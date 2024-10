Una tomba da 2 milioni per un amore davvero eterno: il progetto di re Harald e Sonja di Norvegia

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L'amore è l'unico sentimento capace di vincere su tutto, di superare ogni limite e di andare oltre qualsiasi tipo di ostacolo e a darne l'ennesima prova sono stati i sovrani di Norvegia, il re Harald e la regina Sonja. Hanno entrambi 87 anni e, consapevoli del fatto che l'età avanza, hanno deciso di dare vita a un progetto davvero speciale e romantico per rimanere per sempre insieme, anche dopo la morte: una tomba per riposare per l'eternità fianco a fianco. L'unico piccolo "inconveniente" è che la costruzione della cappella funeraria richiederà una cifra da capogiro (che verrà finanziata dal governo)

La storia d'amore da sogno di Harald e Sonja di Norvegia

Il re Harald e la regina Sonja hanno già le idee ben chiare sul loro riposo eterno: quando moriranno, vogliono essere sepolti fianco a fianco, così che la loro unione possa durare davvero per sempre. Stanno insieme dal 1959, per la precisione da quando si conobbero a un ricevimento a casa di amici, e da allora non si sono mai più lasciati. Inizialmente la famiglia reale non accettava la loro unione, l'allora principe venne spedito in Inghilterra pur di essere allontanato dalla donna che amava, ma nulla è bastato a mettere fine al suo sentimento. Dopo 9 anni di lotte e la minaccia di rinunciare al trono (cosa che avrebbe messo fine alla dinastica di monarchi di Norvegia), riuscì a sposare Sonja. Il loro amore è così iconico che ancora oggi vengono definiti i "Romeo e Giulietta" del paese.

Chi progetta la tomba di coppia

Per la costruzione della tomba di coppia i due sovrani si sono affidati a Snøhetta, un famoso studio norvegese di architettura, paesaggio e interior design, che ha realizzato per loro un progetto "da sogno", dandogli però la possibilità di scegliere i materiali e lo stile. Come tutti i loro antenati verranno seppelliti nel mausoleo reale nel castello di Akershus, a Oslo, ma avranno un'unica cappella funeraria. Stando al progetto, i lavori dovrebbero costare 20 milioni di corone norvegesi ( circa 1.715.053,40 euro) e verranno finanziati dal governo locale, che da sempre prende molto sul serio la sepoltura dei membri della monarchia, il simbolo della storia leggendaria del popolo nordico.