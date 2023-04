Valentina Ferragni col mollettone: l’accessorio da nascondere ora è di tendenza Chi è senza mollettone scagli la prima pietra! Ormai l’accessorio è stato sdoganato anche dalle celebrities. Lo ha scelto anche Valentina Ferragni.

A cura di Giusy Dente

C'era una volta il mollettone casalingo: era l'accessorio per antonomasia del look "da casa", quello per fare le pulizie o per fare smartworking in santa pace, perfetto abbinato a una tuta comoda, a una felpa oversize, alle pantofole. Guai a utilizzarlo al di fuori delle mura domestiche o del salone della parrucchiera, unici contesti consentiti! E invece, contro ogni aspettativa, proprio il famigerato mollettone è stato "riabilitato" e gode oggi di una nuova vita, del tutto sdoganato anche dalle celebrities, che lo inseriscono nei loro look di tendenza. Inclusa Valentina Ferragni.

Le celebrities sdoganano il mollettone

Chi l'avrebbe mai detto che proprio il mollettone di plastica, o pinza che dir si voglia, sarebbe diventato un must anche dei look delle influencer! E invece sì. Anche loro quando sono alla ricerca di praticità e comodità ne hanno uno in borsa per tenere fermi i capelli e dare alla chioma un tocco di colore in pieno stile anni Novanta. Chiara Ferragni è stata una delle prime a sdoganare l'accessorio, tramutandolo nell'immaginario comune da elemento esclusivo dei look casalinghi a oggetto del desiderio da inserire anche negli outfit griffati e di lusso.

Lei, fashion addicted per eccellenza e influencer sempre al passo con le tendenze, ha addirittura azzardato un abbinamento impensabile: lo ha coordinato a un abito da sera, rendendolo quindi chic ed elegante! Le celebrities non hanno vergogna di mostrarsi in pubblico col famigerato accessorio per capelli: anche Kaia Gerber lo ha rilanciato per i look estivi e balneari. E sulla scia di questa tendenza, anche Valentina Ferragni ha inserito il mollettone nel suo look casual per la domenica pomeriggio, ovviamente griffato.

Il look della domenica di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è da poco tornata da Ibiza: è volata sull'isola assieme al suo team per uno shooting fotografico molto importante, relativo alla prossima collezione di gioielli del brand che porta il suo nome. Rientrata a Milano, ovviamente ha cercato relax e comodità. Si è goduta la domenica pomeriggio assieme al cagnolino Pablo. Ha indossato un paio di comodi jeans scuri, una felpa beige e cappotto marrone. Rosa gli accessori: sneakers sportive firmate Nike e borsa di Hermès. Si tratta dell'iconica Birkin, uno dei modelli più prestigiosi della Maison, la preferita delle celebrities.

Ma è il mollettone a spiccare più di tutto, anche più della Birkin! L'imprenditrice ha scelto una pinza verde a forma di fiore per tenere fermi i capelli in un semi raccolto alto, all'insegna della semplicità e della comodità, gli elementi imprescindibili per una domenica tranquilla.