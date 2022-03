Vera Wang non veste più solo le spose: gli abiti da damigella e da invitata per i matrimoni del 2022 Vera Wang lancia Bridesmaids, la prima collezione del brand per le damigelle d’onore. La particolarità? I colori accesi, dal fucsia all’arancio, perfetti anche in altre occasioni.

A cura di Beatrice Manca

Vera Wang

La stilista Vera Wang è un'autorità assoluta in fatto di matrimoni: il suo nome è diventato sinonimo di abiti da sposa da sogno, indossati da star di Hollywood e celebrità. Adesso però l'infaticabile designer vestirà anche le amiche della sposa (o dello sposo): è nata Bridesmaids, la prima collezione del brand Vera Wang Bride dedicata a damigelle e invitate. Sessanta modelli che accontenteranno tutti grazie alla grande varietà di taglie, stili e colori (ma a prezzi democratici): dalla tradizionale cerimonia in chiesa alle nozze in riva al mare, dal ricevimento all'aperto alla festa in discoteca, la linea Bridesmaids vuole celebrare la ripresa delle feste e delle cerimonie, duramente penalizzate dalla pandemia.

Gli abiti da damigella di Vera Wang

La stilista Vera Wang ha alle spalle 50 anni di carriera, ma non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver disegnato l'abito da sposa di Ariana Grande e quello di Kim Kardashian nel 2011, lo scorso anno ha firmato un accordo di licenza con Provonias Group e quest'anno allarga l'offerta con abiti da cerimonia dedicati a damigelle e invitate. Le linee, eleganti e minimal, sono quelle che caratterizzano gli abiti di Vera Wang, con silhouette pulite e dettagli floreali. I colori però stupiscono: al posto dei toni pastello la stilista ha scelto le nuance di tendenza della Primavera/Estate 2022.

Vera Wang Bridesmaids

Gli abiti sono color arancio brillante, giallo vitaminico, blu elettrico e in fucsia, il colore che sta spopolando sulle passerelle estive. L'idea è di avere un colpo d'occhio colorato e allegro: un gruppo di damigelle vestite con abiti dal taglio semplice ma dai colori sgargianti, perfetti per essere riutilizzati in altre occasioni dopo la cerimonia. C'è perfino il nero: chi vuole essere fedele alla tradizione può usarlo in un'occasione elegante.

Leggi anche Come vestire le damigelle per un matrimonio in primavera o in estate

Vera Wang Bridesmaids

La collezione in totale si compone di sessanta modelli per ogni stile: dal minidress alla tuta elegante, dall'abito con lo strascico fino ai modelli più romantici con rouches e drappeggi. Vera Wang e Pronovias si impegnano affinché i loro abiti siano per tutte: i modelli sono disponibili dalla taglia 34 alla 60.

Vera Wang

I prezzi per il mercato italiano variano dai 450 e ai 640 euro. La pandemia ha interrotto bruscamente feste, cerimonie ed eventi: ora che il settore wedding può finalmente tirare un sospiro di sollievo si torna alla vita, alla voglia di far festa e di ballare. Quale miglior occasione per sfoggiare un abito sensuale e colorato?