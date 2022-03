Sembra il ristorante dei Flintstones: la suggestiva sala concerti aperta sulla Grande Muraglia cinese Che ci fa uno strano masso preistorico vicino alle rovine della Grande Muraglia cinese? Se i Flintstones fossero reali, sarebbe il loro locale. Scopriamo cosa cela la misteriosa costruzione.

A cura di Clara Salzano

La Cappella del Suono di Open Architecture sembra uno strano masso preistorico

Che ci fa uno strano masso preistorico vicino alle rovine della Grande Muraglia cinese? Se i Flintstones fossero reali potrebbe essere sicuramente il loro locale. In realtà questa struttura monolitica immersa in una valle montuosa a due ore di auto dal centro di Pechino è una sala da concerto con vista sullo storico sito cinese. Si chiama Chapel of Sound ed è stata progettata dallo studio di architettura di Pechino Open Architecture per "sembrare un misterioso masso caduto delicatamente al suo posto".

La Cappella del Suono sorge a Jinshanling in Cina, vicino ai resti della Grande Muraglia. Sembra volutamente una grande roccia preistorica ma in realtà la sala da concerto all'aperto progettata da Open Architecture è stata realizzata in lastre di cemento e comprende un anfiteatro semi-esterno, un palcoscenico all'aperto, diverse piattaforme di osservazione e una sala verde. All'interno dell'originale sala da concerto le persone possono immergersi nei suoni della natura e lasciarsi toccare dalla musica eseguita nella culla della natura.

L’interno della sala concerto della Chapel of Sound

Quando non ci sono concerti all'interno della sala è la Cappella stessa a risuonare con i suoni della natura grazie al suo particolare design: è "come se uno strano masso preistorico fosse caduto lì molto tempo fa", specificano gli architetti, "l'edificio vuoto canalizza il suono dell'acqua piovana , brezze dolci e uccelli che cinguettano nelle vicinanze, creando una "sinfonia in continua evoluzione" della natura". Tha Chapel of Sound non solo offre un'esperienza di suono unica ma permette di godere di una vista mozzafiato sui resti della Grande Muraglia cinese e della natura tutta intorno.