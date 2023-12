Vanessa Hudgens, matrimonio nella giungla con due abiti: sul velo un ricamo personalizzato Vanessa Hudgens ha sposato Cole Tucker a Tulum, in Messico. Nel giorno del sì ha scelto due abiti da sposa, con dettaglio personalizzato.

Lo scorso fine settimana, Vanessa Hudgens ha sposato il giocatore di baseball professionista Cole Tucker a Tulum, in Messico. I due si sono conosciuti in modo insolito: una lezione di meditazione su Zoom! Dopo essersi frequentati per tre anni, si sono fidanzati davanti alla Torre Eiffel a Parigi nel febbraio 2023: lì lui le ha fatto la fatidica proposta di matrimonio, donandole come pegno d'amore un anello d'oro con diamante ovale. Come location del grande giorno hanno scelto qualcosa di diverso dal solito, hanno pensato fuori dagli schemi: non volevano la solita spiaggia o la classica sala da ballo, ma qualcosa di più misterioso e spirituale, dove instaurare una connessione profonda col verde, con la natura, con gli alberi. Così alla fine hanno optato per la giungla messicana!

La sposa sceglie due abiti nel giorno del sì

Per il look nuziale, Vanessa Hudgens ha puntato su qualcosa di elegante, ma non tradizionale. La scelta per la cerimonia è caduta su una creazione moderna e sexy, dalla silhouette anni Novanta. È un abito sottoveste di Vera Wang, scelto personalmente nell'atelier newyorkese del brand, abbinato a calzature candide Paris Texas: color avorio, ampia scollatura sulla schiena, spalline sottili. Il velo di tulle è stato impreziosito con ricami personalizzati: "Mrs. T 2 dicembre 2023" scritto in carattere gotico. La T è l'iniziale del cognome del marito.

Non ci è voluto molto per sceglierlo, la sposa ne è rimasta subito affascinata, come ha raccontato a Vogue:

L'ho indossato e ho pensato: è perfetto. Era esattamente quello che volevo, ma ovviamente abbiamo dovuto abbellirlo un po' e aggiungere un po' di amore in più in modo che fosse speciale, solo per me. Volevo che sembrasse come se stessi fluttuando e ho adorato la combinazione mantello e velo. Vera è stata una mia amica e sostenitrice straordinaria. Mi sento sempre così sicura, sexy e femminile ogni volta che indosso i suoi vestiti. E così ho pensato: è così che voglio sentirmi il giorno del mio matrimonio. Ha anche un curriculum straordinario di donne che ha vestito per il giorno più importante della loro vita.

Tra coloro che hanno scelto Vera Wang nel giorno del sì ci sono anche Ariana Grande (modello fasciante con schiena nuda) e Kim Kardashian (ben tre modelli per il grande giorno). Per la seconda parte della giornata, quella della festa, la sposa ha stupito i presenti con un secondo abito, perfetto per ballare e divertirsi con più comodità, firmato anche questo Vera Wang, ma realizzato in pizzo macramè senza spalline, abbinato a un paio di scarpe Larroudé Vivienne.

Per l'attrice è stata una giornata magica: "Mi vengono le lacrime agli occhi. Non avrei potuto sognare di meglio. Sapevo che sarebbe stato magico, ma ha superato le mie aspettative".