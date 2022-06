Vittoria Ceretti compie 24 anni: la festa a Ibiza è in mini abito scintillante e stivali bassi Vittoria Ceretti ha compiuto 24 anni e per festeggiare è volata a Ibiza per 24 ore con il marito e gli amici più cari. Per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile, brillando con un minidress tempestato di cristalli.

A cura di Valeria Paglionico

Il 7 giugno è una giornata speciale per Vittoria Ceretti: la modella celebra il suo compleanno, quest'anno compie 24 anni e ha deciso di fare le cose in grande. Complici la vita privata che va a gonfie vele e i successi professionali che l'hanno portata a calcare le passerelle di tutto il mondo, ha deciso di concedersi un viaggio "a sorpresa" a Ibiza. La location non è stata scelta a caso, la top ha un legame speciale con la nota isola delle Baleari, visto che è proprio lì che ha sposato il marito Matteo Milleri. Quest'ultimo non poteva mancare al party delle ultime ore, anzi, è addirittura diventato protagonista delle Stories degli invitati mentre baciava la moglie dopo l'apertura della torta. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di sé in fatto di stile?

La festa di compleanno a Ibiza di Vittoria Ceretti

Vittoria Ceretti è volata a Ibiza per una notte, è proprio qui che ha aspettato la mezzanotte in compagnia degli amici più cari, così da celebrare con loro il suo 24esimo compleanno. Ha organizzato un party in una location da mille e una notte, con una piscina immersa nel verde e una lunghissima tavolata illuminata solo da candele soffuse. Al suo fianco c'erano il marito Matteo Milleri e una serie di "volti noti" della moda, da Gilda Ambrosio a Chiara Biasi, fino ad arrivare ad Andrea Adamo e a Giorgia Tordini. Sia la festeggiata che gli invitati sono rimasti sull'isola solo per 24 ore, ovvero il tempo necessario per brindare e per darsi alle danze scatenate. In quanti sognano un compleanno tanto glamour?

Vittoria Ceretti con l’abito di cristalli

Vittoria Ceretti con l'abito di cristalli

Per un evento tanto mondano Vittoria Ceretti ha curato il suo stile nei minimi dettagli, anche se non ha rinunciato alla comodità. È apparsa meravigliosa in un minidress tempestato di cristalli silver, un modello con la gonna corta, lo spacco laterale, le spalline larghe e la scollatura quadrata decorata con delle pietre leggermente più grandi ma sempre super scintillanti. Per completare il tutto ha deciso di lasciare nell'armadio i tacchi, preferendo dei più confortevoli stivali bassi di pelle nera. Nel corso della serata ha aggiunto degli occhiali da sole scuri da vera diva ma ha mantenuto invariata l'acconciatura: uno chignon tiratissimo in stile lady.