Victoria Beckham, 15 anelli in 24 anni di matrimonio: i regali di David valgono 30 milioni In 24 anni di matrimonio, David Beckham ha regalato a Victoria Beckham ben 15 anelli: oro, diamanti, zaffiri, rubini, smeraldi. È una collezione da capogiro.

A cura di Giusy Dente

Victoria Beckham, AmfAR Hong Kong Gala 2016

David e Victoria Beckham sono sposati dal 1999: la favola a lieto fine del calciatore e della Spice Girl. Quando si sono fidanzati erano entrambi già famosissimi e nel corso del tempo hanno ulteriormente consolidato le rispettive carriere, senza che nulla riuscisse a scalfire il loro legame inossidabile. Sono insieme da 24 anni e in questo arco di tempo lei ha ricevuto in regalo dal marito numerosi gioielli: non ha davvero badato a spese.

Quanto vale l'anello di fidanzamento di Victoria Beckham

La collezione di gioielli di Victoria Beckham include anelli di diamanti, smeraldi, zaffiri, rubini. In diverse occasioni speciali e serate di gala hanno fatto la loro comparsa, brillando sulla mano della stilista. Il primo in ordine di tempo è ovviamente l'anello di fidanzamento ricevuto in dono dal calciatore nel 1998, quando le fece la proposta di matrimonio: un diamante taglio marquise da tre carati incastonato su una semplice fascia d'oro giallo 18 carati. Era costato all'epoca circa 69 mila sterline. Neil Dutta, amministratore delegato di Angelic Diamonds, ha dichiarato al Daily Mail: "L'anello è valutato oggi fino a 1,8 milioni di sterline".

Victoria Beckham, The Global Gift Gala 2015

La preziosa collezione della stilista

Dopo il matrimonio, Victoria ha smesso di indossare il taglio marquise e lo ha scambiato con una fede nuziale in platino da oltre 14.000 sterline. Nel 2003 ha fatto la sua comparsa un nuovo anello di fidanzamento: "Presenta un diamante taglio smeraldo da sei carati con due diamanti laterali da circa 2,5 carati incastonati in una fascia di platino e del valore fino a 2.300.000 sterline" ha detto l'esperto. Per festeggiare il trentesimo compleanno della moglie, David Beckham le ha regalato un anello di diamanti color champagne rosa del valore di 1,3 milioni di sterline.

Victoria Beckham, Cannes 2016

Nel 2005 si è aggiunto alla collezione l'anello forse più famoso della stilista, impreziosito da un diamante taglio a pera da 17 carati che indossa ancora oggi regolarmente oggi. Nel 2009 Victoria ha sfoggiato per la prima volta un rubino a taglio ovale incastonato tra diamanti bianchi, del valore stimato pari a ben 4 milioni di sterline: il diamante era il doppio di quello del 2003. L'anno successivo è passata a uno zaffiro a taglio ovale su una fascia in platino: anche questo ha un valore stimato di circa 4 milioni di sterline. È stato solo nel 2015 che Victoria ha debuttato con un nuovo anello di fidanzamento: uno scintillante diamante a taglio rotondo del valore di circa 1,5 milioni.

Victoria Beckham, 2015 CFDA Fashion Awards

Nello stesso anno ha indossato anche una pietra di luna incastonata in una fascia di platino tempestata di diamanti. L'esperto di pietre preziose ha commentato: "Le grandi pietre di luna di alta qualità come questa nell'anello di fidanzamento di Victoria sono molto rare e difficili da trovare, è questo che le rende preziose. La pietra di luna stessa sembra essere di 15 carati circondata da una fascia di platino tempestata di diamanti bianchi del valore stimato di 4 milioni di sterline".

Victoria Beckham, 15th Annual Elton John AIDS Foundation Oscar Party

Al Festival di Cannes del 2016, Victoria ha sfoggiato per la prima volta un nuovo diamante a taglio quadrato in una fascia di pavé di platino, del valore di circa 264.000 sterline. Due anni dopo, nel 2018, ha ricevuto il suo quindicesimo anello di fidanzamento: "Questo anello presenta un diamante giallo a taglio quadrato da 12 carati incastonato su una fascia in pavé di platino del valore di 2,5 milioni di sterline, ovvero 700.000 in più rispetto all'anello che Victoria ha ricevuto in dono nel 2006″ ha specificato Neil Dutta.

Victoria Beckham, FIFA World Cup Germany 2006

Quanto costa l'anello più prezioso di Victoria Beckham

Ma è nel 2010 che è stato regalato a Victoria Beckham l'anello più prezioso. Neil Dutta ha detto: "Questo anello ha la pietra preziosa più grande della collezione. Il gioiello presenta un grande zaffiro a taglio ovale da 20 carati incastonato in una sottile fascia in pavé di diamanti bianchi platino. Prevediamo che questo anello valga 4,4 milioni di sterline". In totale i 15 anelli hanno un valore di circa 30 milioni di sterline, che corrispondono a quasi 35 milioni di euro.