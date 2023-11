Il Principe William rivela la band preferita del piccolo Louis Nel corso di un evento tenutosi a Singapore il Principe del Galles ha rivelato il gruppo musicale preferito dal suo figlio più piccolo Louis.

Il principe Louis e la sorella Charlotte all’incoronazione di Re Carlo III

Il piccolo principe Louis è già diventato, a soli cinque anni, uno dei membri più amati della Famiglia Reale. Il terzogenito del Principe William e di Kate Middleton è noto per le sue buffe espressioni e per la sua spontaneità e adesso anche per la sua passione per la musica. Il futuro re d'Inghilterra, mentre si trovava a Singapore sul palco degli Earthshot Awards, ha incontrato la band preferita del figlio minore.

Il principe Louis

La passione di Louis d'Inghilterra per la musica

All'evento a Singapore il Principe del Galles ha incontrato la band americana dei One Republic, rivelando la passione di Louis che "adora le vostre canzoni". Una passione per la musica che condivide con il Principe George che pare sia un grande appassionato degli AC/DC e del gruppo rock dei Led Zeppelin.

Il Principe William a Singapore

Il gruppo famoso per Counting Stars e Apologize si è intrattenuto con il principe William dopo l'evento da lui presentato a Singapore, chiuso proprio da un'esibizione della band. Il frontman degli One Republic, Ryan Tedder, ha ringraziato il futuro sovrano per i complimenti relativi al concerto e anche per la dimostrazione d'affetto da parte del piccolo di casa Windsor.

La famiglia reale all’incoronazione re Carlo III

Questa primavera sempre William aveva rivelato la passione del principe George per il rock anni '70, soprattutto per le band che hanno dato vita al genere. Insomma, i futuri eredi al trono d'Inghilterra sembrano essere fan dei grandi gruppi musicali del presente e del passato. Ora non resta che aspettare di conoscere il genere musicale più amato dalla Principessa Charlotte.