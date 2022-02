10 costumi di Carnevale originali e coordinati per una coppia di fratelli gemelli Il divertimento a Carnevale raddoppia quando bisogna scegliere dei costumi per una coppia di gemelli. Se avete bisogno di idee originali, ecco per voi 10 vestiti simpatici e coordinati.

Carnevale è una delle feste più amate dai bambini, un'occasione unica per indossare costumi originali, simpatici e interpretare i lori personaggi preferiti. Ma quando i genitori di una coppia di gemelli devono scegliere i vestiti per due, a raddoppiare è anche il divertimento.

Ma quali sono i migliori costumi di Carnevale per gemelli? Di seguito troverete 10 vestiti originali e coordinati, perfetti per una coppia di gemelli, composta da due maschietti, due femminucce o da un maschio e una femmina. Da Masha e Orso a Minnie e Mickey Mouse: tante proposte tra cui dover solo scegliere.

1. Masha e Orso

I genitori di due gemelli o fratelli che amano guardare insieme i cartoni e le serie animate potrebbero optare per un costume coordinato che rappresenti la coppia Masha e Orso, simpatici e inseparabili protagonisti di incredibili avventure. Il vestito della bambina comprende anche un foulard rosa abbinato, mentre quello per il piccolo lui è realizzato in spugna, calda e morbida. Sono ideali soprattutto per bambini dai 4 ai 6 anni di età.

2. Tom e Jerry

Per una coppia di bambini che non sempre è facile da mettere d'accordo ma che non può proprio essere divisa, il costume di Carnevale di Tom e quello di Jerry sono il travestimento ideale. Adatti ai piccoli con un'età intorno ai 3/4 anni, questi vestiti sono morbidi e caldi, realizzati in un tessuto di qualità e fedeli alla rappresentazione originale del gatto e del topo più celebri dei cartoon.

3. L'Ape con il suo Fiore

Per chi cerca un travestimento di coppia originale, per due bebè, un maschietto e una femminuccia, perché non optare per l'originale costume di Apetta e quello coordinato di Tulipano? Perfetti per piccoli al di sotto dei due anni, questi vestiti sono morbidi e caldi, realizzati con materiali di qualità e curati nei minimi dettagli, per assicurare il massimo del comfort e della resa estetica.

4. Elsa e Anna

I costumi di Carnevale più adatti a due gemelle sono senza dubbio quelli del celebre e principesco duo Disney, riprodotto dal costume di Elsa e da quello di Anna. I vestiti regali delle eroine di Frozen sono riprodotti nei minimi particolari: da un lato la principessa di ghiaccio con il suo abito azzurro, lo scettro e la treccia bionda; dall'altro la sorella dolce e gentile, con il suo mantello rosa acceso e il vestito blu intenso. Sono ideali per bambine dai 2 agli 8 anni.

5. Batman e Robin

La coppia di supereroi inseparabili è il travestimento ideale per due gemelli a Carnevale. Il costume di Batman e quello di Robin, infatti, sono perfetti per due bambini appassionati di cartoni e fumetti appartenenti all'universo DC. Disponibili in diverse taglie, da 12 mesi fino ai 10 anni, sono adatti anche a fratelli con una differenza d'età di qualche anno.

6. Fred e Wilma Flintstones

Ai genitori che intendono ricordare la propria infanzia con una celebre coppia dei cartoon consigliamo di travestire i propri figli con il costume di Carnevale di Fred e quello di Wilma. Gli indumenti primitivi dei coniugi Flintstones sono riprodotti nei minimi particolari e corredati da accessori come i piedi giganti di lui e la collana di perle di lei. Sono disponibili per bambini con età compresa tra i 3 e i 10 anni.

7. Shaggy e Scooby Doo

Quando, oltre a essere gemelli, i nostri bambini sono prima di tutto compagni di giochi e di avventure quotidiane, non resta che scegliere un travestimento originale che li rappresenti anche a Carnevale. Per questo motivo vi proponiamo il costume di Shaggy e quello coordinato di Scooby Doo, il duo divertente della serie targata Warner Bros. I vestiti del simpatico ragazzo e del suo amico a quattro zampe sono perfetti per bambini più grandi, di circa 10 anni.

8. Ketchup e Maionese

Per il primo Carnevale dei vostri piccoli gemelli, non possiamo non proporvi questo simpatico set di costumi ketchup e senape, adatti ai neonati con un'età inferiore ai 12 mesi. Le comode tutine, una gialla e l'altra rossa, sono realizzate in tessuto morbido di qualità, 100% cotone. Sono disponibili in diversi modelli, a maniche lunghe o corte, e dotate di chiusura sulla spalla.

9. Principessa e Principe Azzurro

A chi ama i travestimenti classici di Carnevale consigliamo di scegliere per i propri gemelli il costume da Principessa e quello coordinato da Principe Azzurro. Il primo, realizzato in tessuto lucido di cotone e tulle, comprende accessori come la corona, lo scettro, la parure di gioielli e i guanti. Il secondo, invece, è corredato da un cappello con piuma e da una larga cintura dorata. Entrambi i travestimenti sono adatti a bambini dai 3 anni.

10. Minnie e Mickey Mouse

Originali e intramontabili, il costume di Carnevale di Minnie e quello di Mickey Mouse sono perfetti per travestire due gemelli, un maschietto e una femminuccia. Realizzati con tessuti resistenti e di qualità, sono adatti a bambini dai 4 anni e curati nei minimi particolari, dalle orecchie nere di topo agli accessori, come il fiocco per i capelli di lei e il papillon per lui.