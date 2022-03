Festa del papà 2022: 13 libri su hobby, passioni e interessi da regalare il 19 marzo Manuali, biografie, libri illustrati, volumi di fotografia, raccolte di ricette: ecco 13 libri da regalare per la festa del papà 2022 pensati per alimentare e approfondire i suoi hobby e interessi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 19 marzo 2022 è alle porte, e ci chiediamo come rendere felice il nostro amato papà con un regalo "su misura". La soluzione, però, è più semplice del previsto. Basterà pensare a quali siano i suoi passatempi e le sue passioni e, una volta individuati, il gioco è fatto. A questo punto, infatti, dovrete soltanto scegliere un libro ad hoc, incentrato proprio sui suoi interessi o hobby.

Per stupire vostro padre e rendere speciale la festa a lui dedicata, vi proponiamo un regalo ad personam, 13 libri per tutti i gusti: manuali, biografie, libri illustrati, volumi di fotografia, raccolte di ricette e molto altro.

1. Valentino Rossi, di Stuart Barker

Il libro consigliato ai papà che amano le moto e le storie di campioni

Per i papà che amano i campioni e le corse su due ruote, Valentino Rossi, di Stuart Barker, è la biografia ideale da regalare il 19 marzo. Il libro tratteggia in maniera nitida e particolareggiata l'avventurosa carriera del motociclista più noto della MotoGP, divenuto una vera e propria icona di fama mondiale. Il volume, inoltre, raccoglie decine di interviste esclusive con le persone che lo hanno accompagnato nel corso della sua vita professionale e personale: dal feroce avversario, Sete Gibernau, al compagno di squadra Yamaha, Colin Edwards.

2. Guida sentimentale per camperisti, di Erica Barbiani

Il libro per i papà che amano l'avventura

Perfetto da regalare il 19 marzo ai papà che amano i viaggi in camper, Guida sentimentale per camperisti, di Erica Barbiani, è un romanzo avvincente e intrigante, ambientato tra pulmini Volkswagen, mezzi sovietici simili a carrarmati, roulotte con pizzi e merletti, e il Girolamo, un lussuoso modello albanese, che nasconde però un mistero. Quali avventure vivranno i protagonisti di questa bizzarra carovana?

3. Franco Battiato, a cura di Franco Messina e Stefano Senardi

Il libro consigliato ai papà che amano la musica

I papà che amano la buona musica italiana apprezzeranno senza dubbio Franco Battiato. L'alba dentro l'imbrunire, a cura di Franco Messina e Stefano Senardi, edito da Rizzoli. Si tratta di un libro che fornisce un ritratto completo e intimo del cantautore: non solo la sua musica, dalla sala di registrazione ai concerti, ma anche le sue letture, il cinema, la pittura, i viaggi e, soprattutto, il suo cammino spirituale, raccontati dalle parole e dalle illustrazioni delle persone a lui più vicine.

1. Steve Jobs, di Walter Isaacson

Il libro per i papà che amano la tecnologia

Per i papà appassionati del colosso di Cupertino e del suo carismatico fondatore, Steve Jobs, di Walter Isaacson, sarà senza dubbio un regalo originale e apprezzato. Si tratta di una biografia particolare, scritta sulla base di più di quaranta colloqui personali dell'autore con Steve Jobs, e più di cento interviste a familiari, amici, rivali e colleghi: un ritratto vivido e realistico di uno dei più grandi imprenditori del nostro secolo, innovatore, perfezionista e visionario.

2. Cacio&Pepe, di Alessandro Borghese

Il libro consigliato ai papà appassionati di cucina

Perfetto per i papà che amano sperimentare ai fornelli e reinterpretare i piatti degli chef più celebri, Cacio&Pepe, di Alessandro Borghese, si configura come un ibrido tra autobiografia e manuale di cucina. Lo chef racconta la sua storia, dagli esordi, giovanissimo, sulle navi da crociera, al ritorno in Italia, il Paese in cui trova il successo amoroso e quello televisivo, ma lo fa alla sua maniera, attraverso le 50 ricette a cui è più legato, proprio come la tradizionale cacio e pepe.

3. Adriano Olivetti, di Valerio Ochetto

Il libro per i papà che amano le storie di uomini carismatici

Ai papà che amano le biografie ispirazionali di grandi uomini e imprenditori perché, per il 19 marzo, non regalare Adriano Olivetti di Valerio Ochetto? In questa biografia, l'autore offre un ritratto realistico e dettagliato di un imprenditore multiforme: industriale, intellettuale all'avanguardia, editore, politico, urbanista, innovatore delle scienze sociali, ma soprattutto uomo, con le sue idee e i suoi saldi valori, come la dignità umana e l'amore per il progresso.

4. La storia del calcio in 50 ritratti, di Paolo Condò e Massimiliano Aurelio

Il libro consigliato ai papà appassionati di calcio

Per i papà che proprio non possono rinunciare alla partita domenicale e seguono con passione la loro squadra del cuore, La storia del calcio in 50 ritratti, scritta da Paolo Condò e illustrata da Massimiliano Aurelio, è un libro da regalare senza esitazione il 19 marzo. In questo libro sono raccontate le storie di 50 uomini, tra calciatori, arbitri e allenatori, che si sono distinti per tenacia, passione e testardaggine, e hanno rivoluzionato la storia del calcio.

5. Motori Ferrari, di Francesco Reggiani e Keith Bluemel

Il libro adatto ai papà che amano i motori e le automobili

Per gli appassionati di ingegneria meccanica o per i professionisti dell'auto, Motori Ferrari. Il design e l'arte meccanica dei più celebri motori Ferrari stradali, di Francesco Reggiani e Keith Bluemel, si configura come un volume completo e interessante, ottimo da regalare per la festa del papà. In questo libro, corredato da numerose fotografie, si racconta l'evoluzione meccanica e tecnologica dei motori Ferrari, progettati da ingegneri creativi e innovatori per assicurare sempre il massimo delle prestazioni, sia su strada che su pista.

6. Atlante del vino italiano, di Vittorio Manganelli e Alessandro Avataneo

Il libro ideale per i papà appassionati di enologia

Per i sommelier provetti o gli amanti del vino, Atlante del vino italiano, di Vittorio Manganelli e Alessandro Avataneo, è un volume imprescindibile, perfetto da regalare il 19 marzo. Il testo si configura come una "narrazione geografica", in grado di mostrare il legame profondo tra la produzione vinicola e il territorio. Inoltre, è corredato da mappe tematiche e grafici di degustazione, oltre a essere utilizzato anche nell'ambito di veri e propri corsi di enologia professionalizzanti.

7. Da cosa nasce cosa, di Bruno Munari

Il libro per i papà appassionati di grafica

I papà creativi e amanti dell'arte saranno contenti di ricevere Da cosa nasce cosa di Bruno Munari, un regalo originale e interessante per il 19 marzo. In questo libro, scritto da uno dei più celebri e rivoluzionari designer italiani, l'autore dimostra che la progettazione artistica non è una dote innata, anzi, è frutto di metodo e di tanto studio. Il volume, inoltre, è corredato da una serie di fotografie in bianco e nero.

8. Guida completa alla fotografia, di Iago Corazza

Il libro adatto ai papà che amano la fotografia

Per i papà che amano l'arte della fotografia o che intendono seguire un corso dedicato, Guida completa alla fotografia, di Iago Corazza, è un manuale completo e dettagliato, ideale da regalare il 19 marzo sia ai fotografi provetti che ai neofiti. All'interno del libro troverete la spiegazione di concetti fondamentali, come il soggetto, la luce, la composizione e i colori, ma anche illustrazioni esemplificative e consigli pratici.

9. Trafalgar, di Jean-Yves Delitte e Denis Béchu

Il libro consigliato ai papà che amano la Storia

Per gli amanti della storia e delle conquiste, Trafalgar, di Jean-Yves Delitte e Denis Béchu, è una graphic novel dettagliata e completa, inserita all'interno di una collana sui grandi scontri navali. Si tratta di un vero e proprio oggetto da collezione, che racconta per parole e immagini la battaglia epocale del 1805 tra la Royal Navy, capitanata dal noto ammiraglio Horatio Nelson, e la flotta francese di Napoleone: un regalo per veri intenditori da fare il 19 marzo.

10. Miti greci e Roma antica, di Angela Cerinotti

Il libro consigliato ai papà appassionati di miti e leggende

I papà appassionati di mitologia gradiranno senza dubbio Miti greci e Roma antica di Angela Cerinotti, un regalo originale per la festa del papà, pensato per chi si diletta nella lettura di storie senza tempo. Si tratta di una raccolta di racconti del mito greco-romano: genealogie, tradimenti, matrimoni e amicizie tra dei, eroi ed esseri umani. Il libro, inoltre, presenta un dizionario dei nomi nella sezione finale.