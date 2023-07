William e Kate e l’amore per i figli: qual è la richiesta che fecero alla regina Elisabetta II Si ritorna a parlare della regina Elisabetta II a quasi un anno dalla morte, il motivo? È emersa una richiesta particolare che le fecero William e Kate prima del matrimonio.

A cura di Valeria Paglionico

È passato quasi un anno dalla morte della regina Elisabetta II ma, nonostante ciò, si continua spesso a parlare di lei, a prova del fatto che ha lasciato un segno indelebile nel mondo contemporaneo. Questa volta, però, a fare scalpore non è stata una delle sue bizzarre abitudini, prima tra tutte quella di bere alcuni cicchetti alcolici nella quotidianità, quanto piuttosto una promessa che fece al principe William e a sua moglie Kate Middleton. Sempre attenta a conciliare modernità e tradizione, ai principi del Galles assicurò che la sua monarchia avrebbe guardato al futuro, riservando una particolare attenzione ai Royal Babies.

La richiesta di William e Kate

William e Kate si sono sposati nel 2011 e fin dal primo momento hanno avuto ben chiaro il loro destino: un giorno diventeranno re e regina d'Inghilterra e successivamente trasmetteranno l'importante ruolo ai figli. È proprio per preservare questi ultimi che prima del matrimonio fecero una richiesta speciale alla regina: mettere al primo posto delle loro priorità gli interessi e l'educazione dei bimbi. Cosa significa? Che possono essere cresciuti in modo normale, ovvero senza privilegi, così che lo status reale non influenzi negativamente il loro carattere. Elisabetta II accettò la proposta ed è proprio per questo che ad oggi George ha la libertà di potersi rifiutare di entrare nelle forze armate.

Il motivo della scelta dei principi del Galles

Come mai William e Kate hanno fatto questa scelta per i loro figli? Innanzitutto il principe, che non ha mai avuto la possibilità di vivere con quel "senso di normalità", sa bene cosa significa essere sotto la pressione dei riflettori fin da piccolo e non avrebbe mai voluto lo stesso per George, Charlotte e Louis. Kate, inoltre, ha un background diverso dai reali e apprezza l'idea di dedicarsi alla famiglia nel tempo libero. I tre principini si stanno dunque avvicinando gradatamente ai loro ruoli ufficiali e nell'attesa di crescere si godono l'infanzia con spensieratezza, senza pensare alle future responsabilità. La strategia messa in atto dai principi del Galles si rivelerà vincente?