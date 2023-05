Valentina Ferragni brilla con l’abito trasparente tempestato di cristalli Valentina Ferragni è volata in Sardegna per un progetto top secret. La prima serata sull’isola è stata con un look effetto sparkling.

A cura di Giusy Dente

Qualcosa di nuovo bolle in pentola, per Valentina Ferragni, presissima dai suoi impegni professionali. Le carriere di imprenditrice e influencer vanno a gonfie vele e sta dedicando tutta se stessa al lavoro, con grande passione. Ciò che la entusiasma più di tutto è ovviamente far crescere il brand che porta il suo nome, che le dà molte soddisfazioni (come ha raccontato a Fanpage.it in un'intervista). I gioielli firmati Valentina Ferragni Studio la accompagnano nella quotidianità e nelle occasioni speciali. Chissà, forse il viaggio in Sardegna ha a che fare proprio con qualche novità in vista su questo fronte.

Valentina Ferragni vola in Sardegna

Valentina Ferragni è ancora in viaggio. A marzo l'imprenditrice è volata a Ibiza per uno shooting fotografico importante: quello della nuova collezione di gioielli del suo brand. Adesso si è recata invece in Sardegna per un progetto top secret. Non ha svelato il motivo che l'ha condotta sull'isola: potrebbe avere a che fare col marchio che porta il suo nome, oppure potrebbe trattarsi di una nuova collaborazione. Anche su questo fronte la 30enne si sta prendendo molte soddisfazioni.

Ha fatto da testimonial per Intimissimi, invitando le donne ad amare innanzitutto se stesse per poter poi amare gli altri. Valentina Ferragni è partita subito dopo aver fatto la prova finale dell'abito da damigella che indosserà al matrimonio della sorella Francesca. Per la prima notte al Baglioni Resort Sardinia, Valentina Ferragni ha scelto un look scintillante: un abito lungo a rete di cristalli con piccoli spacchi laterali, completamente trasparente, indossato con intimo scuro al di sotto. Lo ha abbinato a un paio di sandali colorati. L'effetto sparkling è un must dei look dell'imprenditrice, sempre trendy e glamour in ogni occasione.