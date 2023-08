David Beckham truccato dalla figlia: è un papà felice (e non per il contouring riuscito) David Beckham si è fatto truccare dalla figlia Harper: “Avevo bisogno di cipria e contouring. Non sono sicuro di cosa significhi ma mi ha dato un aspetto migliore”.

A cura di Giusy Dente

Harper Beckham e David Beckham

David Beckham ha un rapporto speciale con sua figlia. L'ex calciatore ha avuto quattro figli dalla moglie Victoria Beckham: l'ultima arrivata è proprio l'oggi 12enne Harper, unica femmina (nata dopo Brooklyn, Romeo e Cruz). La nuova dedica alla piccola di casa arriva attraverso un dolce scatto che li vede insieme e che mette in luce la gioia di un momento di quotidianità condiviso, un momento semplice e giocoso come solo una sessione di make-up può essere.

Harper Beckham fa il contouring al papà

Armata di pennelli e colori, Harper Beckham si è divertita a truccare il papà. E a sua volta lui non ha esitato a immortalare il momento, condividendolo con fan e follower. Questi ultimi, entusiasti, vedendo la foto ne hanno colto e apprezzato lo spirito profondo: è uno scatto che parla di complicità, di voglia di stare insieme, del desiderio di godere del tempo a disposizione facendo tutto ciò che può far sorridere e stare bene.

Harper Beckham e David Beckham

Harper ha da poco compiuto 12 anni e già da tempo sembra aver sviluppato una certa passione per il make-up, chissà forse ereditata dalla mamma. Dopo la carriera di cantante delle Spice Girl, Victoria Beckham si è lanciata con successo nel mondo fashion e beauty. Ha dato vita anche una propria linea di cosmetici e un paio di anni fa ha postato un video in cui a truccarla era proprio la figlia (utilizzando la palette del suo brand). "Harper è davvero femminile e a entrambe piace giocare con il make-up a casa" ha raccontato l'imprenditrice in un'intervista.

Harper Beckham e David Beckham

A sua volta e a suo modo anche David Beckham ha imparato a capire qualcosa di più del settore trucco, visto che coinvolge così tanto la famiglia! Di recente è diventato virale il video in cui prende in giro la moglie a colpi di make-up, imitandone le movenze davanti allo specchio mentre fa il contouring. E proprio il contouring è la tecnica con cui si è cimentata anche Harper, applicandola sul viso del papà. Nello scatto si intravede una matita bianca, usata forse per delineare e scolpire alcune zone del volto. E poi ha usato della cipria.

Harper Beckham

L'ex calciatore si è completamente affidato a lei, felice di essere coinvolto nella sua passione, contento di vederla alle prese con qualcosa che ama. Ha lasciato carta bianca alla sua "piccola truccatrice", come l'ha definita. Nel post ha fatto capire di non avere le idee molto chiare sui prodotti utilizzati: "A quanto pare papà aveva bisogno di un po' di cipria e contouring. Non sono sicuro di cosa significhi, ma mi ha donato un aspetto migliore, qualunque cosa sia".

Ma la gioia che trapela dal dolce scatto non è certo merito del contouring ben riuscito, bensì del tempo prezioso trascorso insieme.