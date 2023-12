Victoria Beckham pentita del ritocco al seno (che ha sempre nascosto alla figlia Harper) Victoria Beckham ha ammesso di essersi rifatta il seno alla fine degli anni ’90 ma ad oggi, dopo aver rimosso le protesi nel 2009, si dichiara pentita dell’intervento, tanto da averlo sempre tenuto nascosto alla figlia Harper.

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Victoria Beckham ha raggiunto il successo da giovanissima, aveva poco più di 20 anni quando entrò nelle Spice Girls, scalando le classifiche internazionali insieme alle colleghe e diventando icona di bellezza e di stile a livello internazionale. Basta confrontare le foto dell'epoca con quelle attuali per notare i piccoli cambiamenti legati all'avanzare dell'età ma c'è un piccolo dettaglio che è stato trasformato con un piccoli intervento "esterno": il seno. Sebbene l'ex popstar abbia dichiarato a lungo di non averlo rifatto, oggi non si nasconde più e, oltre ad aver fatto materialmente "dietro front" rimuovendo le protesi, si dichiara addirittura pentita dell'operazione chirurgico a cui si era sottoposta negli anni '90.

I ritocchi al seno di Victoria Beckham

La prima volta che Victoria Beckham si è rifatta il seno è stata nel 1999, per la precisione poco dopo la nascita del primo figlio Brooklyn. Nonostante la differenza rispetto ai primi tempi nelle Spice Girls fosse evidente, all'epoca preferiva negare ogni tipo di intervento chirurgico.

Victoria Beckham prima del ritocco al seno

Negli anni successivi è poi tornata in clinica una seconda volta per ingrandire ancora di più il décolleté ma anche in quell'occasione non parlò mai ai media dell'intervento, dichiarava che la trasformazione era legata semplicemente all'uso di reggiseni push-up e nastro adesivo (utilizzato sotto le maxi scollature). Nel 2009, poi, ha fatto dietro front e ha rimosso totalmente le protesi.

Leggi anche Harper in abito da sera e scarpe da ginnastica: è la musa di mamma Victoria Beckham

Victoria Beckham col seno rifatto

Perché non ha mai parlato di chirurgia con Harper

Di recente Victoria ha poi rilasciato un'intervista alla rivista Allure, ammettendo pubblicamente di essersi pentita di quell'intervento al seno, tanto da rabbrividire di fronte le foto di se stessa risalenti a quel periodo. Al momento, però, non crede che sia ancora arrivato il momento di parlarne apertamente con la figlia Harper, l'unica "donna di casa" insieme a lei alla quale però ha sempre nascosto il ritocchino.

Victoria Beckham dopo aver rimosso le protesi

"Se devo essere onesta, vorrei non aver mai rifatto il seno. È stata un'esperienza e penso di poter condividere tutto con lei ma ora non siamo ancora arrivate a quel punto", ha dichiarato l'ex Posh Spice. Quale sarà l'età "giusta" per parlare a una figlia di chirurgia estetica?

Victoria Beckham oggi