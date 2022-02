10 costumi di Carnevale per bambini in offerta su Amazon: tutti i travestimenti da non perdere Per regalare ai vostri bambini il travestimento del loro personaggio preferito senza spendere troppo, ecco 10 costumi di Carnevale originali ed economici, in offerta su Amazon con sconti fino al 44%.

Carnevale è alle porte e i bambini sono impazienti di indossare i loro travestimenti e divertirsi con coriandoli e mascherine. Online sono disponibili tantissimi vestiti, per bimbo e bimba, anche a prezzi scontati, per trasformare i vostri piccoli in supereroi, principesse, maghi e personaggi dei cartoni.

Di seguito troverete 10 costumi di Carnevale in offerta su Amazon, originali ed economici, con sconti fino al 44%: quello di Rey, la tuta del pilota di jet o del campione di Formula 1, la tunica di Harry Potter e tanti altri.

1. Il costume per bimba di Star Wars

Per le piccole appassionate di Guerre Stellari, il costume in offerta per bambina di Rey è perfetto da indossare a Carnevale. Gli indumenti della protagonista della trilogia sequel di Star Wars sono riprodotti in maniera dettagliata e realizzati in tessuti di qualità. Il travestimento comprende, infatti, non solo l'abito drappeggiato beige e verde, ma anche la cintura con sacca e gli scaldabraccia. È disponibile nelle taglie M e L e acquistabile con uno sconto al 44%.

2. Il costume di Cleopatra per bambina

Adatto alle bambine fino ai 12 anni e disponibile fino alla taglia XL, il costume di Carnevale di Cleopatra riproduce gli abiti tradizionali della celebre regina d'Egitto. Il travestimento comprende, oltre al vestito con cintura dorata, anche il girocollo/gioiello, il mantello azzurro in velo, il copricapo perlato e i due polsini dorati. Inoltre, è realizzato in tessuto di buona qualità, resistente, conforme agli standard di sicurezza EU e UK e certificato con marchio CE.

3. Il costume da hippie per bambina

Perfetto per ritornare negli anni '70 a Carnevale, questo costume da hippie per bambina è originale, colorato e curato nei minimi particolari. Il travestimento comprende, oltre al vestito, il gilet in tessuto scamosciato, la fascia per capelli e gli stivali con frange. È adatto alle bambine di età compresa tra gli 11 e i 13 anni ed è ideale da abbinare ad altri accessori a tema, come la collana con simbolo della pace o gli occhiali rotondi.

4. Il costume di Carnevale per bambini di Batman

Per i bambini Carnevale rappresenta l'occasione giusta per vestire i panni del proprio supereroe preferito. Su Amazon, il costume di Batman è in offerta al 30% nella taglia 10-12 anni. Approvato DC Comics/Warner Bros, questo travestimento include non solo il vestito, ma anche la cintura gialla e il mantello nero con maschera sagomata.

5. Il travestimento per bambina di Hermione

Per le bambine che amano la magia e il fantastico mondo di Harry Potter Carnevale è la festa perfetta per travestirsi con il costume di Hermione Granger. Il vestito, originale e approvato Warner Bros, include anche il mantello e la camicia con la cravatta di Grinfondoro, a righe rosse e dorate. Il prodotto è disponibile in diverse misure, scontato nella taglia 9-11 anni.

6. Il costume da Elsa di Frozen per bambina

Per le bimbe che vogliono sentirsi principesse forti e coraggiose, il costume di Elsa di Frozen è ideale da indossare a Carnevale. Realizzato in tessuto morbido e chiffon, il vestito, di colore blu con decorazioni argentate, è romantico, elegante e ben rifinito, provvisto di un colletto in pelliccia sintetica bianca. Inoltre, il travestimento include anche lo scettro con cuore azzurro, la tiara, i guanti e la treccia bionda.

7. Il vestito da Buzz Lightyear per bambino

Perfetto per i bambini che amano il celebre film d'animazione Toy Story, il costume di Carnevale di Buzz Lightyear è simpatico e originale. Il travestimento comprende, oltre alla comoda tuta dai colori sgargianti, in tessuto leggero e morbido, il copricapo a cuffia e le ali, staccabili con velcro. È adatto ai bambini dai 5 ai 7 anni con un'altezza compresa tra i 105 e i 115 cm.

8. I costumi per bambini da pilota di jet

Comodo da indossare, il costume da pilota di jet per bambini è il travestimento semplice e originale da sfoggiare a Carnevale sia per lui che per lei. La tuta verde militare, con toppe a tema sul petto, è realizzata in tessuto morbido di qualità ed è adatta ai bambini tra gli 11 e i 13 anni. Il vestito, inoltre, è perfetto da abbinare a un paio di occhiali a goccia o a un casco da pilota, per un effetto ancora più cinematografico.

9. Il vestito di Carnevale da pilota di Formula 1

Perfetto per i piccoli campioni, il costume da pilota di Formula 1 per bambini è comodo e semplice da indossare. Il travestimento include, oltre alla tuta blu in tessuto lucido con dettagli rossi e gialli, il cappello con visiera e la cintura abbinati. È disponibile in offerta su Amazon e adatto ai bambini con età compresa tra i 9 e gli 11 anni.

10. Il costume di Carnevale di Harry Potter

I fan del maghetto famoso saranno felici di interpretare a Carnevale il loro beniamino del cinema, indossando il costume per bambini di Harry Potter. Un modello fedele all'originale, con la tunica nera foderata in tessuto rosso scarlatto e lo stemma dei grifondoro sul petto, il travestimento è perfetto da abbinare a una bacchetta e agli occhiali rotondi (non inclusi). È disponibile in diverse taglie, per bambini dai 5 agli 8 anni.