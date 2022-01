Un’enorme scritta appare sulla Grande Muraglia Cinese: la spettacolare opera per il Capodanno lunare Bottega Veneta festeggia in grande stile l’Anno della Tigre: era dal 2007 che la Muraglia non ospitava un evento di moda.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram

La Grande Muraglia Cinese si tinge di verde. Precisamente, di "verde Bottega", la tonalità simbolo di Bottega Veneta. La casa di moda ha realizzato un'enorme installazione artistica sull'antico monumento: un messaggio di auguri per il Capodanno Lunare Cinese che si celebra il 1 febbraio, il giorno in cui si entra nell'anno della Tigre. L'opera è realizzata su una porzione della muraglia ed è una straordinaria pubblicità alla campagna del brand pensata proprio per il mercato cinese. Era dal 2007 che la grande opera muraria non ospitava un evento legato alla moda, precisamente da una spettacolare sfilata di Fendi.

Bottega Veneta ristruttura la Grande Muraglia Cinese

Per festeggiare il Capodanno Cinese, Bottega Veneta ha voluto fare le cose in grande: il messaggio di auguri, scritto in cinese, corre su un'intera porzione della Muraglia ed è scritto in due colori precisi, il verde Bottega e l'arancio Tangerine, che nella cultura cinese è un simbolo di buon auspicio. Gli auguri ovviamente sono accompagnati dal logo del brand, in caratteri occidentali: l'installazione è temporanea e sarà accompagnata da una donazione destinata al restauro e alla manutenzione del cosiddetto "Passo Shanghai", un punto della Muraglia noto come "il primo passo sotto il cielo". Una grande opera che inaugura la nuova direzione creativa di Matthieu Blazy, il successore di Daniel Lee.

La moda festeggia il Capodanno Cinese

Il 1 febbraio 2022 si entra nell'anno della Tigre, e proprio l'animale ha ispirato moltissime capsule collection e iniziative: Bottega Veneta ha lanciato una capsule con il simbolo della Tigre sulle sue celebri borse, Valentino ha proposto Valentino Tiger 1967, una linea di capi e accessori con il felino protagonista, Gucci ha lanciato la campagna "Gucci Tiger", tra colori pastello ed eleganti stampe floreali mentre Prada sostiene progetti dedicati alla salvaguardia del felino, ormai in via d'estinzione. La ricorrenza del Capodanno Cinese ha suscitato un grande interesse nei grandi marchi del lusso, che trovano in Cina un florido mercato per la moda italiana ed europea.