Victoria Beckham, con la nuova t-shirt ammette: “Mio padre aveva una Rolls-Royce” Victoria Beckham è la vera rivelazione della serie Netflix dedicata all’ex calciatore David. Posh Spice ha deciso di creare una t-shirt con la frase iconica tratta da “Beckham”

A cura di Arianna Colzi

Victoria Beckham e la t-shirt con la frase iconica

La docuserie che racconta la carriera e la vita dell'ex calciatore David Beckham ha contribuito a far riaccendere i riflettori sulla sua famiglia. La designer e imprenditrice Victoria Beckham ha ovviamente un ruolo di primo piano nella serie Netflix, dove vengono approfonditi diversi aspetti della loro relazione, dai primi incontri fino alla crisi che hanno attraversato. Ma c'è una frase che, più delle altre, è diventa subito virale su tutti i social. Ora quella frase diventerà una t-shirt.

Victoria e David Beckham alla première della serie Netflix

Victoria Beckham, la frase della serie tv Netflix diventa uno slogan

Lo sketch della serie Netflix tra Victoria e David Beckham è indubbiamente divertente. La gag funziona perché mostra un lato spontaneo e intimo della vita della coppia, che raramente si concede interviste pubbliche. L'ex Spice Girl racconta a telecamere accese di come lei e il marito provengano da due famiglie della classe operaia, soffermandosi su quanto abbiano dovuto faticare per emergere. La scena viene interrotta dall'ex calciatore che sbuca dalla porta dichiarando: "Sii onesta. Con quale macchina tuo padre ti ha accompagnava a scuola?". Dopo diversi tentativi, Victoria Beckham ammette che suo padre, quando era giovane, la portava a scuola con la sua Rolls-Royce.

La t-shirt con la frase tratta dalla serie Netflix

Quanto costa la t-shirt con l'iconica frase di Victoria Beckham

Pochi giorni fa, su Instagram, l'imprenditrice ha annunciato il lancio della t-shirt con la frase My Dad Had a Rolls-Royce (Mio padre aveva una Rolls-Royce):la maglietta bianca costa 130 euro ed è già andata sold out. L'articolo tornerà disponibile a fine dicembre, stando a quanto riporta il sito del brand.