Torna Il Diavolo veste Prada (ma non è un sequel): il film iconico in versione musical Mentre sembra confermato il sequel Il Diavolo veste Prada 2, l’iconico film sbarca a teatro sotto forma di musical. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Il celeberrimo film Il Diavolo veste Prada passa dal grande schermo al teatro. Il Dominion Theatre di Londra ha ospitato domenica 1 dicembre la premiere mondiale di Devil Wears Prada: The Musical. Per concludere in bellezza gli invitati si sono poi spostati al British Museum per un party. L'evento di gala per il debutto è stato organizzato a sostegno della Elton John AIDS Foundation. Tantissimi gli ospiti, accorsi per festeggiare il ritorno dell'iconico film: Elton John, Donatella Versace, Anna Wintour, Elizabeth Hurley col figlio Damian Hurley, Lily Collins e tanti altri.

Dal cinema al teatro, il ritorno di Il Diavolo veste Prada

Per anni si è parlato di un possibile sequel de Il Diavolo veste Prada. Il film (uscito nel 2006) è uno dei più amati di sempre. Vanta schiere di fan di ogni generazione che hanno subito il fascino dei suoi iconici personaggi, rimasti nei cuori del pubblico: nel tempo ne hanno copiato i look e conoscono le battute a memoria, tra le più citate. Presto il sogno potrebbe diventare realtà, perché le riprese sembra abbiano finalmente avuto inizio. Squadra che vince non si cambia: confermati David Frankel alla regia, Wendy Finerman come produttrice e Aline Brosh McKenna per la sceneggiatura. Sul cast c'è il massimo riserbo, ma si vocifera il ritorno della coppia formata da Meryl Streep ed Emily Blunt rispettivamente nei panni della perfida Miranda Priestly e della sua assistente Emily Charlton.

Il Diavolo veste Prada ora è un musical

La star del cinema e del teatro statunitense Vanessa Williams (Ugly Betty, Desperate Housewives, La città degli angeli) interpreta nel musical Miranda Priestly, la direttrice della rivista Runway. Il cast include anche Georgie Buckland nel ruolo dell'assistente alle prime armi Andy (interpretata nel film da Anne Hathaway) e Amy Di Bartolomeo nel ruolo che fu di Emily Blunt.

Il musical farà tappa in diversi teatri inglesi partire da febbraio 2025, ma è attualmente in programma una tournée in 9 Paesi. Alla regia c'è il vincitore di 3 Tony Award Jerry Mitchell. La storia è quella che tutti conosciamo. Appena uscita dal college, l'aspirante giornalista Andy ottiene un lavoro presso la prestigiosa rivista Runway lavorando per una donna potente, un'icona nel mondo della moda: la caporedattrice Miranda Priestly.

Il lavoro prende il sopravvento sulla vita personale e Andy, che inizialmente disprezzava quel mondo così superficiale e fondato sulle apparenze, si trova sedotta da tutto quel glamour, spingendosi più di quanto pensasse di essere capace, in nome del la carriera. Ma fino a che punto vale la pena vendere l'anima al Diavolo per avere successo e fama?