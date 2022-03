10 idee regalo originali per la prima Festa del papà La prima festa del papà dovrebbe essere celebrata con un dono unico e speciale. Ecco per voi 10 idee regalo originali per rendere felici i neopapà il 19 marzo: il body neonato, la tazza, la cornice e tanti altri gadget.

Diventare papà per la prima volta significa provare un'emozione indescrivibile, da celebrare con un dono speciale, originale, tenero e, perché no?, personalizzato. Quale migliore occasione, dunque, del 19 marzo 2022 per rendere felice l'unico vero eroe di ogni bambino?

Ma cosa regalare per la prima festa del papà? Per rispondere a questa domanda ci siamo chiesti quale regalo farebbe un bebè al proprio padre, ma contiamo nell'aiuto delle mamme per tradurre in realtà i desideri del neonato e rendere indimenticabile questa festa dedicata al neopapà.

Per aiutarvi nella scelta del dono giusto, dunque, vi proponiamo le 10 idee regalo per la prima festa del papà: il body per neonato con stampa, il coordinato T-shirt e body neonato, la tazza, il portachiavi, il grembiule per gli appassionati di cucina e tanti altri gadget, unici e dolci proprio come il vostro babbo.

1. Il body per neonato

Il regalo perfetto per commuovere i neopapà il 19 marzo, questo body per neonato a manica corta di Shirtgeil porta un messaggio tenero e affettuoso: "Tanti Auguri per la 1a festa del papà". È disponibile in diverse colorazioni – bianco, azzurro, grigio e rosa – e realizzato in 100% cotone, adatto alle pelli sensibili dei più piccoli e lavabile in lavatrice.

2. La t-shirt e il body abbinati

Tra i regali più originali e simpatici, troviamo questo completo di t-shirteria, composto da una T-shirt per il papà e un body neonato per il cucciolo di famiglia. Entrambi i capi di abbigliamento presentano una stampa divertente che rappresenta un brindisi tra un boccale di birra e un biberon, incorniciata dalla scritta "Buona prima festa del papà". Sono realizzati in 100% cotone, morbidi e leggeri.

3. Il boccale da birra

Ironico e divertente, il boccale stampato di bubbleshirt è il regalo ideale da regalare ai neopapà, per brindare il 19 marzo con una buona birra artigianale. Sulla parte anteriore del prodotto è disegnata un simpatico baffo, accompagnato dalla frase di auguri "Buona prima festa del papà". L'articolo è realizzato in vetro, resistente e di alta qualità. Infine, può essere personalizzato con il nome del neonato.

4. Il bracciale con incisione

Un regalo simbolico, da indossare ogni giorno, il bracciale con incisione di Gkmamrg è perfetto per rendere felice un neopapà che viene festeggiato per la prima volta il 19 marzo 2022. Il prodotto è realizzato in silicone liscio e intrecciato e targhetta in acciaio inox, su cui è incisa la frase "I Love That You're My Dad". Inoltre, è inserito all'interno di un cofanetto regalo elegante e raffinato di colore blu.

5. La tazza per il super neopapà

Se cercate un'idea regalo classica ma sempre apprezzata, vi proponiamo la tazza personalizzata di Mugffins per un super neopapà. Realizzata in ceramica di fine qualità con stampa in vernice, è ideale non solo da utilizzare per la colazione del 19 marzo, ma anche per contenere tè, cioccolate calde o, perché no?, una dolce mug cake. Può essere utilizzata nel microonde ed è lavabile in lavastoviglie.

6. La targa personalizzata

Per chi è in cerca di un regalo originale e personalizzato, la targa in plexiglass di Babloo è un gadget da regalare al neopapà per ricordargli tutti i momenti trascorsi con il suo piccolo. L'articolo può essere personalizzato con tre foto, disposte in modo da formare la parola "papà" nella scritta "I love you DAD", è disponibile in tre dimensioni e comprende dei piedini d'appoggio trasparenti, in coordinato.

7. Il grembiule personalizzato

Per i neopapà che amano cimentarsi ai fornelli, il grembiule da cucina di bubbleshirt sarà senza dubbio un regalo in grado di sorprenderlo e renderlo felice il 19 marzo. Il prodotto è caratterizzato da una stampa di auguri con la scritta "Auguri per la tua prima festa del papà" ed è personalizzabile con il nome del neonato. È realizzato in tessuto di alta qualità e ha una misura standard di 75×80 cm.

8. Il portafoto intagliato

Per ricordare i momenti più teneri tra un papà e il suo piccolo, il portafoto di Bpaper è un gadget semplice ma anche dolce e d'effetto, in grado di far sciogliere il cuore del neopapà il 19 marzo. È realizzato in legno di betulla ed è formato da quattro piccole cornici, intorno alle quali è intagliata la scritta "Io insieme al mio papà". Misura 44 x 27 cm e può essere appeso al muro con lo spago incluso.

9. Il portachiavi con incisione

Un regalo classico e originale insieme, il portachiavi con incisione di Guoyu contiene un messaggio importante da porgere al neopapà il 19 marzo. Il gadget, infatti, ottimo da appendere a borse, zaini e chiavi, è inciso con una frase tenera e commovente: "La vita è un viaggio incredibile da condividere con te, papà". È realizzato in acciaio inossidabile ed è inserito in un sacchetto di velluto morbido ed elegante.

10. Il cuscino stampato

Perfetto da regalare in occasione della loro prima festa ai papà più pigri e dormiglioni, il cuscino stampato di New Lupetto è originale e divertente. Realizzato in tessuto morbido di alta qualità, facilmente sfoderabile e lavabile in lavatrice, è caratterizzato da una scritta pensata proprio per i neopapà: "… e poggerò i miei piedi sulle tue orme. Buona prima festa del papà!". Misura 40×40 cm.