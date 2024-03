Valentina Ferragni vola agli Oscar: il primo red carpet a Hollywood con l’abito rosa Valentina Ferragni ha preso parte al suo primo red carpet a Hollywood: mentre la sorella Chiara si trova a New York, l’influencer è volata a Los Angeles per partecipare a uno dei party dopo la cerimonia degli Oscar 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Valentina Ferragni

Mentre Chiara Ferragni si trova a New York, anche la sorella Valentina è volata negli Stati Uniti, a Los Angeles. L'influencer aveva già condiviso sul suo profilo social diversi scatti riguardo al suo viaggio a Los Angeles e, pochi giorni prima della partenza, aveva chiesto aiuto ai suoi fan per la scelta dell'abito per il suo primo evento a Hollywood.

Valentina Ferragni al party di Elton John

Valentina Ferragni al party degli Oscar di Elton John

Qualche giorno fa Valentina Ferragni aveva mostrato i look sui quali era indecisa da sfoggiare a un appuntamento importante: il tradizionale party di Elton John in occasione degli Oscar 2024. Ogni anno il cantante britannico tiene una festa dopo la cerimonia degli Oscar, l'Elton John Oscar Viewing Dinner and After Party: un evento pieno di star di Hollywood che ha l'obiettivo di sostenere la Elton John AIDS Foundation che da anni finanzia e supporta le comunità più marginalizzate colpite dalla malattia.

Valentina Ferragni in Marchesa

Per la prima volta anche Valentina Ferragni era tra le star invitate a questo evento così atteso a Hollywood. Un'emozione che lei stessa ha raccontato in un post su Instagram: "Il mio primo red carpet hollywoodiano all'Elton John Oscar viewing party.Qualcuno mi dia un pizzicotto, sto sognando?". Per l'occasione ha indossato un abito total pink di Marchesa dalla silhouette a sirena: dietro la schiena la stoffa si incrociava formando una sorta di fiocco che cadeva uniformandosi allo strascico.

Valentina Ferragni con Beatrice Grannò

Le scarpe Le Silla rimanevano coperte dalla lunghezza dell'abito. Il décolléte, scoperto dall'abito senza spalline, era accentuato da un collier firmato Kwiat Diamonds. Un debutto in grande stile per Valentina Ferragni, che non rinuncia al tocco Barbiecore, tendenza indiscussa di questa stagione cinematografica.

Valentina Ferragni con i gioielli firmati Kwiat Diamonds