono destinazioni remote o escursioni in mezzo alla natura. La caffettiera portatile Wacaco Minipresso NS viene in soccorso dei papà coffee addicted che non possono rinunciare alla loro tazzina di caffè per iniziare bene la giornata, dovunque si trovino. È infatti facile da usare ovunque: tutto ciò che serve per un espresso perfetto sono una capsula compatibile, acqua bollente e un po' di olio di gomito. Funziona manualmente, senza bisogno di elettricità, ed è stata studiata per essere il più compatta e leggera possibile, per cui è perfetta da portare sempre con sé.

8. Mappa del mondo

Appena tornati i vostri papà hanno già voglia di ripartire? Il 19 marzo potete regalare loro una mappa del mondo dal duplice scopo: segnare dove sono stati e pianificare la prossima avventura. Su Amazon troverete sia la versione da grattare, completa di bandiere e disegni personalizzati per ogni paese del mondo, sia la versione in sughero, da appendere alla parete e decorare con puntine di due diversi colori, uno per i paesi già visitati e uno per quelli ancora da esplorare.

9. Diario di viaggio

Una delle cose più belle dei viaggi è rivivere le proprie avventure anche a distanza di tempo, ricordando i momenti più belli trascorsi nei luoghi visitati. Per permettere ai papà appassionati di scrittura di conservare i propri ricordi un'ottima idea regalo è un diario di viaggio su cui annotare impressioni e incollare fotografie. I diari possono essere a tema, come questo di Moleskine, oppure semplici quaderni da riempire come si preferisce, come il taccuino di Maleden, o ancora un vero e proprio libro di viaggio personalizzabile, su cui è possibile riassumere oltre 50 viaggi.

10. Porta camicie da viaggio

Non tutti partono per scoprire il mondo, e anche i papà che viaggiano per lavoro hanno bisogno degli accessori giusti, come questo porta camicie di Packshi, ideale per riporre questo delicato indumento in valigia senza che si rovini. La custodia, sottile e leggera, è infatti rigida proprio per non stropicciare il tessuto, con superficie in nylon resistente all'acqua e interno in schiuma EVA rivestito in morbido velluto. Ha inoltre due inserti con bordi arrotondati per piegare facilmente le camicie, e un piccolo rialzo superiore che garantisce che il colletto non si pieghi.

11. Collana con coordinate

Se cercate un regalo per un papà che vive all'estero per lavoro, la collana con incisione di Gravado è l'ideale: è piccola e discreta, a forma di bastoncino, adatta anche ai papà che non amano indossare gioielli, e completamente personalizzabile. Si può infatti incidere con le coordinate geografiche della città in cui abitate, un modo per far sentire il vostro papà sempre vicino a voi, e ricordargli che, ovunque si trovi nel mondo, in quel posto troverà sempre qualcuno pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

12. Bracciale portafortuna

Sapevate che il turchese è considerata la pietra dei viaggiatori, capace di proteggerli da incidenti, cadute e furti? Un bracciale portafortuna con questa pietra è dunque ciò che ci vuole per assicurarsi che i papà appassionati di viaggi tornino sani e salvi dalle loro avventure. A seconda dei gusti del vostro papà, potete scegliere la versione con pietre e cinturino in pelle oppure il bracciale con sole pietre naturali: entrambi sono realizzati con turchese africano e arrivano in una elegante confezione regalo.