10 idee regalo per la Festa della Mamma in offerta su eBay La festa della mamma 2022 è sempre più vicina. Ancora non avete trovato il regalo giusto? Date un’occhiata su Ebay: nella sezione dedicata, trovate una serie di offerte pensate per ogni tipo di mamma: che sia tecnologica, sportiva, accanita lettrice o amante della moda, troverete certamente quello che fa al caso suo…e vostro!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Avete già trovato il regalo giusto per la festa della mamma? Se la risposta è sì, siete stati bravi e anche molto fortunati. Se invece siete ancora in alto mare e non riuscite proprio a pensare a nulla, allora qui potreste trovare il suggerimento adatto a voi.

Di seguito, infatti, abbiamo raccolto le migliori offerte per la festa della mamma 2022 presenti su eBay, la piattaforma e-commerce su cui è possibile trovare grandi occasioni e prodotti di ogni tipo.

Date un'occhiata alle proposte che abbiamo selezionato per voi, individuerete certamente qualcosa che vi piace e che pensate possa calzare a pennello per vostra madre e le strappi un sorriso il prossimo 8 maggio.

Leggi anche Cosa regalare a una neomamma: 10 idee regalo utili e originali per la nascita di un figlio

Le migliori idee regalo per la festa della mamma 2022 su eBay oltre il 70% di sconto

Ecco quali sono le idee regalo migliori per la festa della mamma di quest'anno. Tutti i prodotti che vi proponiamo sono disponibili su eBay e sono venduti ad un prezzo molto conveniente, poiché in sconto. Troverete certamente quello che fa al caso di vostra madre e che le scalderà il cuore!

-72% di sconto sulle scarpe da passeggio della Superga, disponibili, nella versione da donna anche nel modello classico, in diversi colori e in diverse taglie. Sono ideali sia sotto le gonne che sotto i jeans e i pantaloni e non passano mai di moda.

-54% di sconto sul cerchio per pilates, un attrezzo utile a svolgere numerosi esercizi tipici della disciplina. Può essere sfruttato in casa ed è leggero e facile da riporre.

-42% di sconto sulla macchina per il caffè Philips, molto potente, dalle dimensioni compatte e ideale per preparare contemporaneamente due espressi o due cappuccini, a seconda dei gusti.

-40% di sconto sul bracciale da donna in stile vintage Glitz, realizzato in acciaio inossidabile e colorato in rosé. Si compone di tante piccole sferette che fanno da contorno ad un cuore piccolo, ma prezioso, come prezioso è l'amore di vostra mamma per voi e il vostro per lei.

-38% di sconto sulla borsa modello Felicity di Fossil, capiente e realizzata in pelle. La trovate in diversi colori, tutti facilmente abbinabili. Le cuciture sono ben rifinite e resistenti. Essendo spaziosa le permette di portare con sé tutto ciò che le può essere utile. D'altronde, si sa, nelle borse delle donne si trova davvero qualsiasi cosa.

-37% di sconto sui kettlebel, i pesi a carico variabile fino a un massimo di 18 chili. Resistenti e sicuri, assicurano un allenamento efficace e utile alla definizione dei muscoli delle braccia e sono perfetti per chi vuole allenarsi in casa perché non ha molto tempo da dedicare alla palestra.

-33% di sconto sull'orto pensile di Outsunny, un elemento d'arredo da collocare in giardino per piantare semi e posizionare vasi di piante. Dispone di 8 griglie per la semina e una mensola bassa per le piante. Non è ingombrante ed è realizzato in legno, in perfetto stile vintage.

-30% di sconto sull'epilatore a luce pulsata Silk-Expert Pro 5 di Braun, uno degli strumenti di bellezza più desiderati dalle donne. Dotato di 10 impostazioni di velocità ed emissione di impulsi, consente di rimuovere i peli in maniera definitiva in circa quattro settimane. Può essere utilizzato anche in doccia e non crea rossori e irritazioni, anche se utilizzato da chi ha la pelle molto delicata.

-15% di sconto sulle cuffie bluetooth di QCY-T1C, gli auricolari senza filo che, una volta indossati e collegati allo smartphone, consentono di rispondere alle chiamate o ascoltare la musica e gli audiolibri. In questo modo, potrete essere in contatto con lei sempre, anche mentre guida, e lei potrà ascoltare il suo cantante preferito o arrivare alla fine del libro che le sta piacendo tanto senza doversi per forza fermare sul divano e senza dover combattere con i fili che si aggrovigliano.

-15% di sconto sul barbecue a gas di Campingaz, dotato di quattro bruciatori e dai consumi davvero ridotti; è realizzato con rifiniture in legno che lo rendono elegante, seppur semplice. Sui lati ci sono due piani per poggiare piatti e occorrenti per la preparazione, mentre sotto i bruciatori è posizionata una tasca di metallo in cui potete poggiare utensili e condimenti. Inoltre, uno dei due piani è dotato di ganci per gli strofinacci.