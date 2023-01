William e Kate, la fuga segreta con i figli durante le feste di Natale Come mai il principe William e Kate Middleton non sono apparsi negli ultimi giorni? Probabilmente perché si sono concessi una “fuga segreta” con i figli George, Charlotte e Louis.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe William e Kate Middleton appaiono sempre seri e rigorosi durante gli eventi istituzionali ma, almeno stando alle indiscrezioni, tra le mura domestiche sarebbero dei genitori assolutamente "normali" che non intendono trasformare i figli in divi. L'ultima colta che si sono mostrati di fronte i riflettori con i piccoli George, Charlotte e Louis è stato alla messa di Natale a Sandringham e da allora hanno fatto "perdere le loro tracce", preferendo godersi le feste nella più totale intimità. Oggi si torna a parlare della dolce famiglia di principi e il motivo è molto semplice: avrebbero approfittato della pausa lavorativa/scolastica per organizzare una "fuga segreta" all'insegna del divertimento.

I principi del Galles hanno visitato Lapland

Il motivo per cui William e Kate non sono più apparsi in pubblico dopo Natale? Secondo i tabloid britannici hanno approfittato del soggiorno a Sandringham per visitare il parto a tema Babbo Natale ad Ascot, nel Berkshire. Si chiama Lapland ed è una sorta di villaggio di Santa Claus che ricrea alla perfezione il suo mondo, tanto da essere stato definito la "Lapponia d'Inghilterra". A partecipare a questa gita segreta non sono stati solo i piccoli di casa ma anche la loro fidata tata Maria Borrallo, che li avrebbe accompagnati in giro per il parco tra giostre e giocattoli. Insomma, le vacanze di Natale dei principini sarebbero state super divertenti e finalmente a debita distanza dai protocolli e dalle regole dell'etichetta.

George, Charlotte e Louis alla messa di Natale

George, Charlotte e Louis, una giornata lontani dalle etichette

Cosa c'è nel parco tematico Lapland? Innanzitutto il villaggio è stato costruito nel verde della foresta di Whitmoor, dove ci sono moltissime attrazioni per grandi e piccini, dalla fabbrica di giocattoli di Babbo Natale al bosco incantato, fino ad arrivare alla pista di pattinaggio sul ghiaccio. Ogni giorno, inoltre, vengono organizzate delle rappresentazioni teatrali e i bimbi possono fotografarsi al fianco di personaggi mitologici come folletti ed elfi. George e Charlotte durante la giornata passata al parco avrebbero vinto dei peluches a forma di leopardo delle nevi, mentre Louis avrebbe affidato a papà William il suo trofeo. Come si è concluso il tour "segreto"? Naturalmente con l'incontro con Babbo Natale.