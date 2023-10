Zara Tindall da principessa a modella: il debutto nella moda è con i maxi bomber Zara Tindall, figlia della principessa Anna e nipote di Carlo III, ha debuttato nel mondo della moda: ecco le foto della reale in versione modella.

A cura di Valeria Paglionico

I seguaci della Royal Family britannica hanno sentito parlare sicuramente di Zara Tindall, la figlia della principessa Anna e del suo primo marito, il capitano Mark Phillips, dunque pronipote di Elisabetta II e nipote di re Carlo III. Nata Phillips, ha preso il cognome dal marito Mike Tindall, dal quale ha avuto 3 figli. Da quando Harry e Meghan si sono trasferiti in America The Queen ha perso la vita, ha avuto sempre più spesso dei ruoli di primo piano durante gli eventi ufficiali organizzati dai Windsor, dando prova di avere stile da vendere al pari di Kate Middleton. Di recente ha dunque pensato bene di debuttare nella moda.

Perché Zara Tindall ha potuto lavorare nella moda

Siamo sempre stati abituati a pensare che i Windsor dovessero rimanere il più possibile lontani dai riflettori per imposizione del protocollo ma la verità è che solo coloro che sono molto alti nella linea di successione al trono sono costretti a seguire rigidamente le regole dell'etichetta. A principesse come Zara Tindall (che probabilmente non ricopriranno mai il ruolo di sovrano) vengono concesse molte più libertà. Non sorprende, dunque, che la nipote di Carlo III ne abbia approfittato per fare la sua prima esperienza nella moda. Nelle ultime ore si è trasformata in modella, diventato protagonista della campagna pubblicitaria Autunno/Inverno 2023-24 di Musto.

Zara Tindall per Musto

Zara Tindall posa per Musto

Zara Tindall è stata scelta come testimonial A/I 2023-24 dal brand di abbigliamento outdoor Musto e ha posato in versione casual per alcuni scatti postati sul sito per sponsorizzare i nuovi capi. La principessa ha abbandonato gli abiti bon-ton, i cappellini in pieno stile britannico e i tacchi alti, ha puntato tutto sulla comodità con leggings total black, maglietta bianca e sneakers. Nel servizio fotografico si è cambiata solo il cappotto, spaziando tra modelli con i tasconi e bomber rossi, tutti imbottiti e perfetti per le temperature rigide dell'inverno. Cosa ne penserà il nuovo sovrano di questa sua nuova avventura nel fashion system?