Beckham racconta gli incontri clandestini con Victoria in un parcheggio: “Non è così squallido” In documentario in uscita su Netflix l’ex calciatore e la moglie raccontano com’è nata la loro relazione e sono riusciti a tenerla nascosta. Tutto cominciò con un numero di telefono: “Glielo scrissi dietro un biglietto aereo, che ho ancora”.

David e Victoria Beckham hanno raccontato dettagli del loro rapporto in una docuserie.

Com'è nata la storia tra David Beckham e Victoria? Quando è scoccata la scintilla? Come hanno fatto a coltivare e vivere la loro relazione nonostante avessero tutti i riflettori puntati addosso? L'incontro fatale che cambiò per sempre la loro vita avvenne a una partita di calcio di beneficenza, fu Victoria a lanciare l'amo: scrisse il suo numero di telefono sul retro di un biglietto aereo che aveva con sé. Che ha ancora. E da allora la storia ha iniziato a dipanarsi lungo il filo rosso che ha tenuto assieme palco e realtà.

S'incontravano di nascosto, camuffati abbastanza da non essere notati o riconosciuti, nei parcheggi. Non avevano scelta. Lui era sulla bocca di tutti perché star del football inglese tra le fila del Manchester United e internazionale con la selezione dei Tre Leoni. Lei spopolava con il gruppo delle Spice Girls ed era in cima alle classifiche del 1997.

Becks e Posh Spice, il calciatore e la pop star sotto i riflettori del gossip da sempre.

Era impossibile avere una vita normale. Non che adesso sia diverso ma allora non era nemmeno immaginabile mettere piede fuori casa e farsi trovare mano nella mano: sapevano che gli effetti del ciclone mediatico scatenato dalla loro relazione sarebbero stati devastanti. E avrebbero rischiato di restarne travolti.

"Il mio manager mi faceva sempre la stessa raccomandazione: cerca di non farti scoprire". È con questa frase raccolta nel documentario edito per Netflix (in uscita per il 4 ottobre) sull'ex calciatore e tutto il suo mondo, dal calcio agli affetti più intimi, che ‘Becks' ha alzato il velo su alcuni aspetti più privati del rapporto con la pop star che avrebbe sposato e con la quale avrebbe messo su famiglia allevando quattro figli (Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper).

"Non è così squallido come sembra", s'affretta a precisare Beckham quando per un attimo pensa alla scena che si prefigura nella testa dei telespettatori: loro due, rinchiusi in un'auto che non deve dare nell'occhio, appartati come clandestini in qualche angolo buio sperando che nessuno li scopra.

È cominciato tutto così, come due giovani che non hanno altro posto dove vedersi ed escogitano di tutto per stare assieme. Passione e romanticismo possono smuovere le montagne, Posh Spice e il giovanotto talentuoso, dal ciuffo biondo e ribelle, se ne armarono per stringersi l'uno all'altro e promettersi che niente li avrebbe tenuti lontani. A gennaio del 1998 arrivò il fidanzamento, un anno e mezzo dopo pronunciarono anche il fatidico sì.

Una coppia giovanissima: Beckham e Victoria nei primi anni della loro relazione.

La pressione mediatica e la necessità, almeno all'inizio di vivere in maniera clandestina il loro amore, non fu l'unica insidia che affrontarono. Nel corso delle quattro parti in cui è divisa la serie Beckham ha spiegato come riuscì a far fronte anche agli ostacoli e agli intoppi che arrivavano anche dal campo o dallo spogliatoio. Lui sosteneva che la relazione non lo aveva cambiato affatto, il suo ex manager, Alex Ferguson, la pensava diversamente. Tra le "molte storie che non ho mai raccontato", come dice Beckham, c'era anche questa. E adesso sono ancora qua, insieme, a raccontarla. To be continued…