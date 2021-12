Vanessa Incontrada sempre più bionda: il nuovo look per l’inverno è all’insegna della luminosità Vanessa Incontrada ha cambiato look, aggiungendo così un tocco di novità al suo inverno. La conduttrice spagnola ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia e ha aggiunto delle sfumature bionde alla chioma, esaltando al massimo la naturale luminosità del viso.

A cura di Valeria Paglionico

Quale migliore occasione della fine dell'anno per cambiare look? È proprio quanto stanno facendo molte star nella speranza di dare il via al 2022 con il piede giusto. L'ultima a essersi aggiunta alla lista è stata Vanessa Incontrada, che ha approfittato dei giorni che precedono Capodanno per fare visita al parrucchiere di fiducia. Sebbene non abbia puntato su una rivoluzione drastica, ha pensato lo stesso di rinnovarsi. La "trasformazione" hair accompagnerà delle novità anche in ambito lavorativo? L'unica cosa certa è che la spagnola è davvero raggiante.

Il nuovo colore di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada è stata una delle grandi protagoniste del 2021: è tornata in tv con Zelig, il programma che ha segnato il suo successo all'inizio degli anni 2000, e sul palco ha dimostrato di essere una regina di eleganza spaziando tra tubini fascianti e abiti di pizzo. Nonostante le soddisfazioni lavorative, ha deciso di fare qualcosa di drastico per lasciarsi gli ultimi 12 mesi alle spalle: ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia Irene Greco. Cosa ha fatto ai capelli? Li ha resi ancora più biondi. Ha optato per un balayage omogeneo sui toni del dorato, nuance che dona una incredibile luminosità al suo viso.

Il balayage biondo è il must-have dell'inverno

Il nuovo look di Vanessa Incontrada dimostra che non serve nulla di estremo per aggiungere un tocco di novità alla propria immagine, basta puntare su delle schiariture appena accennate. Il balayage must-have dell'inverno è dunque quello dai toni chiari e brillanti, che mantiene la differenza tra radici e punte ma in una versione leggerissima. Tutte quelle che hanno le sopracciglia scure come la conduttrice spagnola saranno liete di sapere che l'effetto a contrasto che si viene a creare non è affatto "stonato", anzi riesce a esaltare al massimo le multisfaccettature della tinta. In quante prenderanno esempio dalla Incontrada per l'inverno?