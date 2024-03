William rivela qual è la canzone preferita del principino George Durante un evento organizzato in memoria di Lady Diana, il principe William ha svelato qual è la canzone preferita del suo primogenito, il principino George. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

William e il principino George

Il principe William ha preso parte alla cerimonia di consegna dei Diana Award, presso il Science Museum di Londra. Per l'occasione, ha fatto un'apparizione anche suo fratello, il principe Harry, anche se solo in videochiamata. L'evento si ripete da diversi anni: i riconoscimenti assegnati, vengono conferiti a ragazzi e ragazze che si sono distinti nel loro impegno umanitario e benefico, nel tentativo di rendere il mondo un posto migliore. Lady D era convinta che i giovani potessero cambiare il corso della storia, credeva fermamente nel loro valore e nella necessità di aiutare i meno fortunati. William e Kate Middleton stanno proseguendo l'impegno della principessa, facendo tesoro di quei valori. Nel corso della serata, il principe ha parlato sia di sua moglie che di suo figlio.

La passione di George per il rock

Il principe William per salire sul palco, al momento della consegna dei premi, ha scelto un canzone ben precisa di cui ha poi spiegato il significato. Non è stata una scelta casuale, ma un piccolo omaggio alla sua famiglia. Alla serata ha preso parte da solo: Kate Middleton è ancora in convalescenza dopo l'intervento all'addome, non si vede da settimane. In compenso, la royal family è finita al centro delle polemiche per via della fotografia ritoccata e condivisa dalla principessa.

Nel discorso, però, William non solo ha menzionato sua moglie ma ha scelto anche la canzone preferita del suo primogenito. George oggi ha 10 anni, è l'erede al trono e difatti gradualmente i genitori lo stanno preparando a quando un giorno sarà re. Riguardo al brano che ha accompagnato l'ingresso di William, ha lui stesso spiegato: "Mi piacciono gli AC/DC, quella è la canzone di George". La canzone in questione è Thunderstruck. In passato aveva già reso nota la passione del principino per il rock anni '70 (dagli AC/DC ai Led Zeppelin) mentre sembra che Louis, il piccolo di casa, sia un fan dei One Republic.