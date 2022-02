Il ristorante ispirato a Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato dove i bambini imparano a mangiar bene A Londra ha aperto un nuovo ristorante ispirato a Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato dove sembra di entrare in un mondo magico e fantastico pensato per educare i bambini al cibo.

A cura di Clara Salzano

Il ristorante londinese ispirato a Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato

A Londra ha aperto un nuovo ristorante ispirato a Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato. Il ristorante sostenibile è l'ultima aggiunta ai Kew Gardens che è il sito botanico preferito di Londra. Varcata la soglia del Family Kitchen sembra di entrare in un mondo magico e fantastico come quello di Willy Wonka con giganteschi funghi, lampade a forma di nuvola e piante colorate su cui sedersi.

Il nuovo cafè dei Kew Gardens

Progettato dallo studio di architettura HOK con interni di Mizzi Studio e Lumsden Design, il nuovo ristorante di Kew Gardens utilizza un design ispirato a a Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato per educare i bambini al cibo sano e alla sua lavorazione. Dalle forme colorate che alludono ai fiori all'architettura sostenibile dell'edificio, ogni cosa nel Family Kitchen è pensata per guidare alle scelte consapevoli. Il design interattivo di arredi e oggetti presenti nel ristorante è progettato per fungere da strumento didattico per i bambini ma anche per gli adulti in modo che l'esperienza culinaria sia anche formativa.

L'originale ristorante è suddiviso in diverse zona all'interno. All'ingresso i clienti sono accolti da un enorme sole con lampade a forma di nuvola. Sedute rivestite di mosaico ricordano il Par Guell progettato da Gaudì a Barcellona Si viene indirizzati verso il la macchina igienizzante dove si precisa l'importanza della lavanda e del rosmarino per la sanificazione. Un enorme forno in sala mostra gli alimenti che si possono usare sulla pizza e le loro caratteristiche. Gigantesche sculture di funghi di salice intrecciate dell'artista Tom Hare invitano a conoscere il mondo dei funghi e la loro importanza. Tutto è progettato per educare al cibo e ai suoi processi di lavorazione senza dimenticare mai il gioco e la fantasia.

